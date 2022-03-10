«Мерседес» взорвал тесты «Ф-1» невиданным болидом вообще без боковин. Это революция

И все легально!

Добро пожаловать в новый сезон «Формулы-1» – до первого Гран-при осталась всего неделя, 11 марта выходит четвертый сезон Drive To Survive, Никиту Мазепина экстренно убрали вместе с триколором, а команды прибыли в Бахрейн на важнейшие предсезонные тесты. Если в феврале в Барселоне революционные машины скорее обкатывали в режиме «вроде не разваливается» и проверяли способность техники накручивать километр за километром, то сейчас самое время для испытаний главных фишек и пиковой скорости – других шансов что-то исправить перед отчетными заездами больше не будет.

Потому с первых же секунд пошли сюрпризы: «Мерседес» в точности подтвердил все инсайды и выкатил полностью переделанный болид – без боковин с радиаторами. Это нечто – такого «Формула-1» реально еще не видела.

Просто сравните: левая версия – новая, правая – с первых тестов в Барселоне:

Для наглядности – рядом с машинами конкурентов:

«Это самая экстремально плотная компоновка, которая у нас когда-либо была», – признал главный инженер Эндрю Шовлин.

Однако «Мерседес» отказался считать новую машину «полноценной В-версией» или «EVO-вариантом», «Мы просто сделали новый корпус. Под ним все осталось прежним. В Барселоне между деталями просто было больше воздушной прослойки», – объяснил шеф восьмикратных чемпионов Тото Вольфф.

«Механически – да, машина в точности как в Барселоне. Изменился только корпус», – подтвердил и Шовлин.

Вполне можно поверить: скрываться до последнего – очень в духе «Мерседеса», а настолько радикально перестроить машину (и двигатель, и систему охлаждения…) всего за 2 недели при потолке расходов в $140 млн не сумела бы даже армия из сотни клонов Николы Теслы. Наверное.

У странной формы боковин с отростком сверху под зеркалом есть объяснение: от них нельзя избавиться совсем из-за требований регламента – примерно в эту зону инженеры обязаны помещать балку безопасности, чтобы поглощать энергию боковых ударов и не подвергать пилота опасности при авариях.

Обычно верхняя структура безопасности как раз и служила «крышей» для входного отверстия радиатора – а теперь от нее осталось только крепление для зеркала заднего вида.

И, кстати, идея не нова: ее уже использовали в самом первом болиде для «Формулы Е» (где не турбины и атмосферника, а потому и требования к воздушному потоку внутри болида поменьше):

Да, правила требуют, чтобы сами структуры безопасности непременно покрывали корпусом, но «Мерседес» их и не оголяет: балка со всех сторон обнесена тем же материалом, что и любая другая часть шасси. Формально все по регламенту.

Но как же восьмикратные чемпионы собираются охлаждать двигатель?

В основном весь необходимый забор воздуха будет происходить в «гребне» моторного отсека над головой пилота. Здесь «Мерседес» – тоже не пионер: экстремальную концепцию радиаторов вверху для уменьшения боковых частей представила «Альпин» в прошлом году. Идея удивила и насторожила экспертов – ее назвали очень рискованной, и никто не решился повторять. До 2022-го.

Теперь же восьмикратные чемпионы, кажется, урезали требования силовой установки к охлаждению до минимума и пошли тем же путем. Выпускать воздух планируют через «решетки» по бокам и через расширение корпуса в задней части.

У концепции есть минусы: центр масс повышается, потому болид теоретически слегка потеряет в стабильности и широте доступного баланса. Однако в нынешней версии сразу видны колоссальные бонусы для аэродинамической эффективности: теперь именно W13 обладает самой обтекаемой формой без дополнительных помех для воздушного потока. Повышается активная площадь его протекания над днищем, создается больше зон разницы в давлениях, и потому весь пакет должен генерировать больше прижимной силы – причем вне зависимости от типов поворота.

В прошлом году никто не понимал, насколько бонус к аэроэффективности компенсирует негативные эффекты от ухудшения баланса, новой компоновки и нестандартной сборки. Но при взгляде на изобретение «Мерседеса» сомнений в идее уже намного меньше.

По информации обозревателя Corierre della Sera Джорджио Терруцци, тесты на симуляторе привели к грандиозному прорыву в эффективности аэрообвеса. Оценки выигрыша во времени разные – но средняя примерно равняется в секунде с круга. Важно: речь именно об ускорении относительно предыдущей версии машины, а не относительно болидов конкурентов – реальная расстановка сил останется туманной до первой практики дебютного Гран-при сезона как раз из-за постоянных перемен в болидах и бесконечных обновлений.

«Концепция «Мерседеса» стала для нас неожиданностью, – признался спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун –Весьма радикальная интерпретация регламента, и она неизбежно вызовет много споров.

Такое случается при изменении правил. Ты пытаешься закрыть все варианты – и, поверьте мне, мы предотвратили сотни идей – но инновационность «Формулы-1» всегда на грани. Команды хотят, чтобы никто не пользовался интерпретациями, которые, на их взгляд, являются нелегальными. Поэтому в ближайшие дни будет много разговоров.

Невозможно предусмотреть, что создадут креативные возможности команд. Как только публикуется регламент, тысяча инженеров работают над ним и пытаются понять, как его использовать. Так что некоторые решения мы не ожидали. Мы рассмотрим эти идеи, чтобы убедиться, что они соответствуют целям нового регламента. По первым впечатлениям, мы не нашли причин для беспокойства».

«Удивлюсь, если «Мерседес» сделал что-то нелегальное», – заключил и шеф «Феррари» Маттиа Бинотто.

С другой стороны, протест и нельзя подать до официальных заездов – как минимум первой практики в рамках Гран-при Бахрейна. До них команды формально имеют право ездить на любых машинах – хоть с десятком колес, хоть с комическим соплом вместо диффузора. Пока единственная возможность легально надавить на соперников и ФИА – запросить уточнение и техническую директиву у соответствующей ветви регулятора. Она обычно и объясняет командам пределы допустимого – но выбить штрафы и дисквалификации на ее основе невозможно.

Тем интереснее ждать эволюции машин соперников и новинок для старта сезона. Давно «Ф-1» не видела такой технической рубки – и да, мы и правда наблюдаем за рождением нового облика болида и прорыва в целом.

Фото: твиттер Альберта Фабреги, твиттер Криса Медланда, F1 Debrief