Фернандо Алонсо – 41, а он снова отжигает в «Ф-1». Мы разбирали его странный гоночный стиль и рассказ о легендарной схватке с Шумахером

Поздравляем двукратного чемпиона!

Фернандо Алонсо – один из лучших действующих гонщиков «Ф-1»: с 2001-го он выиграл 32 гонки и два титула. После первого ухода из «Ф-1» он штурмовал «Тройную золотую корону автоспорта»: гонял на «Инди-500», дважды выиграл «Ле-Ман» (и чемпионат мира по гонкам на выносливость) и даже пробовался на «Дакаре». И 29 июля ему исполнился 41 год.

Но главным достижением быстрейшего мужика Астурии остается свержение Михаэля Шумахера – именно Нандо завершил доминирование Красного барона в 2005-м, оформив два чемпионства подряд. Правда, реально Алонсо мог бы оказаться вторым по титулованности в «Ф-1» – сразу после Хэмилтона и как раз Шумахера.

«Так и есть – я правда мог взять 5-6 титулов. Я дважды стал чемпионом, четыре раза вторым, и трижды проигрывал менее трех-четырех очков.

Мы сражались за чемпионство до последней гонки пять или шесть раз. И в этих финальных гонках на 20-м, 40-м или 50-м круге были виртуальными лидерами общего зачета.

Я горжусь тем, что побеждал не из-за доминирующего болида, обстоятельств или удачи. Я считаю, у нас всегда было сильное сочетание гонщика и машины, и мы никогда не сдавались, несмотря на обстоятельства, всегда сражались в группе лидеров».

Пересечение 40-летней отметки вообще никак не повлияло на Фернандо – он по-прежнему горит «Формулой-1» и готов отжигать в каждой гонке.

«Чувствую себя хорошо. Если честно, после ДТП в начале сезона-2020 и первых Гран-при я немного волновался по поводу возвращения. Я беспокоился из-за челюсти, а также плеча – у меня была небольшая травма.

Но я в суперформе и готов на 200 процентов. Я чувствую себя на 25 лет. Что бы ни было написано в паспорте, это не соответствует моим ощущениям.

Из истории с моим возрастом раздувают слишком много шума. Такое ощущение, что вопрос о возрасте мне задали уже какое-то невероятное число раз.

На самом же деле по ходу моей карьеры все было ровно наоборот. И в каждой категории я оказывался младше своих соперников. Даже когда выступал в «Индикаре» и тем более на «Дакаре».

Я всю жизнь отвечаю на вопросы о возрасте. Понятно, что в «Формуле-1» очень важна медиа-составляющая и приходится говорить обо всем. Но на самом деле в автоспорте главное – это твое время на круге. Оно никогда не врет. В противном случае в гонках бы участвовали только молодые пилоты».

Кажется, в «Альпин» считают так же – и платят Фернандо $25 млн (по оценкам «Форбс»)

Контракт испанца истекает в 2023-м, но уже ходят слухи о продлении сразу на два сезона.

«Есть неплохие шансы на то, что и к концу сезона-2024 я по-прежнему буду здесь, в «Альпин», – предсказал Фернандо.

С другой стороны, сам испанец говорит, что рассматривает все предложения, да и вообще не против изменений – например, в этом году у него новая девушка:

Новая девушка Фернандо Алонсо – репортер с Гран-при «Ф-1». Раньше работала на Олимпиаде в Сочи и футбольном ЧМ, освещает хоккей и теннис

А вот его лучшие моменты из последних двух сезонов:

Команда отобрала у Алонсо место в топ-5 – недокрутила колесо на пит-стопе. А Фернандо скрыл фэйл от судей

Первый ряд Фернандо Алонсо свел всех с ума: болельщики орали на трибунах, испанские комментаторы не могли усидеть в будке

Ох, Алонсо рвал на поул «Ф-1» впервые за 150 гонок – а в конце круга заклинило коробку передач, и Фернандо влетел в стену

Гениальная оборона Алонсо от Хэмилтона – официально лучший момент года в «Ф-1». Фернандо тогда отобрал победу у Льюиса и отдал напарнику

Дождь в Сочи сорвал подиум Алонсо. А ведь Фернандо обогнал четверых (даже Ферстаппена!) и нашел лазейку в правилах для сильных стартов

Ведь только посмотрите, как мегастарт Алонсо взорвал спринт «Ф-1»: Фернандо взлетел на шесть позиций – хитро объехал Феттеля, «Ред Булл» и «Макларен»

Умнейший обгон не порадовал Алонсо – он отобрал очки у суперталанта на ведре. А после финиша респектовал сопернику

У Фернандо Алонсо просто феноменальная реакция. Такого вы еще не видели

В общем, Фернандо сейчас катит не хуже, чем в лучшие годы – например, когда он хитро отбивался от Михаэля Шумахера на Гран-при Сан-Марино в 2005-м. Вот его честный и подробный рассказ – и немного о пилотажном стиле, который и помог Алонсо выиграть два титула:

Гоночная мощь Фернандо Алонсо – контроль передних колес. Без него и с неудобным рулем чемпион бессилен

Алонсо разложил легендарную оборону от Шумахера в Имоле: гнал с придушенным мотором и специально отставал от круговых

Алонсо побеждал в «Ф-1» благодаря уникальному пилотажу. Стиль уродливый и странный, но выжимал из машины максимум

«Алонсо сильнее Шумахера в тяжелых ситуациях». Чем отличаются великие чемпионы «Формулы-1»

А теперь – немного лучших моментов испанца в «Ф-1»:

Один из величайших первых кругов в истории «Ф-1»: Алонсо почти убрали на траву под дождем, но он увернулся – и взлетел на семь позиций

Мегаконтроль болида от Алонсо: тройной сэйв в одном повороте. Рвался за титулом «Ф-1» на сликах под дождем

С днем рождения, Нандо!

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Mark Thompson