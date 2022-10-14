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От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают об американском баскетбол через призму цифр.

Ну вот и закончился сезон НБА. Мы получили нового, самого высокого (в плане высоты над уровнем моря), чемпиона. Пора и этому циклу статей уходить на перерыв, до следующего апреля. По традиции немного справочной информации для новоприбывших и погнали!

Типы розыгрышей

Владения в атаке разделены на 11 типов. Если не все из них вам знакомы, ниже ссылки на видео 10 из них, потому что Misc – это когда тип владения определить не удалось («мы не понимаем, это другое»):

Transition: видео

видео Isolation: видео

видео Pick & Roll Ball Handler: видео

видео Pick & Roll Roll Man: видео

видео Post Up: видео

видео Spot Up: видео

видео Handoff: видео

видео Cut: видео

видео Off Screen: видео

видео Putbacks (в НБА API называется Off Rebound): видео

Разборы прошлых раундов:

Анализ первого раунда плей-офф через типы владений

Анализ второго раунда плей-офф через типы владений

Анализ финалов конференций через типы владений

Денвер – Майами

Сказка Майами закончилась. В финале команда, которая была в трех минутах от невыхода в плей-офф, сумела забрать у Денвера всего одну игру. Как и в финале Запада про Лейкерс, я не могу сказать, что Хит провалили финал (хотя некоторые графики эффективности намекают на обратное). Просто, как и калифорнийцы раундом ранее, они были слабее Денвера. Не драматически, но постоянно. Простите за банальность, но выиграла сильнейшая команда.

Типы владений по играм серии для Денвера.

Распределение типов владений у Денвера во время финала было нетипичным: команда играла много катов и пост-апов, при этом быстрые атаки только в последней игре серии составили больше 15% от всех владений. В третьей игре серии Наггетс резко уменьшили число спот-апов (в два раза меньше, чем в других играх серии), а в 4 и 5 также в два раза рухнуло использование PNR BH. Но у этого падения есть логическое объяснение: эффективность PNR BH в первых трех играх не превышала 0.9 PPP. Вообще третья игра серии в исполнении Денвера была очень необычной. В ней не было ни одного типа владения, который составил бы хотя бы одну пятую от всех розыгрышей. Максимум в третьей игре – это 16% PNR BH. При этом 7 типов имеют использование 8+ процентов. Каты, несмотря на сильно возросшее использование, были очень хороши и по эффективности, лишь раз упав ниже 1.3 PPP. А вот с быстрыми атаками и пик-н-роллами у команды из Колорадо все было так себе. У каждого типа есть только по одной игре, в которой он работал хорошо. В остальных они были либо ниже среднего, либо просто ужасны.

Сравнение используемости и эффективности владений Денвера в финале конференции и финале НБА.

Если сравнить финал НБА с финалом Запада, то самое очевидное изменение – это доля катов. Рост в 2.5 раза впечатляет, но надо заметить, что цифры финала Запада (5.6%) нетипичны для Наггетс, обычно они используют этот тип гораздо чаще. Так что тут стоит скорее говорить о росте в примерно 30% относительно среднего использования по сезону. Почти в полтора раза больше чем против озерников Денвер использовал пост-ап (тут надо сказать спасибо Йокичу). Оба эти типа работали лучше, чем в финале Запада, да и в целом 1.1 PPP для пост-апа это хорошие цифры, а 1.4 PPP для катов так вообще отличные. Чего нельзя сказать о PNR BH, спот-апах и быстрых атаках. Все три типа просели по эффективности относительно прошлого раунда, спот-ап потерял 0.2 PPP, а пик-н-роллы так вообще 0.4 PPP. Как и в эффективности, в объеме каждый из них также потерял. Из второстепенных типов можно отметить слабые показатели эффективности изоляций и offscreen, а вот PNR RM, хоть использовался редко, имеет эффективность почти 1.2 PPP, на 0.15 PPP больше, чем против Лейкерс.

Таблица владения для игроков Денвера в финале НБА.

Т.к. у Денвера было достаточное большое разнообразие в типах владений, то у первого по использованию типа среди игроков всего 40 попыток (хотя у лидера среди игроков Хит и того меньше). Сорок пост-апов Йокича принесли Денверу 41 очко, что для данного типа хороший результат. А вот следующие три типа по использованию хорошей эффективностью похвастаться не могут: PNR BH Мюррея дал всего 29 очков с 34 владений, а о спот-апах Портера и Брауна мы поговорим ниже. На пятой строчке по использованию находится самый эффективный тип в серии у Наггетс: каты от Йокича. Йокич дал с них 29 очков при точности бросков 75%. Такую же точность бросков на катах имеет и Аарон Гордон, но его эффективность пониже, уступая спот-апу Мюррея (6/12 с поля) и его же (в смысле Гордона) пост-апу. Атакуя через пост, Аарон промазал всего 2 броска из 11. На пятой строчке эффективности довольно неожиданно спот-апы от Николы: те же 50%, как и у Джамала. Вообще выходит, что спот-апы у игроков Денвера шли либо хорошо, либо очень плохо. Про хорошо поговорили, теперь перейдем к очень плохо. Портер из 20 спот-ап бросков попал только три. Его «поддержал» Браун, который Брюс: 5 из 19. Вообще спот-апы Портера в плей-офф хорошая иллюстрация того, что типы, где в основном присутствуют трехочковые броски, имеют очень большую дисперсию и по нескольким играм нельзя делать далеко идущие выводы. Если коротко, то против Финикса и Майами Портер не мог попасть камнем в море, а против Лейкерс у него со спот-апов заходило все. Где настоящий Майкл? Как обычно, где-то посередине. Помимо названной парочки в топе неэффективных дважды засветился Мюррей с изоляциями и быстрыми атаками (я не акцентировал на этом внимание при просмотре финала, но судя по всему, Джамал предпочитал в транзишине бросить трешку и делал это зря), а также снова быстрые атаки, на этот раз от КСП.

