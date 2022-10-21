«Правую ногу Дзюбы не окупишь, продав 100 тысяч футболок». Это аргумент президента «Аданы», чтобы повысить цены на билеты

Разбираем арифметику заявления.

Президент «Аданы Демирспор» Мурат Санчак на этой неделе заговорил о повышении цен на билеты. И между делом упомянул Артема Дзюбу:

«Я повышу цены на билеты. Вы не должны ждать, что они снизятся. Как еще клубу выживать? Он не выживет, продавая билеты за 5 или 10 лир. Он не выживет, потому что люди покупают поддельные футболки. Правую ногу Дзюбы не окупишь, даже если продашь 100 тысяч футболок за год».

(Мурат Санчак – слева)

Что ж, давайте углубимся в вопрос: прикинем зарплату Артема, пересчитаем ее в футболках клуба и поговорим про билеты на матчи «Аданы».

Сколько зарабатывает Дзюба в Турции?

В августе сразу после перехода Дзюбы в «Адану» фигурировали такие цифры:

• «Спорт-Экспресс» писал про 1,5 млн долларов в год;

• Журналист Иван Карпов – про 1,8 млн долларов в год;

Позже все тот же Мурат Санчак выдал официальную версию клуба: 1,8 млн долларов, но с учетом бонусов. То есть цифра в 1,5 млн от «СЭ» вполне может считаться релевантной для того, чтобы считать зарплату Дзюбы без бонусов.

Если верить сайту Capology (собирает достаточно достоверную информацию по зарплатам в большинстве футбольных лиг Европы), то больше Дзюбы в «Адане» получают Ракицкий (2,3 млн долларов) и Юнес Бельханда (1,86 млн долларов).

Правда, в ведомости Capology указаны не все: например, у Хенри Оньекуру и статусного Гекхана Инлера нет достоверной информации по заработной плате.

По меркам турецкой лиги зарплата Артема хоть и большая, но не супертоп. Все-таки «Адана Демирспор» – это провинциальный клуб. Например, пришедший этим же летом в «Галатасарай» Харис Сеферович по данным Capology за год зарабатывает 2,6 млн долларов.

Зарплату Дзюбу действительно не отбить футболками. Хотя раньше президент утверждал обратное

Вероятно, Мурат Санчак припомнил Дзюбу в разговоре про билеты из-за того, что через 2 дня после трансфера российского нападающего президент «Аданы» сообщил о том, клуб продал 3803 футболки с фамилией Артема – и так отбил зарплату форварда.

В официальном интернет-магазине «Аданы» футболка стоит 349 турецких лиры – 1157 рублей по актуальному курсу.

Если мы хотим напечатать на футболке фамилию Дзюбы и номер (у Артема №24), это обойдется в дополнительные 60 лир (200 рублей):

Итого 409 лир – или 22 доллара, если верить встроенному конвертеру Google. Открываем калькулятор: делим годовую зарплату Дзюбы в 1,5 млн долларов на 22. Получается, что необходимо продать 68 181 футболку, чтобы сравняться с зарплатой российского форварда.

Но даже если вдруг «Адана» напряжется и продаст столько формы, это не отобьет трансфер и зарплату Артема. Этот миф давно разоблачен. Sports.ru разбирал заблуждение на примере перехода Месси в «ПСЖ». Нельзя упускать сопутствующие издержки на продажу формы и отчисления техническому спонсору. То есть реально отбить зарплату можно только в случае, если выручка от продажи футболок будет в разы больше самой зарплаты.

Вероятнее всего, в августе Санчак имел в виду, что продажи футболок отбили недельную зарплату Дзюбы. И вот это уже больше похоже на реальность: от продажи 3803 футболок Артема можно заработать больше 1,5 млн лир (83,6 тысяч долларов), а недельная зарплата футболиста – около 31 тысячи долларов.

Речь про зарплату Дзюбы и футболки – оправдание для поднятия цены билетов. А сколько они стоят?

Чтобы понять, сколько стоит посмотреть матч «Аданы», мы заглянули в сервисы по продаже билетов. Вот какие расценки есть на ближайшую игру против «Коньяспора» в эти выходные:

• Самый дешевый билет – верхняя трибуна по центру, 60 турецких лир (200 рублей);

• Самый дорогой билет – вип-зона за 600 турецких лир (2000 рублей);

• В среднем билет стоит около 150-170 турецких лир (500-565 рублей).

Это уже чуточку повышенные цены на билеты. Если смотреть полную версию выступления Мурата Санчака, то он говорит, что ценовую политику скорректировали после удачного матча против «Галатасарая».

«В прошлом году, когда фанаты очень этого хотели, я снизил цены, потому что я эмоциональный человек. Но в начале этого года я сказал, что не снижу их. А потом я сказал, что некоторые билеты даже будут стоит дороже.

Мы сделали это перед «Галатасараем», и за полчаса все билеты раскупили. Мы хотели, чтобы они достались настоящим фанатам «Адана Демирспор», чтобы они не попали к перекупщикам на следующий день».

Санчака можно понять: матч против «Галатасарая» стал самым посещаемым за последние годы – на него пришло больше 29 тысяч человек. Неплохой результат для 33-тысячного стадиона. В среднем на матчи «Аданы» ходят 13-15 тысяч человек, на матчи против грандов – 20+ тысяч.

Как дела у Дзюбы в «Адане»? У клуба все супер, но Артем не играет

В начале октября мы рассказывали, что «Адана Демирспор» – лидер чемпионата Турции, но Дзюба при этом совсем не играет (3 матча подряд оставался в запасе). Российский нападающий стал жертвой новой схемы Винченцо Монтеллы, которому понравилось играть без чистых форвардов. С тех пор мало что изменилось.

7 октября Дзюба вышел на замену против «Газиантепа» на 84-й минуте при счете 1:1, «Адана» к тому моменту играла в большинстве. На счету Артема 5 точных пасов (из 7) и 2 выигранных верховых единоборства. Помочь победить не получилось.

В следующем туре против «Касымпаши» (победа 4:1) Дзюба снова просидел на скамейке все 90 минут. Зато вышел в кубковой игре против «Адиамана» из третьего дивизиона. «Адана» в том матче победила 5:0, но Артема заменили на 55-й минуте при счете 1:0.

Давайте вместе посмотрим хайлайты:

• Артем пяткой хорошо вывел на удар Гульбрандсена – норвежец промазал;

• Сам Гульбрандсен пару раз игнорировал Дзюбу (и других партнеров) и бил издалека;

• С ошибки Дзюбы в центре поля началась самая опасная атака соперников в первом тайме;

• В моменте с единственным голом Дзюба ушел на фланг и совсем не влиял на эпизод;

• Вышедший вместо россиянина Ассомбалонга был куда интереснее, но там и «Адиаман» раскрылся и давал убегать на пространстве.

Так что у Дзюбы статистика почти не меняется: 5 матчей, 220 минут, 1 гол (в первой игре). Кстати, раз уж мы сравнивали Артема с Сеферовичем, то вот статистика швейцарца: 8 матчей, 452 минуты и 1 гол (в кубке команде третьего дивизиона).

Несмотря на невыразительную игру Артема, «Адана» идет на первом месте в таблице. Хотя у главных преследователей – «Фенербахче» и «Истанбул Башахшекира» – на 1 очко меньше и есть игра в запасе.

Фото: instagram.com/adskulubu