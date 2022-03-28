Для обгонов в «Ф-1» играют в поддавки – сдают позицию перед конкретной линией. Тормозят аж до дыма из-под шин

На примере схватки за победу между Леклером и Ферстаппеном.

Вы же видели схватку Шарля Леклера и Макса Ферстаппена за победу на Гран-при Саудовской Аравии? В ней был очень красивый момент: на 43-м круге до дыма из-под шин жестко тормозили перед одной конкретной линией в конце прямой – вот этот кадр.

И дело не совсем в «атаке на торможении». Просто здесь замерялся порядок гонщиков вместе с отрывами для предоставления права на открытие крыла DRS на следующей прямой – а оно дает преимущество в 15-17 км/ч и значительно облегчает обгон или оборону. С учетом длинных ровных отрезков в Джидде включение DRS при настолько плотных схватках – практически гарантия успеха в отвоевывании или защите позиции.

Потому Леклер и Ферстаппен включили поддавки – одновременно атаковали друг друга в тот момент, но при этом пытались и остаться позади в конкретном месте.

Тогда торможение «выиграл» Макс:

Но так сильно заблокировал колеса, что слегка их повредил, не смог хорошо разогнаться и как следует атаковать на следующей прямой – даже с DRS.

Зато при следующей попытке все получилось – и Ферстаппен победил. Макс действительно учится: ведь на Гран-при Бахрейна и при первой атаке в Джидде Леклер использовал фишки с «поддавками» для отыгрыша позиций на следующих прямых. Чемпиону потребовалась целая гонка и 4 неудачные атаки, чтобы раскусить идею – теперь, кажется, мы увидим такое еще чаще.

Фото: formula1.com