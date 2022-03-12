На тестах «Ф-1» машины обвешивают решетками – будто с гриля. Это крепления для сотен продвинутых датчиков стоимостью $240 каждый

Без них прогресс не посчитать.

«Формула-1» вернулась на экраны F1 TV (жителям России пока можно смотреть только там – контракт с «Матч ТВ» разорван в рамках глобальной спецоперации «Галя, отмена», стартовавшей 24 февраля) – правда, пока только с предсезонными тестами. Но и без боевых обгонов с потрясающими квалификационными кругами там есть на что смотреть: «Мерседес», например, уже поразил мир революцией в облике болидов, да и в остальном давно машины всех команд не выглядели настолько разными и непохожими. Спасибо новым правилам!

Ни дня на тестах не прошло без тщательного изучения аэрообвеса при помощи продвинутых технологий. И на каждой сессии болиды хоть раз выезжали увешанными вот такими решетками для гриля:

Они сделаны из титана – чтобы выдерживать огромные перегрузки на разгонах и торможениях.

Зачем они нужны? Просто на каждой линии (и на всех пересечениях) располагаются датчики, замеряющие скорость и температуру воздушного потока. Примерно так они выглядят в более простой сборке:

Затем собранную информацию сверяют с данными симуляторов и аэротруб, вносят поправки в компьютерные модели и изучают, насколько результат совпадает с надеждами инженеров и первоначальными расчетами.

И размер решеток диктуется именно желанием отследить все возможные потоки: если команду интересует схема работы аэрообвеса в общем, машину завешивают целиком (для максимально широкого охвата), а если в фокусе конкретная зона – то и оборудования нужно меньше.

А еще играет роль и физическая прочность деталей: их довольно непросто закреплять, потому невозможно нацепить обвес в пару метров – просто сорвет на скорости. И, конечно, баланс болида с дополнительным грузом меняется, да и невозможность по-настоящему разогнаться тоже требует небольших корректировок – потому команды не ездят с решетками все время тестов и практик.

И цена – и покупки, и установки, и перевозки. Только один датчик стоит в районе 240 долларов – а их, как видите, закупают десятками и сотнями Причем речь еще даже не идет о решетках, оборудовании для сбора данных, лицензиях на софт для обработки собранной информации и техобслуживания – команде запросто могут выставить счет на сотню тысяч долларов только за одну сессию.

С потолком расходов в $140 млн на год решетки будут использовать только при внедрении критических обновлений – а в остальных случаях команды вновь вернутся на старую добрую яркую краску.

Фото: инстаграм «Формулы-1»