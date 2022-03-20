Почему «Феррари» полетела? Что не так с «Мерседесом»? Чем хорош «Ред Булл»? Главные выводы первого Гран-при

Моторная мощь против продвинутой аэродинамики.

«Формула-1» наконец-то полноценно началась – и дебютная квалификация Гран-при Бахрейна уже прояснила множество вопросов. Команды наконец залили минимум топлива, настроили машины с моторами на гонки и показали реальную скорость с одинаковыми программами – теперь понятно, кто фаворит, кто пока аутсайдер.

В топе оказались «Феррари» и «Ред Булл» – первую тройку разделили всего 0,129 секунды, Серхио Перес уступил не так уж много (по меркам предыдущих лет) – 0,36 секунды, а Хэмилтон на «Мерседесе» внезапно отстал на 0,68 секунды. Так что восьмикратные чемпионы – все-таки третья сила пелотона, но пока основная схватка за первые места развернется между алым и бирюзовым болидами.

«Феррари» полетела прежде всего благодаря мотору. Но и шасси хорошее – помогает пилотам рисковать

Сравнение телеметрии лучших квалификационных кругов показывает: в конце прямых временами лучше «Феррари», иногда первенство перехватывает «Ред Булл», а «Мерседес» лишь изредка попадает в те же пики.

Но для лучшего понимания мощности моторов внутреннего сгорания лучше анализировать скорости разгонов от 150 до 250 км/ч: на них уже не влияет сцепление на выходе из поворотов и еще не так сильно падает лобовое сопротивление. Из этих стинтов как раз очевидно: Скудерия разгоняется быстрее всех, за ней – мотор «Ред Булл», а «Мерседес» – теперь третий. Радость шефа «Феррари» Маттии Бинотто от «сокращения на 20-25 л.с. отставания от конкурентов» оказалась правдой – теперь двигатель из Маранелло как минимум не хуже.

Просто Скудерия построила полностью новый мотор – еще с середины прошлого года итальянские инсайдеры рассказывали об инновации по повышению скорости сгорания топливной смеси в цилиндрах через особые подходы к «реактивному поджиганию». Тогда же силовую установку назвали «супербыстрой» – и теперь, кажется, это имя прилепится к ней всерьез.

Однако по телеметрии видно: Леклер оказался быстрее Ферстаппена и в половине быстрых поворотов, и в некоторых скоростных. Более того, при детальном изучении данных видно: Шарль в некоторых местах тормозил позже, умудрялся разгоняться раньше и вообще временами поддерживал большую скорость на апексе – обычно немыслимые вещи при противостоянии «Ред Булл» от гения аэродинамики Эдриана Ньюи.

Тем не менее, Леклер наслаждался преимуществом далеко не во всех поворотах – следовательно, дело не в наборе конкретных суперсвойств F1-75.

Просто у «Феррари» вышло хорошее базовое шасси с достаточным уровнем механического сцепления и прижимной силы. Само по себе оно, кажется, немного проигрывает RB18, но в Бахрейне включились несколько дополнительных факторов:

благодаря преимуществу по мощности F1-75 можно настроить под больший прижим и догнать «Ред Булл» и в поворотах, и по контролю за температурами покрышек;

Леклер получил возможность больше рисковать на торможениях, ранних разгонах и в поворотах (а Шарль это очень любит и умеет). Хороший пример – момент с избыточной поворачиваемостью в связке 6-7 поворотов: №16 слишком быстро в них вошел, но скорректировать траекторию и остался быстрее Ферстаппена. За счет смелости он и выжал больше Макса из пары виражей – потому и забрал поул;

чемпион слегка недогрел шины на подготовительном круге из-за трафика (уткнулся в Магнуссена и сбросил темп для создания задела от «Хааса») – потому, скорее всего, проехал первые два поворота не на максимуме.

В общем, судьбу поулов и гонок на ближайших Гран-при будут решать мелкие настройки, пилотаж и общее совпадение свойств машин и треков. Глобально же эффективность шасси в поворотах сравнима.

Но есть две маленькие и потенциально важные фишечки: по инсайду нидерландского журналиста Эрика ван Харена, «Ред Булл» оценивает болид «Феррари» на 10 кг легче (разница – примерно 0,3 секунды с круга). И это уже после облегчения RB18 перед Бахрейном.

И еще, похоже, идея Скудерии с амортизатором посреди днища против подпрыгиваний на прямых работает – как минимум помогает Леклеру с поздними точками торможений.

«Ред Булл» – крайне эффективен, отлично работает на высоких скоростях, огромный потенциал

Описание преимуществ Скудерии помогает и в осознании сильных сторон их главных оппонентов – ведь ребята из Маранелло по сути их и компенсируют.

Что же тогда можно сказать о RB18?

