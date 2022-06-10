Абаскаль прошел академию «Барсы». Где его одноклассники – от Жорди Альбы до агента по недвижимости

И сводного брата Мариано Диаса!

Новый тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль с 2001 по 2004 годы учился в академии «Барселоны», знаменитой «Ла Масии». Уроженец Севильи немного не подошел по возрасту в самый талантливый выпуск с Месси, Пике и Фабрегасом – они были чуть старше.

Абаскаль играл в нападении, поэтому ему немного не повезло – на два года младше разрывал Боян Кркич, который считался главным талантом после Месси. Но и у Гильмермо хватало заметных партнеров по команде.

Мы нашли фотографию парней из «Ла Масии»: она была сделана на международном турнире в голландском Марвельде для ребят младше 15 лет. Найдете Абаскаля?

Да-да, это было несложно. А узнали кого-нибудь еще? Мы изучили заявку «Барселоны» на тот турнир и нашли несколько интересных фамилий.

Где только эти парни не играли: Гибралтар, Саудовская Аравия, Доминикана, Черногория

Виктор Ибаньес – вратарь – лучший кипер того турнира, сейчас играет в «Матсумото Ямагата» (третий японский дивизион).

Марк Бласко – правый защитник – закончил в 2011-м в четвертом испанском дивизионе.

Альберто Ботия – центральный защитник – поиграл в хихонском «Спортинге», «Севилье», «Олимпиакосе». Сейчас выступает в Саудовской Аравии.

Рауль Айяла – центральный защитник – закончил карьеру, работал футбольным тренером в детской школе в Барселоне.

Марио Нуньес Кальво – полузащитник – закончил в 2011-м в третьем испанском дивизионе.

Жорже Йепес – правый нападающий – поиграл в Черногории, на Мальте. В 2020-м ушел из гибралтарского середняка «Монс Кальпе», работает в федерации футбола Испании.

Рубен Кастильо – руководил школой «Барселоны» в Колумбии, сейчас тренирует в колумбийском лагере «Эспаньола», глава агентства по поиску футбольных талантов.

Кристиан Вергара – полузащитник – В 2010-м подписался со скромным испанским «Бадахосом», с тех пор новостей про него не было.

Джовани Дос Сантос – полузащитник – поиграл в «Тоттенхэме», «Вильярреала», «Мальорке», «ЛА Гэлакси». Летом прошлого года ушел из мексиканской «Америки», с тех пор без клуба.

Мигель Анхель Хуэламо – занимается недвижимостью в Каталонии.

Андреу Рамос Исус – правый защитник – с 2013-го играет в андоррской «Санта-Коломе».

Рубен Миньо – вратарь – сыграл один матч за основу «Барселоны», пропустил 3 гола от «Севильи» в Суперкубке в 2010-м. Прошлым летом перешел в «Талаверу» из третьего дивизиона. Пропустил 16 голов в 10 матчах, команда вылетела в четвертый дивизион.

Альберт Льядо – занимается связями с общественностью и международными отношениями. Работал в ООН и правительстве Каталонии.

Денис Коч – защитник – летом прошлого года перешел в клуб «Борхес» во второй лиге Каталонии (седьмой дивизион испанского футбола).

Жорди Альба – защитник – лучший игрок того турнира (и второй слева в нижнем ряду на общей фотографии), лучший игрок «Барселоны» и сейчас.

Педро Антонио Нуньес – полузащитник – закончил карьеру в 2020-м в доминиканской «Харабакоа». Сводный брат Мариано Диаса из «Реала».

Адриан Кастильо Лозано – единственный игрок той «Барселоны», про которого нет информации в гугле и соцсетях.

Гильермо Абаскаль – нападающий – с 10 июня 2022-го – главный тренер «Спартака».

«Барселона» на том турнире заняла второе место, на первом – «Аякс» с Дэйли Блиндом и Тоби Алдервейрелдом. Зато каталонцы выступили лучше «МЮ» с Клеверли и Дринкуотером. А лучшим бомбардиром Марвельда-2004 стал Стефан Йоветич с 6 голами.

Получается, все эти футболисты – ровесники нового тренера «Спартака».

Фото: Gettyimages.ru/Manuel Queimadelos Alonso, Leopoldo Smith; spartak.com; monscalpesports.club; udlogrones.com; globallookpress.com/Daisuke Nakashima/AFLO