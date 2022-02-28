Суть работы аэрообвеса болида «Ф-1» – в одном кадре: нереально красивый вихрь из-под днища. А «Феррари» нашла другой путь

Сравнение машины в негативе.

«Формула-1» вернулась: 25 февраля в Барселоне завершились первые предсезонные тесты по абсолютно новым революционным правилам. Команды наконец проехали больше 100 км и показали миру свои творения – разработанные с нуля и без переноса даже мельчайших деталей из 2021-го. Так условия чемпионата не менялись с 2014-го – и потому многообразие аэродинамических решений главных автоумов планеты поражает (особенно под старые опасения о превращении «Ф-1» в моносерию из-за довольно существенных ограничений в регламенте).

На третий день вечерняя сессия началась на мокром треке – асфальт специально полили, чтобы команды познакомились с новыми дождевыми шинами и разобрались, что же ожидать от техники в дождь.

Вышли нереально красивые кадры:

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Немного пост-обработки с применением негатива – и можно наслаждаться максимально наглядным объяснением работы аэрообвеса. К примеру, вот «Макларен» генерирует красивые завихрения, срывающиеся с днища:

А это – «Мерседес»:

Вихрь поменьше, а значит, генерирование прижимной силы именно в этом месте тоже меньше.

Что-то похожее видно и на «Ред Булл»:

«Феррари», с другой стороны, не полагается на вихри вообще:

Воздух обтекает зону сверху после срыва с колеса, а основной поток проходит под днищем и создает эффект «присасывания» – то есть концепция генерирования прижимной силы совершенно другая.

Тем не менее, в предыдущее десятилетие аэродинамический обвес опирался именно на закрылки, рассекатели и «корпусную» аэродинамику. То есть «Макларен» использует больше проверенного опыта и наработок предыдущих поколений. Скудерия же явно свернула в сторону максимальной новизны и экспериментов. Остальные команды либо еще не догнали «оранжевых» по развитию закрылков, либо окончательно не определились с направлением.

Техническая гонка вооружений новой «Формулы-1» началась!

Источник негатива: The Race