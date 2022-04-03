Мотогонщик опаздывал на самолет после заезда – на помощь пришел полицейский. Отдал свой байк и сел райдеру за спину

Вот насколько в Индонезии обожают MotoGP.

Необычная история приключилась с Франко Морбиделли после индонезийского этапа MotoGP: гонщик «Ямахи» планировал улететь сразу после Гран-при, но расписание почти сломал дождь, мешавший старту заезда. Гонку в итоге перенесли на целых четыре часа, а ведь в очень населенной Индонезии еще и сильный вечерний трафик на дорогах.

Так что после заезда итальянец рисковал пропустить самолет, но на выручку пришел местный полицейский. Он одолжил райдеру служебный байк – кстати, лучшая мыслимая реклама «Ямахи» – а сам устроился позади.

У Франко вышла гонка еще и со временем, а для щедрого работника юстиции – наверное, самая незабываемая поездка в жизни. К счастью, на полицейском мотоцикле были мигалки и даже «трэкшн-контроль» – хотя вряд ли они нужны, если вы гоняете в MotoGP.

История закончилась хэппи-эндом: гонщик успел на самолет, а байк сразу вернулся к владельцу.

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