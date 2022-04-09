Шумахер притормозил у разбитого болида Феттеля: проверял, в порядке ли старый друг семьи после жесткой аварии

Сын Михаэля + Себ = ❤️

Себастьян Феттель – хороший друг семьи Шумахеров: раньше его поддерживал и продвигал в «Феррари» и «Формулу-1» сам Михаэль, а теперь Себ помогает сыну семикратного Мику. Шумахер-младший уже многое подсмотрел у четырехкратного чемпиона: например, шпионаж за соперниками, а разок даже просил у №5 совета насчет неудобного сиденья.

И после аварии в третьей практике Гран-при Австралии Мик остановился, чтобы проведать старого друга – ведь Феттель жестко разбил болид

Пилот «Астон Мартин» сам задал моду на проверку состояния коллег полгода назад в Бельгии – после аварии Ландо Норриса в квалификации.

Вообще возвращение Себастьяна Феттеля в «Ф-1» (после длительного ковида) оказалось полным провалом: в первой практике у №5 сгорел мотор, из-за этого он пропустил вторую сессию, а в результате аварии в третьей немец едва не пролетел мимо квалификации.

Зато добро вернулось.

Фото: https://twitter.com/F1/