Леклер подколол «Феррари» прямо перед финишем с победой – жалобой на мотор. Это ответ на поломку 2019-го – и сход с первого места

Придумывал шутку 15 кругов.

У «Ферарри» – грандиознейший прорыв на Гран-при Бахрейна: после двух лет в середине (а временами и в конце пелотона) Скудерия наконец вновь оказалась на вершине «Формулы-1» – причем сразу двумя машинами. В квалификации пилоты итальянской команды заняли первую и третью позицию, а в гонке оформили первый с 2019-го дубль.

А победитель Шарль Леклер даже нашел время на подкол команды – не помешало даже сражение с Максом Ферстаппеном.

Идея пришла к №16 задолго до финиша: «На последнем круге я сказал, что с мотором что-то странное. Такая вот шутка. Инженерам не особо это понравилось, уверен. Но было весело. Я думал об этой шутке последние 10-15 кругов и надеялся, что проблем с надежностью не возникнет».

«С мотором что-то странное».

Это не просто рандомная фраза, а отсылка к событиям Гран-при Бахрейна трехлетней давности. Тогда Шарль уверенно катил к победе с отрывом в 10 секунд, но на 46-м круге обеспокоенно сообщил на командный мостик о близком провале: «Что-то странное с двигателем!». Алый болид потерял темп, а Леклер – лидерство. Тот фэйл отнял у монегаска шанс на первую победу в карьере – пришлось ждать еще полгода до Гран-при Бельгии. Тогда парня без шуток утешали всем паддоком.

Потому шутка даже в 2022-м вернула Шарлю флэшбэки из прошлого: «Я увидел, что у Макса трудности, и такой: «Ну же, пожалуйста, дотяни до финиша». И двигатель выдержал, здорово», – поделился Леклер после гонки.

И, конечно, вернул должок команде за разбитое сердце трехлетней давности. Хоть и на пару секунд.

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed; Gettyimages.ru/Will Taylor-Medhurst