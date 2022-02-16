Ого, «Уильямс» переизобрел компоновку охлаждения для болида «Ф-1». Задрал радиаторы на уникальную высоту

Почти незаметная инновация.

Легендарный «Уильямса» вошел в новый сезон совершенно неубедительно: машина сломалась до обкатки, спонсоров почти не оказалось, да еще и отказ от 27-летней традиции отсылок к Айртону Сенне вызвал вопросы насчет ценностей и видения бренда для новых владельцев из США.

Но после ремонта съемочный заезд все-таки состоялся – и «Формула-1» увидела крайне занимательный болид.

Особое внимание экспертов привлекла форма корпуса FW44 – особенно в зоне боковых понтонов, отсека для охлаждения и перехода к задним колесам:

«Уильямс» поразил сразу двумя фишками:

огромные входные отверстия и корпус радиаторов сверху и сбоку – пока что наибольший среди всех команд

абсолютно минималистичная задняя часть – даже не традиционная «бутылка «Кока-Колы», а еще меньше. Зону между отсеком охлаждения и задними колесами просто физически не сделать изящнее и тоньше.

В последние годы в конструкции корпусов доминировали два подхода: «подрезка» и туннель под понтонами и над днищем (сейчас идею экстремально развил «Астон Мартин») или наклонная форма радиаторов для направления воздуха под заднее антикрыло над ним – по логике «чем меньше препятствий – тем лучше» (подход «Ред Булл» последних лет – реализован в «Альфа Таури»).

А «Уильямс» взял вторую идею – и довел ее до физического предела возможной реализации. Все, дальше (круче и минималистичнее) просто некуда. Причем, похоже, англичане даже пофиксили проблему возможного рассеивания потока – через новый подход к тунеллированию. Без закрылков, генераторов вихрей, рассекателей и другой корпусной мишуры.

Принцип решения объяснил технический эксперт F1 TV Крэйг Скарборо – это действительно уникальная инновация:

«FW44 – cамая радикальная машина пока что! – написал Крэйг. – Верхняя часть бокового понтона служит для продувания воздуха вниз через радиаторы, чтобы создать мощный туннельный поток [по направлению к задней части]».

А все благодаря необычному сверхвысокому расположению входных отверстий – верхняя часть даже перекинута через балку безопасности, поглощающую боковые удары (стандартная деталь для всех болидов и подчиняется требованиям ФИА).

Нечто похожее придумала «Феррари» в 2017-м – но тогда правила позволяли сместить балку так, чтобы вход в отсек оказался полностью над ними.

Новый регламент описал параметры машины по-другому, потому командам не удалось повторить трюк: в основном входные отверстия ниже, чем у «Уильямса». А англичане рискнули с новым расположением.

И если вдруг именно они окажутся правы, пелотон не сумеет скопировать идею даже за половину сезона: потолок расходов в $140 млн закрывает возможность переделать всю машину в экспресс-формате. Каждая команда (по идее) уже выработала видение болида и приблизительный план его развития, а реконструкция системы охлаждения подразумевает перепланировку и перестройку шасси с нуля – в новой реальности денег просто не хватит.

Однако то же самое верно и для «Уильямса»: если его ставка не сработает – придется страдать весь год (да, опять). Зато как же интересно ждать тестов и первого Гран-при!