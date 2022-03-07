«Мы должны поддержать Украину, а она лишает нас гонок. Это унижение». Квят и другие пилоты из России бойкотируют сезон

Мазепин согласился, но все равно вылетел.

Спорт стремительно дистанцируется от России.

Автоспорт – не исключение: за последнюю неделю февраля и первую неделю марта Россия потеряла Гран-при Ф-1, этапы Кубка мира по кузовным гонкам, Интерконтинентальный Кубок по дрифту, этап Кубка мира по кросс-кантри ралли и всех представителей в системе управления Международной автомобильной федерации.

Гонщиков формально согласились допустить до любых чемпионатов – но без символики на экипировке и машинах, флага и гимна. И – при условии «приверженности принципам мира и политической нейтральности».

Последнее требование – ключевое: ФИА выкатила целое соглашение для подписания всем русским пилотам, желающим остаться в чемпионатах мира под нейтральным статусом. В него вошли довольно жесткие требования:

– признать солидарность с гражданами Украины;

– публично и в соцсетях не демонстрировать национальную символику, цвета или флаги;

– запрет касается даже униформы, одежды, аксессуаров или других личных вещей и любых деталей гоночных болидов. Под эмбарго попали слова «русский», «Россия», «Российская автомобильная федерация», а также акронимы RUS, RAF и эмблемы РАФ;

– запрет самостоятельно петь национальный гимн в любой форме в рамках соревнований и связанных с ними мероприятиях;

– запрет на заявления, комментарии и действия, которые могут быть расценены как нанесение ущерба ФИА или проводимым соревнованиям: например, напрямую или косвенно в любой форме выражать поддержку действиям России в отношении Украины;

– признать право ФИА на введение дополнительных мер в случае участия спортсмена в событиях, связанных с происходящим на Украине – в том числе право отказать в участии.

Причем время «на раздумья» у русских пилотов оказалось не очень много: коммитмент опубликовали 4 марта в 13:00, а подписать его (или хотя бы согласиться) нужно было до 22:00 – иначе следовал автоматический недопуск к любым чемпионатам ФИА. Из альтернатив оставались только локальные гонки местных автоклубов (согласных допустить людей из России), частные ивенты (таким до 2022-го был «Дакар», например) или американский конгломерат NASCAR, действующий под собственной эгидой.

На условия ФИА согласились далеко не все – выходные выдались жаркими и скандальными.

Квята не будет на «Ле-Мане» – как и всей газпромовской команды G-Drive

В середине февраля самый успешный пилот «Формулы-1» в истории России Даниил Квят наконец-то определился с будущим – подписался на сезон в чемпионате мира по гонкам на выносливость с российской командой G-Drive Racing. Казалось, его ждал «Ле-Ман», высокие шансы на победу, реализация сильных пилотажных сторон и еще больше славы на родине.

Но теперь Торпеда, похоже, вновь останется без гонок, поскольку (по инсайду телеграм-канала First Place и издания Racingnews365) пилот из Уфы отказался подписывать коммитмент ФИА. Как и его напарник и по совместительству шеф G-Drive Роман Русинов.

«Я, пилот российской команды G-Drive Racing, отказался принимать дискриминационные условия ФИА, – заявил Русинов в инстаграме. – Цель каждого спортсмена – услышать гимн своей страны на пьедестале. За 10 лет международного опыта наша команда делала это многократно. Мы поднимали российский флаг, мы слышали и пели российский гимн.

Ради своих болельщиков, ради своих напарников и спортивной чести ставить свою подпись под этим документом я не буду. Лучше совсем не садиться за руль.

Команда G-Drive Racing всегда была интернациональной: пилоты, механики, инженеры – все они из разных стран. И если бы мы просили каждого отказаться от своего флага, опыта и имени, такого настоящего спортивного братства и побед никогда бы не сложилось. Очень жаль, что без соревнований за G-Drive Racing останутся и эти ребята. Сейчас мы уже рассматриваем разные варианты проектов по развитию автоспорта в своей стране.

Я искренне надеюсь, что мы сможем вернуться в международные гонки после того, когда в них вернется спортивный дух и равные условия для всех участников».

Если верить слухам, Русинов и Квят сперва даже пробовали обратиться за гоночными лицензиями других стран (интересно, каких), но наткнулись на бюрократический капкан: поскольку G-Drive – команда с российской заявкой, для гонок в чемпионатах мира все равно пришлось бы подписывать коммитмент. В итоге теперь ни Даниила, ни остальных оранжево-черных машин на треке в топовых сериях мы пока не увидим.

«G-Drive Racing выступает и побеждает в международных гонках на выносливость с 2013 года, В 2015-м выиграла WEC, трижды подряд, с 2016 по 2018 годы, становилась сильнейшей в Европейской серии Ле-Ман, а также завоевала два титула в Азиатской серии Ле-Ман. В 2021-м G-Drive Racing выиграла Кубок Pro-Am Европейской серии Ле-Ман. По количеству побед в гонках и квалификациях G-Drive Racing является самой успешной командой в классе прототипов LMP2.

В текущем сезоне G-Drive Racing сконцентрируется в большей степени на автоспортивных мероприятиях в России. Данное решение принято в связи с неприемлемыми условиями Международной автомобильной федерации».

