Звезды, которые пропустят ЧМ-2022 из-за травм: Жота, Вейналдум, Канте и, возможно, Погба

Какая боль.

До старта чемпионата мира-2022 месяц. Не все его ждут – у сборных-участниц хватает тех, кто в Катар не поедет.

Вот грустный список, полный звезд. У игроков, чьи перспективы не до конца ясны, мы ставим пометку «под сомнением».

❌ Нголо Канте (Франция)

У полузащитника «Челси» были проблемы с подколенным сухожилием, которые он неожиданно усугубил в процессе восстановления – это на днях подтвердил Грэм Поттер. А позже клуб заявил, что Канте перенес операцию, из-за которой останется вне игры на четыре месяца.

❓Поль Погба (Франция, под сомнением)

Второй основной полузащитник сборной Франции не играет с лета – у него была операция на колене. Аллегри говорил, что раньше января возвращения Поля ждать не стоит. Но пишут, что восстановление идет удачно – есть небольшой шанс, что Погба все-таки успеет к чемпионату мира.

❓Люка Эрнандес (Франция, под сомнением)

Защитник травмирован с середины сентября с матча против «Барселоны». Недавно он вернулся к беговым тренировкам, агент обещает восстановление к чемпионату мира. Но Юлиан Наггельсманн не так оптимистичен: «Очень серьезное повреждение, ему нужно пройти еще одно обследование. Торопиться нельзя».

❌ Бубакар Камара (Франция)

У универсального полузащитника был хороший сезон в «Марселе», которым он заслужил вызов в сборную Франции на летние матчи и переезд в АПЛ. А потом Бубакар получил травму колена – вернется только в самом конце ноября. Вряд ли Дешам возьмет его в Катар в таком состоянии.

❌ Рис Джеймс (Англия)

Защитник стал третьим за месяц правым защитником сборной Англии, получившим травму. В официальном заявлении «Челси» сказал, что восстановление Джеймса займет 8 недель. Если так, Рис никак не успеет вернуться к старту турнира.

Правда, сам игрок через медиа уже заявил – он сделает все возможное, чтобы сыграть за Англию в Катаре. Поверим пока официальной информации, но будем надеяться на чудо.

❓Кайл Уокер и Трент Александер-Арнолд (Англия, под сомнением)

Уокер и Трент сломались еще до Джеймса – у Гарета Саутгейта появился повод для беспокойства. Но сначала ТАА вернулся раньше намеченного и уже сыграл против «Сити», а потом и Кайл Уокер сообщил, что восстанавливается после операции на паху с опережением.

Так что и Трент, и Уокер могут сыграть на ЧМ-2022.

❓Кэлвин Филлипс (Англия, под сомнением)

Еще один игрок сборной Англии пытается восстановиться к чемпионату мира. Опорник «Сити» повредил плечо и перенес операцию. Но Гвардиола оптимистичен – по словам тренера, перед матчем с «Ливерпулем» Филлипс был ближе к возвращению, чем тот же Уокер.

❓Пауло Дибала (Аргентина, под сомнением)

Дибала засверкал в «Роме», но получил травму в матче против «Лечче», когда бил пенальти. Жозе Моуринью напугал всех, что Пауло точно мимо поездки в Катар и не вернется раньше нового года. Но после обследования оказалось, что все не так уж плохо. Шансы все еще есть.

❓Анхель Ди Мария (Аргентина, под сомнением)

По прогнозам полузащитник «Юве» должен вернуться как раз перед чемпионатом мира – у Анхеля была травма бедра. Но Ди Мария настолько ломкий, что у него за пару месяцев в Италии это даже не первое повреждение.

❌ Рональд Араухо (Уругвай)

Защитник «Барселоны» должен был стать новой стеной в центре обороны сборной Уругвая. Но у него серьезная травма, он лег на операцию и уже начал восстановление. За «Барселону» до ЧМ он уже точно не сыграет, поездка в Катар маловероятна. Большая потеря.

❓Рауль Хименес (Мексика, под сомнением)

Главный мексиканский нападающий тяжело восстанавливался после тяжелой травмы головы, но на ЧМ-2022 должен был ехать. Но уже по ходу сезона у него начались серьезные проблемы с бедром. Сейчас Рауль восстанавливается в Мексике в надежде успеть к старту ЧМ.

❓Хесус Корона (Мексика, под сомнением)

Полузащитник «Севильи» пока в Испании, но в федерации футбола Мексики уже говорят, что Хесусу надо вернуться на родину и восстанавливаться после перелома малоберцовой кости под присмотром врачей сборной. Если этого не произойдет, то о поездке на ЧМ можно забыть.

❌ Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды)

О том, что вице-капитан Нидерландов пропустит ЧМ, стало известно еще летом. Джорджиньо получил серьезную травму, вернуться должен только после Нового года.

❌ Бруно Мартинс Инди (Нидерланды)

Летом Луи ван Гал вернул защитника в состав сборной, но до Катара Бруно точно не доедет. В сентябре Инди сломался в матче «АЗ» против «Аякса» – а ведь мог, как и в 2014-м, стать для Ван Гала основным.

❓Марко Ройс (Германия, под сомнением)

Близится большой турнир, а значит у Марко Ройса обостряются проблемы со здоровьем. В середине сентября у капитана «Боруссии» зафиксировали разрыв связок голеностопа. Марко уже вернулся и успел сыграть тайм против «Униона» в Бундеслиге.

❓Лерой Сане (Германия, под сомнением)

Набравший отличную форму нападающий «Баварии» повредил левое бедро в победном матче против «Фрайбурга». Мюнхенский клуб пока не делает никаких прогнозов по восстановлению, но болельщики сборной Германии напряглись.

❓Марцело Брозович (Хорватия, под сомнением)

Брозович – основной полузащитник «Интера» и сборной Хорватии. Он сломался в сентябрьском матче Лиги наций и пропустил уже три тура Серии А из-за травмы подколенного сухожилия. По прогнозам вернется в районе 4 ноября.

❌ Диогу Жота (Португалия)

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити», но были и плохие новости: на 94-й минуте травму получил Диогу Жота. Португальский нападающий прошел медобследование, неутешительные результаты которого озвучил Юрген Клопп: «Речь идет о нескольких месяцах, а не неделях».

❌ Тарик Тиссаудали (Марокко)

У марокканского нападающего был очень сильный прошлый сезон в «Генке», но в самом начале этого он порвал кресты. И точно не поедет на ЧМ-2022 – а ведь это мог быть главный и прорывной турнир для 29-летнего Тиссаудали.

❌ Буна Сарр (Сенегал)

В «Баварии» Сарр, может быть, и не основной. Но для сборной Сенегала он очень важный игрок на правом фланге. В сентябре у Буна была операция на левом колене, которая перечеркнула надежды на поездку на ЧМ-2022.

❌ Артур Мело (Бразилия)

Артур очень хотел на ЧМ – и у него были шансы поехать туда со сборной Бразилии. У Тите нет переизбытка кадров в центре поля, поэтому небольшую порцию игрового времени Артур получил даже в этом году.

Ради поездки Артур без отдыха набирал форму с «Ливерпулем», но в итоге сломался до Нового года. «Это была моя мечта – сыграть на ЧМ», – признался футболист.

Фото: globallookpress.com/Cristiano Mazzi, Ludvig Thunman