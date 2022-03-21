«Ред Булл» самоуничтожился в первой гонке новой «Ф-1»: перегрел уязвимый топливный насос. Минус подиумы Ферстаппена и Переса

Двойной идиотский сход.

Первый Гран-при новой «Формулы-1» порадовал как следует – и схваткой за победу между Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном (соскучились по трем атакам на трех кругах подряд?), и смелыми шинными тактиками, и внезапными результатами (Кевин Магнуссен, «Хаас», пятое место – полный взрыв), и драматичной развязкой.

Сперва чемпион пожаловался на сбой в управлении шикарного RB18 (оказывается, команда сломала машину на пит-стопе), затем потерял скорость на прямых, а потом и вовсе сошел. Следом – за круг до финиша – на обочину отправился и его напарник Серхио Перес: во время обороны подиума от Льюиса Хэмилтона его «Ред Булл» просто выключился в повороте после стартовой прямой.

Оба пострадали от одной и той же проблемы.

«Мы подозреваем топливный насос, – заявил советник гоночной программы австрийской компании Гельмут Марко. – Еще на тестах все команды столкнулись с похожими сложностями. Мы не производим эти детали – их поставляет сторонняя компания [«Маньетти Марелли»]».

Просто в 2022-м с новым регламентом «Ф-1» ради сокращения расходов перешла на ряд стандартизованных деталей, омологированных ФИА – и как раз топливный насос оказался среди них. Он одинаковый для всех команд – то есть и «Феррари», и «Ред Булл», и «Мерседес» пользуются одним и тем же девайсом.

Более того, пелотон и ФИА заранее знали о проблеме с насосом: после квалификации регулятор даже разослал необычное письмо-директиву с предложением лишний час поизучать и проверить деталь в закрытом парке с пометкой «только для этого Гран-при».

«Это были дополнительные инспекции насоса перед первым использованием, для всех машин, – пояснил технический директор «Альфа Таури» (между прочим, младшей сестры «Ред Булл») Джодди Эггингтон. – Они не касались конкретной команды. То же самое происходило весь уик-энд, и, думаю, повторится на ближайших гонках. Мы довольны надежностью, но на тестах списали пару насосов, и воспользуемся возможностью списать еще парочку».

Неужели контрактный поставщик ФИА поставил брак, и теперь технические делегаты пытаются прикрыть его задницу?

Не совсем: дело в особых свойствах нового биотоплива E10 – с 2022-го «Формула-1» перешла еще и на смесь бензина с 10-процентной прибавкой этанола. Более экологичный состав горючего продемонстрировал пару неожиданных свойств: например, ого сгорает при большей температуре по сравнению с прошлогодним. Потому в определенный момент при опустении бака (то есть при появлении достаточного свободного пространства) топливо лишнее топливо начинает не стекать по его стенкам вниз, а испаряться.

В итоге насос вместо жидкости начинает забирать газ – и в нем появляется «пробка». Горючее перестает поступать в мотор, он сбоит и «чихает», а сам девайс начинает очень быстро изнашиваться и повреждать блок ECU (контролирующую электронику).

Но из-за изменившейся рабочей температуры сгорания топлива проблему на тестах вскрыли только те команды, кто проводил полноценную симуляцию гонки от полных до пустых баков. По инсайду немецкого AMuS, ни одна из них в итоге до конца установленной программы не добралась как раз из-за отказов стандартного девайса – тогда-то проблему и заметила ФИА. В ход пошли дополнительные проверки и новые партии.

«Ред Булл», кстати, ни разу не доехал до отказов на тестах. Но о неполадке, конечно же, знал.

Причем, по информации репортера Sky Sports F1 и F1 TV Теда Кравица, «Макларен» и «Хаас» сменили топливные насосы как раз после квалификации – да и всем командам, в общем-то, негласно предложили сделать то же самое через «лишний час инспекции». И «Ред Булл» тоже провел дополнительные проверки – шеф команды Кристиан Хорнер подтвердил в ответ на запрос Autosport после финиша. Однако менять детали команда не стала.

Что же случилось в гонке с «Ред Булл»? Почему насос не сменили заранее?

Обратите внимание на момент проявления неполадки: сразу после включения режима автомобиля безопасности, когда машины обязаны замедлиться и перейти на пониженные передачи. В такие моменты силовые установки особенно трудно охлаждать – ведь скорость встречного воздушного потока снижается, мотор работает на более высоких «стартовых» оборотах, а весь пелотон сбит в паровозик и нагревает друг друга. Потому пилоты обычно и жалуются по радио в стиле «сэйфти-кар слишком медленно едет» – и вовсе не из-за природной адреналиновой наркомании.

Повышенные температуры дополнительно нагружают насос вместе с остальными «внутренностями» – хоть он и стандартный, но охлаждают его в каждой команде по-своему. Видимо, именно здесь у «Ред Булл» и произошел непредвиденный сбой.

По еще одной версии из паддока, из-за нехватки опыта по езде с пустеющими баками на тестах команда Ферстаппена просто просчиталась с нужным количеством топлива для преодоления «воздушной пробки» – залила слишком мало горючего и схватила побочный эффект раньше ожидаемого. Теория объясняет, почему первым ударило по Ферстаппену – Макс больше атаковал Леклера по ходу дистанции и активнее Переса сжигал топливо.

Здесь же кроется десяток возможных ответов на вопрос «почему «Ред Булл» не сменил насос заранее»: инженеры англо-австрийцев, похоже, просто не видели повода для перестраховки – если по их расчетам ресурса хватало. Все-таки в год крайне жесткого потолка расходов в $140 млн, сверхвысокой инфляции и больших планов на агрессивное развитие болида дополнительные траты даже в 1-2 тысячи долларов могут больно ударить в конце сезона. А «Ред Булл» еще в прошлом году страдал от нехватки денег – даже просил вернуть подобранные с трека разбитые карбоновые обломки антикрыльев. Да, теперь придется потратить намного больше, но это «Формула-1».

Насколько Ферстаппен и «Ред Булл» пострадают?

С точки зрения битвы за титулы – колоссально, конечно: Леклер оторвался на 26 баллов, Скудерия – на 44.

«В первой гонке не так важно, выиграл ты или занял второе место, поэтому на старте я не сильно рисковал. И в борьбе с Шарлем тоже – все было чисто, и я был доволен второй позицией. Но в итоге мы потеряли много баллов. Порой плотная конкуренция в борьбе за титул может продолжаться до самого конца, и эти очки были очень важными», – резюмировал после финиша действующий чемпион.

С точки зрения техники сражение, конечно, далеко не закончено – с моторами, скорее всего, все в порядке. Нужно будет заменить лишь насосы и несколько электрических блоков: возможно, ECU – в зависимости от степени разрушения. Много штрафов за перерасходы в конце сезона быть не должно, но финансово команда пострадает. Вероятно, придется отменить какое-нибудь не сильно важное обновление.

Также «Ред Булл» должно быть примерно понятно, как больше не повторять фэйл: установить новый блок, следить за износом, и, возможно, заливать чуть-чуть больше топлива просто на всякий случай. Весь чтобы финишировать первым, сперва нужно финишировать.

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani, Giuseppe Cacace, Giuseppe Cacace