В ралли-рейдах – бойкот: пилоты возмущены условиями ФИА

5 марта в Абу-Даби стартовал второй этап чемпионата мира по ралли-рейдам – и на нем планировали выехать четыре полностью российских экипажа: Денис Кротов/Константин Жильцов (лучшие новички «Дакара»-2019), Павел Сильнов/Кирилл Шубин, Константик Шубин/Павел Емелин, Армен Пузян/Павел Загороднюк. Также штурманом у саудовца Салеха Аль-Салифа заявлялся Егор Охотников.

Но все они не подписали коммитмент и вылетели с этапа – даже несмотря на уплаченные взносы и понесенные на доставку техники расходы. И коллективно назвали отказ бойкотом.

«Хочу выразить признательность всем нашим пилотам, которые сейчас в Абу-Даби, – написал Охотников в канале «Ралли-рейды». – Мое личное мнение: на передовой обстоятельства сейчас такие, что выбор был очень непростой, но однозначный. Но честный! И по совести! Хотя понимаю, как финансово в этой ситуации все пострадали».

«Я отказалась подписывать это заявление, – высказалась русская мотогонщица и участница «Дакара» Анастасия Нифонтова. – Спорт должен быть вне политики. МОК и ФИА фактически шантажируют спортсменов, заставляя принять одну из сторон. В этой бумаге есть пункт, где мы должны поддержать украинскую федерацию, которая хочет лишить нас гонок. Это унижение. Это неспортивный дух, несоблюдение нейтралитета. Так быть не должно. Нельзя заставлять подписывать это. Эту бумагу читали иностранцы и многие подходили к нам и говорили, что тоже не стали бы такое подписывать».

Похоже, в 2022-м наших гонщиков можно не ждать и на Кубке мира по бахам, и на Кубке по ралли-рейдам.

«Отказники» – в гонках поддержки «Ф-1», минорных немецких чемпионатах и ралли

Есть и несколько менее взрывных случаев пролета пилотов из России мимо заездов.

Например, в немецком локальном чемпионате по гонкам на выносливость Nürburgring Endurance Series на машинах класса GT3 (такие же ездят в ДТМ и на «Ле-Ман») из девяти 4-6-часовых заездов по легендарному «Нюрбургрингу» в разных погодных условиях ушел российский пилот Иван Берец.

«Нацизм по отношению к русским набирает обороты, – высказалась семья пилота в соцсетях. – И мы приняли непростое, но верное в данной ситуации решение. Нам не дают выступать под российским флагом, нас унижают за то, что мы русские, а мы будем кормить немецкую команду. Мы отказались!»

Без тестов в гонках поддержки «Ф-1» – женском чемпионате Серии W – осталась Ирина Сидоркова : судя по ее посту инстаграме, она прибыла в Барселону, но за руль ее не пустили.

Также карьеру еще 25 февраля приостановил двукратный чемпион Европы по ралли Алексей Лукьянюк .

Российская автомобильная федерация в заявлении анонсировала десяток отказов соотечественников – но решила не осуждать выбравших лицензии других стран:

«РАФ считает формулировки заявления нарушающими законодательство ФИА в части запрета на дискриминацию по этническим и политическим мотивам. Основополагающим принципом ФИА всегда считалось разделение спорта и политики, который категорически не соблюдается в опубликованном документе. РАФ также удивлена указанием, что все разногласия будут урегулированы согласно французскому законодательству, хотя в международной практике для решения подобных споров обычно используется обращение в Спортивный арбитражный суд.

На данный момент ФИА поставила российских спортсменов перед сложным и, по словам многих гонщиков, унизительным выбором – продолжать карьеру или сохранить достоинство, что недопустимо в спортивных состязаниях.

Уже сейчас, в самом начале гоночного сезона, около десяти спортсменов, занятых в международных сериях и чемпионатах, отказались подписать такую бумагу, хотя это привело к их отстранению от соревнований. Мы уважаем их выбор.

Тем не менее, РАФ уважает и позицию тех спортсменов, кто получит лицензию иной национальной федерации, чтобы избежать политической окраски спортивных выступлений, и поддержит их в этом решении».

Можно только выразить уважение за последнюю позицию – наверное, так и выглядит нейтралитет (с учетом обстоятельств).

Есть и согласившиеся: Мазепин – все равно без места в «Ф-1», и, кажется, Смоляр из «Ф-3»

Не все гонщики из России отказались от подписания коммитмента: например, Никита Мазепин подтвердил согласие на условия ФИА ради сохранения контракта с «Хаасом».

«Очень разочарован, – написал Никита в твиттере и инстаграме. – Понимаю все трудности, однако мое согласие принять условия ФИА полностью проигнорировано, и за этим односторонним шагом ничего не последовало».

Да, американская команда все-таки отказалась от Мазепиных и «Уралкалия» – кажется, общая токсичность сотрудничества просто превысила все возможные пределы. Отец Никиты Дмитрий шантажировал прекращением финансирования, №9 жестил с напарником на трассе и скандалил по радио и в интервью, и вред имиджу «Хааса» оказался слишком сильным.

Остались ли вообще гонщики за России в относительно сильных сериях? На момент написания текста Александр Смоляр из программы «СМП», похоже, сохранял место в «Формуле-3»: провел предсезонные тесты до конца (под черным флагом) и 5 марта в инстаграме пообещал «увидеться на первом этапе в Бахрейне».

Причем машина оказалась совершенно синей (в командных цветах) – без малейшего намека на систему «СМП Рейсинг» авторства попавшего под санкции Бориса Ротенберга.

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Сравните с ливреей предыдущего сезона:

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Видимо, кто-то все-таки поставил гонки на первое место – превыше флага и мировой обстановки.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson; gdriveracing.ru; sorg-rennsport.com/; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency