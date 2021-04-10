Главному правдорубу «Ф-1», антагонисту Шумахера в 90-х и чемпиону Жаку Вильневу – 50 лет. Вот что про него почитать

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9 апреля 51 лет исполнилось Жаку Вильневу – канадскому пилоту «Формулы-1», гонявшему за «Уильямс», «Рено» и «Заубер», а также запускавшему частично на собственные деньги команду BAR.

У Жака вышла меганасыщенная, хаотичная и необычная карьера: после старта в итальянской «Ф-3» он переехал в Японию и завоевал титул вице-чемпиона того же класса в 92-м, перешел в «Индикар», выиграл «Инди-500» и чемпионский титул американской серии в 95-м, а затем дебютировал в «Ф-1» с трех поулов и четырех побед, став вице-чемпионом в первом же сезоне. Далее его ждало звание лучшего гонщика мира, завоеванное в громкой схватке с Михаэлем Шумахером в 1997-м, создание собственной команды, краткие периоды в «Рено» и «Заубере», переходы в NASCAR, второе место на «Ле-Мане», гонки в Бразилии на сток-карах, «Формуле Е» и даже ралли-кроссе. Вряд ли в мире из современных пилотов найдется еще один такой же многостаночник!

И о Вильневе у нас можно много чего почитать. Например, длинное и подробное интервью, данное в рамках официального подкаста «Ф-1» Beyond The Grid – там Жак рассказал буквально все. Только зацените:

«Когда я попал в «Ф-1», мобильные телефоны только появились. Никто не занимался постоянными фотографиями. Можно было шутить, смеяться, не обязательно было соблюдать политкорректность — даже в комментариях и ответах прессе. Тогда уже начиналась закрытая эпоха, но все еще можно было веселиться, говорить что думаешь, быть немного агрессивнее.

Не было современного отношения типа «я выдавлю тебя в стену, и если не получу штраф — то все окей». Думаю, Михаэль [Шумахер] первым начал менять траектории на прямых и выносить людей в стены – он притащил немного картингового духа. До него никто так не делал. Ты либо атаковал, либо не атаковал. Если выбрал внутреннюю траекторию – оставался там, никаких перемен направлений. Можно было выбраться из машины, попроклинать друг друга пять минут – а потом отправиться вместе пить кофе. И было весело. Просто на трассе еще чувствовался налет опасности, и потому гонщики ощущали себя командой, делающей нечто особенное, на что не решились бы все остальные»

Конечно же, самая яркая страница и кульминация Жака в «Ф-1» – битва с Шумахером в 97-м. Сейчас принято демонизировать Михаэля как главного злодея той истории, но вообще-то «Уильямс» и Жак давили на «Феррари» через прессу, сомнительные маневры на трассе и апелляции к ФИА еще задолго до решающей схватки в Хересе.

В итоге Вильнев обвинил соперника в желании намеренно его выбить – но слишком уж неоднозначной оказалась вся ситуация. И мы подробнейшим образом разобрали ее целиком

Однако тот сезон в исполнении Жака и правда вышел огненным – и одним из лучших в истории «Формулы-1». По расчету аналитика в соответствии с системой Эло (используется для ранжира лучших шахматистов), Вильнев показал седьмой результат в сезоне по перфомансу – уделал Хэмилтона и Росберга в 2016-м, Хаккинена в 98-м, Алонсо в 2005-м и еще множество других откровенно мощных работ пилотов.

Но не всегда Вильневу-младшему все удавалось: к примеру, под занавес карьеры его дважды сменили на молодых пилотов прямо по ходу сезона. И если уступить кокпит Роберту Кубице еще не кажется позорным, то вот потерять место в пользу Такумы Сато… Как итог – особое упоминание в рейтинге ниже.

Но все же главную известность Жаку сейчас приносит не прошлое, а настоящее. А если точнее, постоянная критика и правдорубство: Вильневу плевать на имя и титулы – он громит и распинает кого и когда захочет.

Сегодня моему другу Жаку Вильнёву 50 годиков) Совсем уже большой. Я мог бы говорить про титул Ф1, про Инди500, даже про его детей. Но скажу про другое. 95% паддока Ф1 (да и всех в мире в целом, наверное) говорит одно, делает другое, а думает третье. А Жак всегда говорит именно –> pic.twitter.com/yMiFSjzUmz — Alexey Popov (@F1Popov) 9 апреля 2021 г.

«Жак всегда говорит именно то, что думает, – описал своего друга российский голос «Ф-1» Алексей Попов. – Не жалея ни себя, ни других. С ним часто можно не соглашаться, но не уважать настоящую, совершенно невозможную в наше время честность нельзя!»

А еще десятком лучших моментов чемпиона в «Ф-1» можно насладиться в особом видео за авторством лучшей гоночной серии мира.

С юбилеем, Жак!

Фото: Gettyimages.ru/Bongarts, Marcus Brandt; globallookpress.com/Paulaner