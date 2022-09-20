А на какой стороне ты? Анализ смещения бросков в НБА относительно центра

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором смотрят баскетбол под аналитическим углом. Не жалейте плюсов.

Сентябрь важный месяц для многих экспертов НБА, но не для самой Лиги: игры сезона стартуют только в середине октября. Поэтому сейчас информация генерируются не на площадках, а в твиттере. Но и в такое время можно найти чем заняться. Например, посмотреть исторические данные. Эти далее и займемся.

Идея данного исследования родилась случайно: мне для перехода на новую работу нужно было вспомнить работу одной библиотеки в python (это язык программирования), для тренировки требовалась большая таблица, и самой большой из тех, что были на диске, оказалась таблица shotdetail сезона-2021/22. Целью было вспомнить синтаксис библиотеки, результат был неважен, поэтому я выбрал довольно тривиальную вещь: «Посчитать средние координаты бросков для каждой из команд НБА». Результат показался мне интересным, и в этой статье я им поделюсь.

Как я уже сказал выше, оцениваться будут координаты броска, точнее x-координата, отвечающая за лево/право от кольца (y-координата, соответственно, отвечает за близко/далеко). Но лево/право для атакующего игрока, защитника и зрителя на центральной трибуне будет разным. В исследовании это стороны для атакующего игрока, стоящего лицом к чужому кольцу. Вот картинка, которая с одной стороны понятна, с другой контринтуитивна.

Немного Оруэлла: лево – это право, право – это лево.

Интересным результат мне показался потому, что в прошедшем сезоне был очень сильный перекос: 24 команды имеют среднюю координату броска правее центра. То же самое, но не настолько ярко, видно и по 4 предыдущим сезонам, а вот в 2016/17 был почти паритет и последний, на сегодня, год лидерства левой стороны.

Если мы посмотрим распределение сезонов по каждой отдельной команде, то у нас будет пять команд, которые в каждом из 6 сезонов чаще бросали правее кольца, и только одна («Бруклин») всегда бросала левее. Это интересно, потому что состав «Бруклина» в течение этих 6 сезонов поменялся полностью, но каждый раз в нем собирались люди, которым приятнее атаковать слева.

Тут было бы хорошо перейти от описательного анализа к причинно-следственному (а почему, собственно, так происходит), но сделать это, к сожалению, не получится. Проверка самой очевидной гипотезы (какой рукой бросает игрок) сложна тем, что НБА не дает информации о бросковой руке, а брать данные с basketball-reference это такое (знаменитый бельгийский баскетболист Тони Паркер не даст соврать). Поэтому просто продолжим смотреть на таблички и графики.

Следующая таблица показывает среднюю x-координату в прошедшем сезоне. Отрицательное значение – левее центра, положительное – правее, а сами значения соответствуют расстоянию в футах.

Финикс, Бруклин и Юта выглядят обособленной группой, их х-координата левее чем у НОП почти на полфута. На другой половине таблицы «лидируют» ОКС и Миннесота, их средняя х-коордианата почти на фут правее центра.

Посмотрим, кто из игроков этих 5 команд какой вклад внес в каждый из перекосов. На следующих графиках игроки расположены в порядке убывания количества бросков.

Забавно, что у лидера по смещению бросков в правую сторону двое из топ-5 по их количеству имеют смещение в левую сторону, причем у Дорта оно довольно сильное. Но Гидди, Манн, Покушевски и Уиггинс своими сильными смещениями (у всех больше 1,3 фута) сдвигают общий вектор атак вправо.

У Миннесоты все более однородно: из топ-10 только Беверли имеет небольшой перекос в левую сторону.

Бриджес и Джонсон из угла и Пол с «его точки» сдвигают броски Санс влево. Эйтон, что неудивительно, и Букер имеют примерно равное распределение бросков по половинам площадки.

Бруклинское трио в период своего существования сложно было назвать единым целым, но вот в плане сдвига бросков они единодушны: чаще атаковали с левой стороны. Это, кстати, еще один момент в копилку темы «А хорошая ли это была идея собрать Дюрэнта, Ирвинга и Хардена в одной команде?».

Не травмируйся Инглс походу сезона, «Юта» могла бы и обогнать Финикс по смещению броска влево, потому что у Джо оно очень сильное. Тоже самое можно сказать о Богдановиче и Конли. С противоположной стороны у «Джаз» предпочитал атаковать только Кларксон.

Код создания ислледования: https://github.com/shufinskiy/nba_various/tree/main/shift_loc_x

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Надеюсь, данный анализ был вам интересен. Спасибо за внимание и feedback в виде комментариев и оценок.