он крайне хорош в поворотах. Макс особенно не рисковал, ошибся на третьем секторе, проехал половину первого с недогревом – и все равно чуть не взял поул. Идеальный круг запросто видится на 0,2-0,3 быстрее – при прочих равных, конечно же;

если машину еще облегчат – снимут дополнительные 0,2-0,3 секунды.

А еще Ферстаппен внезапно показал более высокую «максималку» (322 км/ч против 317 км/ч) и постоянно отыгрывал время на вторых половинах прямых. Обычно в этих зонах на разгонах включается «сдерживание» от лобового сопротивления и помощь от гибридной части силовой установки – то есть накопленное рекуператорами электричество возвращается из батарей на колеса. Потому, очевидно, гибридная часть мотора «Ред Булл» пока эффективнее, чем у «Феррари» (ведь Скудерия теряет преимущество в разгоне), а разница в максималке говорит о большей эффективности шасси. При расчетах через коэффициент мощности/лобового сопротивления разрыв в лобовом сопротивлении при виртуально равных лошадиных силах составил бы 4,8% – и это очень много, особенно для двух лучших машин. Эдриан Ньюи без шуток построил шедевр.

Причем на менее «моторных» по сравнению с Бахрейном трассах преимущество в дополнительной мощности поможет «Феррари» не так сильно из-за более коротких прямых, а общая аэродинамическая эффективность шасси – штука постоянная. В Маранелло придется как следует подумать над настройками перед этапами на картодромах вроде Венгрии или уличных заездах вроде Монако.

Что не так с «Мерседесом»?

На первый взгляд все просто: хочется свалить отставание на скрученную мощность мотора из-за недостаточного охлаждения. Все-таки восьмикратные чемпионы рискнули и представили W13 на революционной концепции абсолютного минимализма в радиаторах – было бы логично предположить, что первоначальные расчеты не оправдались, и болид пока не может гнать на максимум.

Но все-таки проблема глубже – хоть и напрямую связана с инновационной концепцией.

«У нас больше всех лобового сопротивления, – внезапно признался шеф «Мерседеса» Тото Вольфф после квалификации. – Мы проигрываем прорву времени на главной прямой, а на других не настолько много. В ближайших гонках нам нужно понять, дело ли в мощности или в гибридной установке».

Казалось бы, как машина с такой минималистической концепцией может генерировать больше лобового сопротивления? Объяснил технический эксперт F1 TV Крэйг Скарборо:

«Крошечные понтоны хороши для генерирования прижимной силы, но раскрывают задние шины и не чистят турбулентный поток от передних. Отсюда столько дополнительного лобового сопротивления».

Новое соотношение мощности и лобового сопротивления сбило все накопленные идеи по настройке и балансированию машины, потому Хэмилтон с Расселлом страдают и в поворотах. Без нужного распределения прижимной силы шины труднее прогревать и удерживать в температурных окнах – и сражаться с «Ред Булл» и «Феррари» не выходит.

Но давайте просто отметим: «большое лобовое сопротивление» и «неэффективный аэродинамический пакет» вышли чисто по меркам «Мерседеса» как восьмикратного чемпиона мира и вечного претендента на титул. При очистке от повышенных ожиданий и амбиций W13 – вполне третья по силе машина пелотона с явным скрытым потенциалом. Последнее – как раз положительная сторона любой минималистичной базы: на нее всегда можно навертеть что-то дополнительное. С объемными бегемотообразными решениями такое не сработает (быстро – точно нет).

Другие машины с немецким мотором вообще не пробились в третий сегмент квалификации – следовательно, либо проблема действительно в двигателе, либо «Феррари» правда построила ракету.

К тому же, лобовое сопротивление «Мерседеса» точно имеет аэродинамические истоки, а не механические – то есть оптимизация обвеса рано или поздно сработает и добавит W13 пару десятых. Просто пока инженеры восьмикратных не раскрыли все положительные стороны изобретенной минималистичной концепции – это и правда весьма непросто.

«Такая концепция была нашим первым черновиком, – рассказал босс «Хааса» Гюнтер Штайнер. – В прошлом июле мы исследовали ее в аэротрубе и уже тогда обнаружили, что она дает преимущество в медленных поворотах. Тем не менее, мы увидели, что потенциал широких понтонов в целом выше».

По новым правилам «Ф-1» чемпионы получают вдвое меньше времени на тесты в аэротрубе по сравнению с аутсайдерами: 28 сессий в неделю против 46 сессий. Вероятно, немцам просто не хватило времени – и они сконцентрировались на реализации надстройки на уже доступной им прорывной технологии.

В прошлом году «Мерседес» тоже не сразу уничтожал соперников на любом треке – болид преобразился лишь после масштабных обновлений на Гран-при Великобритании. Вероятно, в нынешнем сезоне мы увидим что-то похожее, а пока за победы зарубятся в основном «Ред Булл» и «Феррари». Мощь против эффективности!

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed, Thaier Al-Sudani; instagram.com/mercedesamgf1; ferrari.com/en-CA/formula1