Шумахер притормозил у разбитого болида Феттеля: проверял, в порядке ли старый друг семьи после жесткой аварии

Сын Михаэля + Себ = ❤️
Себастьян Феттель – хороший друг семьи Шумахеров: раньше его поддерживал и продвигал в «Феррари» и «Формулу-1» сам Михаэль, а теперь Себ помогает сыну семикратного Мику. Шумахер-младший уже многое подсмотрел у четырехкратного чемпиона: например, шпионаж за соперниками, а разок даже просил у №5 совета насчет неудобного сиденья.
И после аварии в третьей практике Гран-при Австралии Мик остановился, чтобы проведать старого друга – ведь Феттель жестко разбил болид
Пилот «Астон Мартин» сам задал моду на проверку состояния коллег полгода назад в Бельгии – после аварии Ландо Норриса в квалификации.
Феттель съехал с трассы и тормознул – проверял состояние гонщика, разбившего болид из-за мощного дождя. Себ требовал остановки заезда
Вообще возвращение Себастьяна Феттеля в «Ф-1» (после длительного ковида) оказалось полным провалом: в первой практике у №5 сгорел мотор, из-за этого он пропустил вторую сессию, а в результате аварии в третьей немец едва не пролетел мимо квалификации.
Зато добро вернулось.
Феттель проехал на мопеде по треку «Ф-1» после поломки болида – и заплатил штраф в 5000 евро. Надо было взять пассажиром работника трека
Феттеля заборола бутылка подиумного шампанского. Себ сломал пробку, сдался и отметил второе место фейерверком из снега
Думали, все гонщики «Ф-1» – атлетичные красавчики? А теперь посмотрите на Боттаса и Феттеля
Фото: https://twitter.com/F1/
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