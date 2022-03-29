Леклер – новый соперник Ферстаппена в борьбе за титул, и «Ред Булл» его просто обожает. Море любви и уважения

А в картинге Шарль и Макс враждовали.

Новый регламент «Формулы-1» действительно здорово изменил расстановку сил в пелотоне: недавние неудачники «Хаас» сражаются с «Мерседесом», а место главных антагонистов «Ред Булл» в титульной борьбе заняла «Феррари».

Но австрийская команда не спешит забрасывать итальянцев колкими фразами, как во времена схваток с командой Хэмилтона, а Ферстаппен удачно избегает гоночных инцидентов с Леклером: только за последние два Гран-при они шесть раз сходились колесо в колесо – и ни разу даже не коснулись чужих машин.

Обожает новых противников даже советник программы «Ред Булл» Гельмут Марко, известный выпадами в сторону других команд: «С Леклером и «Феррари» сражаться приятнее, чем с «Мерседесом». Теперь больше борьбы на спортивном уровне. Вряд ли она обострится таким же образом, как с «Мерседесом».

Похвалил Скудерию и босс англо-австрийцев Кристиан Хорнер: «У «Феррари» отличная машина и отличные гонщики. Сражение вышло очень тяжелым – и вот что ждет всех нас в оставшихся гонках этого сезона. Это будет невероятно».

Бесконечный респект – и среди пилотов. Макс признался, что уважает Шарля: «Сражения были действительно крутыми и упорными. Мы очень уважаем друг друга, это важно. Поэтому и борьба такая классная», – подытожил чемпион после гонки в Саудовской Аравии.

Сам Леклер тоже оценил спортивную часть схватки в Джидде: «О боже! Жесткая, но честная борьба. Такой должна быть каждая гонка. Было здорово.

У нас с Максом всегда были уважительные отношения, особенно после финиша вот таких гонок. Мы на трассе городского типа, мы очень редко атакуем настолько сильно, как было сегодня, на абсолютном пределе. Настолько сильно рискуем, как сегодня в конце гонки. Так что конечно же мы уважаем друг друга».

Но вообще Леклер и Ферстаппен – давние оппоненты: гоняются друг против друга еще со времен картинга. И тогда все было не так гладко. Вот видео, снятое после одного из сражений – оно стало настоящим мемом.

В то время им было по 14 лет, они боролись за первое место, столкнулись – и заработали по дисквалификации.

«Он поступил просто нечестно! – фонтанировал эмоциями Ферстаппен. – Я лидировал, он хотел меня обогнать и толкнул меня, я толкнул его в ответ, и затем он вытолкнул меня с трассы».

«Ничего особенного с Максом не случилось, – сказал в свою очередь совершенно спокойный Леклер. – Просто гоночный инцидент».

А в 2021-м Шарль рассказал, что же это было:

«Дождевая гонка, он лидировал. Мы оба ехали впереди, было очень сложно его обогнать. В той фазе гонки я был чуть быстрее. Слегка его толкнул на внешнюю и обогнал. В следующем повороте он меня уничтожил. Начисто! Я улетел со второго места с пятисекундным отрывом на седьмое.

Но в конце я вернулся на второе. И после клетчатого флага – я запомню на всю жизнь – там был двойной правый поворот, я еду справа от него, смотрю на него и машу рукой [показывает фирменный итальянский жест-щепотку]. Типа «ты чего вытворил?!» Он смотрел на меня, мы слегка коснулись, он соскользнул на белую линию – она была мокрой – и поехал прямо [вместо поворота]. И улетел в огромный пруд! Там реально было глубоко – вода доходила ему выше бедер. Так что – да, я вынес Макса после финиша».

А теперь сравните это с перепалками между «Ред Булл» и «Мерседесом» хотя бы за время предсезонных тестов: Хорнер даже обвинил восьмикратных чемпионов в увольнении гоночного директора: «Стоило ли убирать его из-за давления со стороны команды-соперника? Это неправильно. Это равносильно травле, пассивная агрессия».

Досталось и боссу соперников Тото Вольффу: «Мы очень разные. Если я не на трассе, то на базе. Я не живу в Монако, избегая налогов и управляя командой удаленно. Я непосредственно руковожу коллективом. Я вырос в автоспорте – из пилота в руководителя команды.

Тото вышел из совсем иной среды – финансовой. Для него очень важны показатели доходов и расходов. Относится ли он к гонкам с такой же страстью? Без понятия. Будет ли он здесь через десять лет или заберет деньги и сядет на свою суперяхту? Без понятия».

Вольфф тоже никогда не скупился на критику во время напряженной схватки за титул: «Кристиан – пустозвон, который любит оказываться в кадре. Легко язвить, когда ты показываешь лучшие времена, но необходимо действовать чуть скромнее».

Отношениям двух команд удивлялись даже в соседних боксах: «Такого токсичного сезона не припомню со времен Сенны и Проста», – это слова исполнительный директора «Макларена» Зака Брауна.

За 2021-й отношения Ферстаппена и Хэмилтона накалились до предела, действующий чемпион даже отказывался называть английского сэра по имени. Не сравнить с нынешними обнимашками Леклера и Ферстаппена.

Долго ли продлится такая идиллия?

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Dan Istitene; globallookpress.com/Joao Filipe/Dppi