Типы владений по играм серии для Майами.

По объему владений у Хит есть явный лидер: во всех пяти играх больше всего раз они использовали спот-ап (в пятой игре наравне с PNR BH). В первой и последней играх спот-ап у Майами не шел, в еще двух был на среднем уровне и только в единственной победной игре серии для флоридцев к ним заглянул спот-ап из прошлого раунда. А вот как эффективно разыгрывать PNR BH Майами не придумали. 0.8 PPP – это лучший результат в серии. Не помогло даже радикальное снижение его использования в четвертой игре. Как и Денвер, Хит гораздо больше чем раундом ранее использовали каты. Но делать это с нормальной эффективностью для этого типа у них получилось только в первой игре серии. В следующих трех играх провал и эффективность ниже среднего в пятой игре, когда доля упала в два раза относительно первого матча серии. Что еще бросается в глаза, так это очень малый объем быстрых атак в первых трех играх. Меньше десяти процентов, во второй игре так вообще пять. Зато эффективность была хорошая. Редко но метко, так сказать. При увеличении объема в двух последних играх эффективность упала на уровень очко за владение. Из второстепенных типов можно отметить со знаком минус путбэки, они в красной зоне эффективности во всех играх серии.

Сравнение используемости и эффективности владений Майами в финале конференции и финале НБА.

По катам у Майами ситуация схожая с Денвером: взрывной рост почти в два раза, вызванный очень малым их использованием в финале конференции. Тут правда сходства заканчиваются: если врывания Наггетс были опасны в обоих раундах, то у Хит они также в обоих раундах выглядят плохо. 0.9 PPP для такого типа – это ужасно. Но у катов в доле Майами не самый большой рост. Вдохновившись показателями серии против Бостона, Майами на десять процентов увеличили долю спот-апов. Посмотрев на падение в 0.4 PPP можно сказать, что зря, но это не совсем так. 1.1 PPP для спот-ап – это хорошая эффективность, в регулярке только 3 команды имеют показатель лучше. Просто цифры в серии с Бостоном были космические и случился закономерный регресс к среднему. Хотя не провались Струс все могло сложиться иначе, как мы увидим ниже у других игроков Хит спот-апы шли. Но в целом падение эффективности относительно финала конференции очевидно: семь типов в красной зоне, а в плюсе только два с общим объемом в двенадцать процентов.

Таблица владения для игроков Майами в финале НБА.

Плохо когда два самых используемых типа владений входят в топ-5 по неэффективности, а пятый тип по объему его возглавляет. Струс со спот-апа показал перфоманс почти идентичный Портеру: 10 очков, 3 из 20 с игры, разве что совершил на одно владение больше, что позволило Максу опередить конкурента в борьбе за самый неэффективный тип владения в серии. Адебайо использовал каты даже больше Йокича, причем значительно (на 14 владений). Но в отличии от серба у центрового Майами цифры довольно грустные: 0.85 PPP, точность бросков ниже 50%. Но это ерунда в сравнении с «перфомансом» при пик-н-роллах от Батлера: 22 очка за 37 владений и точность бросков ниже тридцати. Пик-н-ролл в серии у Майами не работал, потому что рядышком с Джимми в топе неэффективности расположился и Винсент. Если еще вспомнить цифры Денвера, то можно сказать, что пик-н-роллы в серии не удавались никому. Но у Винсента и Батлера есть тип владений с которым они заскочили в топ-5 по эффективности – это спот-ап. Вообще спот-ап присутствует в топе эффективности Майами почти безальтернативно, только завершение быстрых атак от Адебайо смогло вклиниться в пятерку. На вершине, что очень приятно, Кевин Лав, забросивший 8 трешек из 15 и набравший 24 очка за 15 спот-ап владений.

Сводный график владений в серии Денвер-Майами.

Майами заметно больше Денвера играло спот-апы и PNR BH. У Наггетс подобный перевес только в пост-апах. Качество катов Денвера сильно выбивается из ряда эффективностей этой серии. Также Наггетс были заметно лучше в пик-н-ролле, но тут скорее стоит говорить о том, насколько в этой компоненте были плохи Хит. Причем в компоненте с долей 18 процентов.

Ну вот и закончился очередной сезон НБА. Мы получили нового чемпио... Так, похоже я повторяюсь. Спасибо всем, кто прочитал эту серию статей. В таком темпе статьями блог давно не пополнялся. Я рад, что удалось почти выдержать этот марафон (почти потому что болезнь испортила саммари второго раунда). Пока у меня в планах на лето больше инженерных задач по работе с данными НБА, но интересные исследования также будут. Подписывайтесь на блог и оставайтесь в мире цифр НБА.

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Также недавно я решил расширить статистическую экспансию и завел канал и блог «Цифры в спорте», где собираюсь писать об аналитике и data science во всем спорте.

Фото: globallookpress.com/JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency