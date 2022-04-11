Ностальгия и модерн
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Авторы техшоу «Ф-1» разносят гонщиков в пометках «не для эфира». Cкрин утек в сеть – там шутки над Боттасом и пилотом «Феррари»

ахахаха
Мерседес Мерседес
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Ландо Норрис Ландо Норрис
Макларен Макларен
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Феррари Феррари
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Николас Латифи
Уильямс Уильямс
Александр Албон Александр Албон
Альфа Ромео Альфа Ромео
Формула-1
Валттери Боттас Валттери Боттас
Авто Авто

У «Формулы-1» есть стриминговая платформа F1 TV – там показывают не только гоночные сессии, повторы и горячие вью пилотов, но и выкладывают много тематического контента. Например, шикарная техническая передача Tech Talk, где эксперты и даже бывшие работники команд разбирают новинки и обсуждают изменения регламента, технические нюансы и любые проблемы болидов.

А в выпуске перед Гран-при Австралии внимательный реддитор заметил чей-то очень занимательный монитор – кажется, одного из составителей пометок для сценария программы. Там нашлось много забавного: сверху во вкладках висят статья из «Википедии» о Гран-при Саудовской Аравии и видео на YouTube – lofi hip hop radio (это фоновая музыка для расслабления, работы или учебы), а снизу же несколько размытых комментариев, которые разобрали фанаты.

- Чжоу [Гуаньюй, новичок «Альфа Ромео» и первый китайский пилот в истории «Формулы-1» с национальными спонсорами на $30 млн – Sports.ru] пока что неплохо едет

- Темно-бордовый «Мерс» чертовски уродливый

- Боттас хорош только в чистом воздухе… Чжоу, возможно, уже превосходит его в условиях схваток колесо в колесо

- Когда по ТВ покажут обгоны?

- Ландо уже сожалеет, что продлил контракт лол

- Почему «Ф-1» ненавидит латиноамериканских фанатов? Сейчас нам приходится смотреть Fox Sports с рекламными паузами…

- «Макларен» весь во флэшбеках из 2015-го

- Сайнс реально медленный

- У Макса, видимо, несколько проблем? Ломается двигатель и перегреваются тормоза

- *нечитаемо* камера работает на меня. Нужно больше статичных кадров

- Мне кажется, или Боттас реально склонен к медленным стартам?

- Латифи в одной секунде от Албона. Теряет секунду относительно новичка

- «Альфы» кажутся довольно быстрыми!

- Албон неплохо закрыл Боттаса там

- Сайнс все еще не получает эфирного времени

- Неужели уступить позицию Латифи – худшее, что может случиться в «Ф-1»? Бедный Дэнни Рик [пилот «Макларена» Даниэль Риккардо]

Окей, что все это значит?

Tech Talk – не просто шоу для гиков, сделанное гиками, они реально следят за самыми мелкими и незаметными событиями гонок. Даже не все хардорные фанаты могли бы понять некоторые комментарии, но парочка весьма очевидна.

Например, Боттас действительно много лет плох в борьбе и на стартах. В сражениях колесо в колесо никогда не блистал даже за рулем «Мерседеса», а старты пропускает до сих пор: к примеру, на Гран-при Бахрейна этого года после первого круга №77 скатился с 6-го на 14-е место.

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Вторым по популярности объектом шуток оказался пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Тут авторы вспомнили ситуацию из 2019-го года, когда испанец из гонки в гонку был лучшим из остальных и практически проводил Гран-при в одиночку на «Макларене» – потому почти не попадал в эфир. Сейчас же он спокойно едет третьим (если не улетает в гравий), пока впереди бьются Макс Ферстаппен и Шарль Леклер – своеобразный флешбэк для Сайнса.

Кажется, гонщика «Ф-1» бойкотируют в телетрансляциях. Никто не знает причину, но похоже на битву за зрителей целой страны

Еще в комментариях была шутка о медлительности Карлоса: скорее всего, речь о слабом старте сезона №55. С прошлого сезона фанаты спорят о разнице в скорости между Сайнсом и Леклером – особенно после победы испанца по очкам. Но, кажется, после трех подиумов и двух побед Шарля на фоне признанных самим Карлосом трудностей с освоением F1-75 подкол насчет скорости можно отнести в разряд «по фактам».

«Я пока не до конца понимаю особенности работы болида. Мне приходится очень много думать за рулем, что забирает достаточно большое количество внимания», – признавался Сайнс, например, после квалификации на Гран-при Бахрейна. Пока с тех пор он радикально не ускорился.

«Макларен» образца 2015-го вообще можно назвать эталоном провалов после амбициознейших заявлений. Команда из Уокинга тогда перешла на новые моторы «Хонды» – очень неудачные, примерно как сейчас с «Мерседесом» (только немцы не ломается каждую вторую гонку). Да и в целом темп у британцев отсутствовал: они с трудом добирались до очков и в итоге завершили сезон на предпоследнем месте в командном зачете. В тот год, кстати, начались легендарные жалобы Фернандо Алонсо на японский двигатель – испанец окрестил его GP2 Engine (мотор из «Ф-2»).

С плохой формой нынешнего «Макларена» связаны и другие шутки – например, о контракте Ландо Норриса. Молодой британец так хорошо гонялся в 2021-м, что перед стартом нового сезона его закрыли аж до конца 2025-го. Вот только с учетом жестко ограниченного регламента и заморозки моторов (до 2026-го) можно сказать, что Норрис попал в ловушку.

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Момент с Риккардо – тоже явно отсылка на проигрыш позиции одному из главных аутсайдеров и рентачей пелотона, оставшийся за кадром телетрансляций. Особенно с учетом подтруниваний над самим Латифи – проигрывать новичку команды после трех лет последовательного выстраивания коллектива вокруг себя (и стабильно разбивать по болиду за уик-энд в среднем) – действительно такое себе. Но на камеру такое, конечно, вряд ли скажут – чтобы не портить отношения: кто знает, сколько им еще вместе работать.

Тем не менее, теперь кого-то явно уволят: то ли автора заметок, то ли монтажера. Ваши ставки?

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