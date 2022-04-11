Авторы техшоу «Ф-1» разносят гонщиков в пометках «не для эфира». Cкрин утек в сеть – там шутки над Боттасом и пилотом «Феррари»

У «Формулы-1» есть стриминговая платформа F1 TV – там показывают не только гоночные сессии, повторы и горячие вью пилотов, но и выкладывают много тематического контента. Например, шикарная техническая передача Tech Talk, где эксперты и даже бывшие работники команд разбирают новинки и обсуждают изменения регламента, технические нюансы и любые проблемы болидов.

А в выпуске перед Гран-при Австралии внимательный реддитор заметил чей-то очень занимательный монитор – кажется, одного из составителей пометок для сценария программы. Там нашлось много забавного: сверху во вкладках висят статья из «Википедии» о Гран-при Саудовской Аравии и видео на YouTube – lofi hip hop radio (это фоновая музыка для расслабления, работы или учебы), а снизу же несколько размытых комментариев, которые разобрали фанаты.

- Чжоу [Гуаньюй, новичок «Альфа Ромео» и первый китайский пилот в истории «Формулы-1» с национальными спонсорами на $30 млн – Sports.ru] пока что неплохо едет

- Темно-бордовый «Мерс» чертовски уродливый

- Боттас хорош только в чистом воздухе… Чжоу, возможно, уже превосходит его в условиях схваток колесо в колесо

- Когда по ТВ покажут обгоны?

- Ландо уже сожалеет, что продлил контракт лол

- Почему «Ф-1» ненавидит латиноамериканских фанатов? Сейчас нам приходится смотреть Fox Sports с рекламными паузами…

- «Макларен» весь во флэшбеках из 2015-го

- Сайнс реально медленный

- У Макса, видимо, несколько проблем? Ломается двигатель и перегреваются тормоза

- *нечитаемо* камера работает на меня. Нужно больше статичных кадров

- Мне кажется, или Боттас реально склонен к медленным стартам?

- Латифи в одной секунде от Албона. Теряет секунду относительно новичка

- «Альфы» кажутся довольно быстрыми!

- Албон неплохо закрыл Боттаса там

- Сайнс все еще не получает эфирного времени

- Неужели уступить позицию Латифи – худшее, что может случиться в «Ф-1»? Бедный Дэнни Рик [пилот «Макларена» Даниэль Риккардо]

Окей, что все это значит?

Tech Talk – не просто шоу для гиков, сделанное гиками, они реально следят за самыми мелкими и незаметными событиями гонок. Даже не все хардорные фанаты могли бы понять некоторые комментарии, но парочка весьма очевидна.

Например, Боттас действительно много лет плох в борьбе и на стартах. В сражениях колесо в колесо никогда не блистал даже за рулем «Мерседеса», а старты пропускает до сих пор: к примеру, на Гран-при Бахрейна этого года после первого круга №77 скатился с 6-го на 14-е место.

Вторым по популярности объектом шуток оказался пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Тут авторы вспомнили ситуацию из 2019-го года, когда испанец из гонки в гонку был лучшим из остальных и практически проводил Гран-при в одиночку на «Макларене» – потому почти не попадал в эфир. Сейчас же он спокойно едет третьим (если не улетает в гравий), пока впереди бьются Макс Ферстаппен и Шарль Леклер – своеобразный флешбэк для Сайнса.

Еще в комментариях была шутка о медлительности Карлоса: скорее всего, речь о слабом старте сезона №55. С прошлого сезона фанаты спорят о разнице в скорости между Сайнсом и Леклером – особенно после победы испанца по очкам. Но, кажется, после трех подиумов и двух побед Шарля на фоне признанных самим Карлосом трудностей с освоением F1-75 подкол насчет скорости можно отнести в разряд «по фактам».

«Я пока не до конца понимаю особенности работы болида. Мне приходится очень много думать за рулем, что забирает достаточно большое количество внимания», – признавался Сайнс, например, после квалификации на Гран-при Бахрейна. Пока с тех пор он радикально не ускорился.

«Макларен» образца 2015-го вообще можно назвать эталоном провалов после амбициознейших заявлений. Команда из Уокинга тогда перешла на новые моторы «Хонды» – очень неудачные, примерно как сейчас с «Мерседесом» (только немцы не ломается каждую вторую гонку). Да и в целом темп у британцев отсутствовал: они с трудом добирались до очков и в итоге завершили сезон на предпоследнем месте в командном зачете. В тот год, кстати, начались легендарные жалобы Фернандо Алонсо на японский двигатель – испанец окрестил его GP2 Engine (мотор из «Ф-2»).

С плохой формой нынешнего «Макларена» связаны и другие шутки – например, о контракте Ландо Норриса. Молодой британец так хорошо гонялся в 2021-м, что перед стартом нового сезона его закрыли аж до конца 2025-го. Вот только с учетом жестко ограниченного регламента и заморозки моторов (до 2026-го) можно сказать, что Норрис попал в ловушку.

Момент с Риккардо – тоже явно отсылка на проигрыш позиции одному из главных аутсайдеров и рентачей пелотона, оставшийся за кадром телетрансляций. Особенно с учетом подтруниваний над самим Латифи – проигрывать новичку команды после трех лет последовательного выстраивания коллектива вокруг себя (и стабильно разбивать по болиду за уик-энд в среднем) – действительно такое себе. Но на камеру такое, конечно, вряд ли скажут – чтобы не портить отношения: кто знает, сколько им еще вместе работать.

Тем не менее, теперь кого-то явно уволят: то ли автора заметок, то ли монтажера. Ваши ставки?