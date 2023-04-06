Топ-форма!

Карим Бензема вывел «Реал» в финал Кубка Испании – оформил хет-трик в ворота «Барселоны» на «Камп Ноу». Мог быть и покер, но первый гол в матче записали на Винисиуса, а у Карима только ассист.

Вот так «Реал» открыл счет. Бензема добил мяч в ворота, но мяч записали не на него.

Во втором тайме Карим добавил хет-трик. Тут уже без сомнений – все голы его. Раз!

Два! С пенальти...

Три!

В последних шести класико у Карима 4 гола и 2 ассиста.

Бензема стал первым за 28 лет футболистом «Реала», оформившим хет-трик в ворота «Барселоны». Последним был Иван Саморано в 1995 году.

А на «Камп Ноу» в футболке «Реала» хет-трик делал только Ференц Пушкаш в 1963 году. Первая трешка за 60 лет! Историческая!

Бензема в Рамадан – настоящий зверюга! 10 матчей и 16 голов за 2 года

Это второй хет-трик Карима за неделю – 2 апреля француз отгрузил три «Вальядолиду» за 7 минут. И все это на фоне Рамадана – Бензема соблюдает пост: не ест и не пьет до захода солнца. Обладатель «Золотого мяча» очень религиозен и не нарушает даже ради футбольных результатов.

Впрочем, в твиттере уже вирусится феномен «Карима в Рамадан» – пока у некоторых футболистов-мусульман серьезные проблемы во время поста, Карим выдает лучшие отрезки в сезоне.

В этом году у Бензема уже 2 матча и 6 голов. В прошлом сезоне Карим в Рамадан сыграл 8 матчей, забил 10 голов и оформил хет-трик в ворота «Челси» в Лиге чемпионов.

«Пост никак не влияет на меня, – сказал француз год назад. – Рамадан это часть моей жизни, обязательная для моей религии. Для меня это очень важно, и я чувствую себя хорошо, когда голодаю. Благодарен, что у меня такое хорошее здоровье».

Тогда же Карим публиковал в соцсетях фотографии с молоком и финиками – традиционным перекусом мусульман сразу после захода солнца.

Правда, уже после победы над «Вальядолидом» Карима уличили в том, что он нарушает пост. Бензема тогда заменили, а потом он попал в кадр с бутылкой в руках. Недоброжелатели воспользовались моментом и обвинили нападающего в нарушении правил, но нашлись и защитники – Бензема просто прополоскал рот и выплюнул воду. Так делать не запрещается.

Рамадан в 2023 году заканчивается 22 апреля. Календарь Бензема на этот период: «Вильярреал», «Кадис», «Сельта» и дважды «Челси» в Лиге чемпионов. Сколько еще забьет Карим?

Фото: East News/IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN, LLUIS GENE / AFP; instagram.com/karimbenzema