Бензема расцвел в Рамадан: 2 хет-трика за неделю! До него 3 на «Камп Ноу» забивал только Пушкаш
Топ-форма!
Карим Бензема вывел «Реал» в финал Кубка Испании – оформил хет-трик в ворота «Барселоны» на «Камп Ноу». Мог быть и покер, но первый гол в матче записали на Винисиуса, а у Карима только ассист.
Вот так «Реал» открыл счет. Бензема добил мяч в ворота, но мяч записали не на него.
Во втором тайме Карим добавил хет-трик. Тут уже без сомнений – все голы его. Раз!
Два! С пенальти...
Три!
В последних шести класико у Карима 4 гола и 2 ассиста.
Бензема стал первым за 28 лет футболистом «Реала», оформившим хет-трик в ворота «Барселоны». Последним был Иван Саморано в 1995 году.
А на «Камп Ноу» в футболке «Реала» хет-трик делал только Ференц Пушкаш в 1963 году. Первая трешка за 60 лет! Историческая!
Бензема в Рамадан – настоящий зверюга! 10 матчей и 16 голов за 2 года
Это второй хет-трик Карима за неделю – 2 апреля француз отгрузил три «Вальядолиду» за 7 минут. И все это на фоне Рамадана – Бензема соблюдает пост: не ест и не пьет до захода солнца. Обладатель «Золотого мяча» очень религиозен и не нарушает даже ради футбольных результатов.
Впрочем, в твиттере уже вирусится феномен «Карима в Рамадан» – пока у некоторых футболистов-мусульман серьезные проблемы во время поста, Карим выдает лучшие отрезки в сезоне.
В этом году у Бензема уже 2 матча и 6 голов. В прошлом сезоне Карим в Рамадан сыграл 8 матчей, забил 10 голов и оформил хет-трик в ворота «Челси» в Лиге чемпионов.
«Пост никак не влияет на меня, – сказал француз год назад. – Рамадан это часть моей жизни, обязательная для моей религии. Для меня это очень важно, и я чувствую себя хорошо, когда голодаю. Благодарен, что у меня такое хорошее здоровье».
Тогда же Карим публиковал в соцсетях фотографии с молоком и финиками – традиционным перекусом мусульман сразу после захода солнца.
Правда, уже после победы над «Вальядолидом» Карима уличили в том, что он нарушает пост. Бензема тогда заменили, а потом он попал в кадр с бутылкой в руках. Недоброжелатели воспользовались моментом и обвинили нападающего в нарушении правил, но нашлись и защитники – Бензема просто прополоскал рот и выплюнул воду. Так делать не запрещается.
Рамадан в 2023 году заканчивается 22 апреля. Календарь Бензема на этот период: «Вильярреал», «Кадис», «Сельта» и дважды «Челси» в Лиге чемпионов. Сколько еще забьет Карим?
- Дата проведения
- 5 апреля, 22.00, «Камп Ноу»
- Голы:
- 0:1 – 45 Винисиус Жуниор, 0:2 – 50 Бензема, 0:3 – 58, пенальти Бензема, 0:4 – 80 Бензема.
-
Барселона –
тер Стеген, Араухо, Алонсо (Эрик Гарсия, 66), Кунде, Бальде, Серджи Роберто, Бускетс, Кессиэ (Фати, 59), Гави, Рафинья (Ферран Торрес, 66), Левандовски.
-
Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Камавинга, Модрич (Тчуамени, 87), Кроос, Вальверде, Винисиус Жуниор (Себальос, 85), Родриго (Асенсио, 73), Бензема (Начо, 89).
- Предупреждения:
- Серджи Роберто (10), Хави (16), Винисиус Жуниор (26), Гави (26), Эрик Гарсия (67), Карвахаль (71), Ферран Торрес (76), Араухо (84), Алаба (86), Бальде (86), Милитао (88), Фати (90).
«Реал» разнес «Барсу» 4:0! И впервые за 9 лет вышел в финал Кубка
Фото: East News/IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN, LLUIS GENE / AFP; instagram.com/karimbenzema
https://radikal.host/i/X9Jp7o
Лучший игрок Реала в истории.