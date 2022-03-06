Гонка «носов» в «Ф-1»: у «Мерседеса», «Феррари» и «Альфа Таури» – длиннейшие, у «Макларена» – очень короткий с редким креплением

И у половины команд – съемная конструкция.

Новая «Формула-1» откатала первые предсезонные тесты в Барселоне – и развеяла опасения по превращению чемпионата в моносерию. Технические эксперты боялись повальной стандартизации из-за достаточно серьезных ограничений в регламенте по конструкциям антикрыльев и вообще всей передней части, но, к счастью, страхи вообще не оправдались. Совсем напротив: болиды оказались крайне разнообразными и непохожими: теперь их можно отличить даже без ливрей и спонсорских наклеек.

К примеру, только посмотрите на разнообразие носов – фактически лишь две машины примерно похожи по конструкции передней части их шасси, а остальные экспериментируют и изучают экстремальные варианты.

Вот у «Мерседеса» – самая длинная версия:

Практически прижимает четвертую пластину к асфальту.

«Решение «Мерседеса» помогает генерировать больше прижимной силы в передней части болида, – объяснил для Auto Motor und Sport инженер одной из конкурирующих команд, попросивший об анонимности. – Короткий нос, в свою очередь, позволяет потоку лучше протекать к задней части и создать больше прижима там».

Второе место по длине – у «Альфа Таури». Причем у сестры «Ред Булл» крайне необычная конструкция: нос настолько длинный, что нижняя часть даже «подныривает» под последнюю пластину антикрыла (которая слегка загнута вверх, чтобы направлять воздух под длнище – попытка воcпроизвести эффект «задранности»):

Версия «Альпин» – самая нейтральная и по высоте, и по длине, и по структуре крепления:

Из заметного – только дубль идеи «Феррари» насчет съемного носа. Кажется, к старту сезона ее подхватят вообще все.

А вот и Скудерия – нос чуть покороче, а пиковая длина достигается за счет его виртуального «продолжения» вместо крепления над нижней пластиной:

Чуть более топорная и короткая версия «Хааса»: примерно та же длина, но слегка рубленый вид. И тоже реализована идея съемности деталей:

Очень похожая версия – у «Альфа Ромео»:

Похожий, но заниженный нос – у «Уильямса»:

А у «Астон Мартин» – самый заметный короткий нос: высокий и задранный нос:

Теперь истребитель «Ред Булл» – очень покатый короткий нос:

Кажется, в нем тоже реализована функция съема пластины с антикрылом – причем форма куска шасси намного дальше выступает из корпуса. Команда Эдриана Ньюи взялась за минимизацию всех возможных расходов на дополнительные сантиметры углепластика даже здесь!

Но самый короткий нос – у «Макларена»:

Присмотритесь: он заканчивается даже раньше кромки второй пластины. Больше никто не осмелился так ослаблять антикрыло.

Возможно, к середине сезона чья-то идея докажет наибольшую эффективность и захватит половину пелотона, так что давайте наслаждаться разнообразием, пока можно. Чье решение вам понравилось больше всех?

Фото: AMuS/Stefan Baldauf