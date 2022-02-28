Суть работы аэрообвеса болида «Ф-1» – в одном кадре: нереально красивый вихрь из-под днища. А «Феррари» нашла другой путь

Сравнение машины в негативе.
«Формула-1» вернулась: 25 февраля в Барселоне завершились первые предсезонные тесты по абсолютно новым революционным правилам. Команды наконец проехали больше 100 км и показали миру свои творения – разработанные с нуля и без переноса даже мельчайших деталей из 2021-го. Так условия чемпионата не менялись с 2014-го – и потому многообразие аэродинамических решений главных автоумов планеты поражает (особенно под старые опасения о превращении «Ф-1» в моносерию из-за довольно существенных ограничений в регламенте).
На третий день вечерняя сессия началась на мокром треке – асфальт специально полили, чтобы команды познакомились с новыми дождевыми шинами и разобрались, что же ожидать от техники в дождь.
Вышли нереально красивые кадры:
View this post on Instagram
Немного пост-обработки с применением негатива – и можно наслаждаться максимально наглядным объяснением работы аэрообвеса. К примеру, вот «Макларен» генерирует красивые завихрения, срывающиеся с днища:
А это – «Мерседес»:
Вихрь поменьше, а значит, генерирование прижимной силы именно в этом месте тоже меньше.
Что-то похожее видно и на «Ред Булл»:
«Феррари», с другой стороны, не полагается на вихри вообще:
Воздух обтекает зону сверху после срыва с колеса, а основной поток проходит под днищем и создает эффект «присасывания» – то есть концепция генерирования прижимной силы совершенно другая.
Тем не менее, в предыдущее десятилетие аэродинамический обвес опирался именно на закрылки, рассекатели и «корпусную» аэродинамику. То есть «Макларен» использует больше проверенного опыта и наработок предыдущих поколений. Скудерия же явно свернула в сторону максимальной новизны и экспериментов. Остальные команды либо еще не догнали «оранжевых» по развитию закрылков, либо окончательно не определились с направлением.
Техническая гонка вооружений новой «Формулы-1» началась!
Новые болиды «Ф-1» слишком тяжелые, «Мерседес» и «Ред Булл» пересоберут машины, у «Феррари» 3 секунды в запасе
Сверхтехнологичное решение жестких «подскоков» на прямых в «Ф-1»: команды вырезают куски днища. Или пускают волнами
Гнутые подвески – новый тренд «Ф-1». У «Мерседеса» – волнистая, у «Ред Булл» – в форме банана
Источник негатива: The Race
Комментарии