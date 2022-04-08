«Убийца гигантов» – английская награда. Ее вручали андердогам за вынос фаворита из Кубка

Среди девяти обладателей – «Уиган» и «Чешэм».

8 апреля «Уиком» праздновал 21-летие главного успеха в истории клуба – выхода в полуфинал Кубка Англии-2000/01. Тогда за клуб еще не играл мощнейший Адебайо Акинфенва, поэтому до финала не добрались, проиграв «Ливерпулю» с Оуэном, Хески и Фаулером.

Этот факт мы подсмотрели в телеграм-канале «Шесть Элче» (подписывайтесь, если болеете за «Ливерпуль» – ребята классные). В посте про «Уиком» было еще и упоминание удивительной награды, аналогов которой нет – трофей «Убийца гигантов Кубка Англии».

Мы заинтересовались – рассказываем историю необычного приза.

Трофей назвали в честь одного из авторов кубковой сенсации 1970-х. Он вручал его лично

Приз создали в 2011 году – все официально, вручала Футбольная ассоциация Англии, которая и проводит Кубок. Назвали его сначала «Премия убийцы гигантов имени Ронни Рэдфорда».

И да, с названием связана целая история – прямиком из 1972 года. Тот самый Ронни Рэдфорд играл за клуб «Херефорд Юнайтед», который тогда выступал в пятом по счету дивизионе. В 1/64 финала они попали на «Ньюкасл» из высшей лиги.

Первый матч прошел на «Сент-Джеймс Парк», где «Херефорд» забил очень быстрый гол, но в итоге зацепил только ничью 2:2 и переигровку. За «Ньюкасл» тогда выступали несколько футболистов сборной Англии. В газетах писали, что нападающий Малкольм «Супермак» Макдональд пообещал во втором матче наколотить дерзким выскочкам 10 голов.

Но не тут-то было. Из-за дождя переигровку переносили три раза, а в день, когда матч все-таки состоялся, набился полный 14-тысячный стадион «Эдгар Стрит». Макдональд в итоге не выполнил обещание про 10 голов, но все-таки открыл счет на 82-й минуте.

В ответ «Херефорд» расчехлил пушку Ронни Рэдфорда – полузащитник сравнял счет мощнейшим дальним ударом за 5 минут до конца. Кажется, половина зрителей выбежала на поле отпраздновать это событие.

В добавленное время вышедший на замену Рики Джордж забил второй мяч – и «Херефорд» победил! Событие национального масштаба.

Из-за ошибки во время показа хайлайтов многие думали, что гол Рэдфорда стал победным – так имя футболиста навсегда вошло в историю как синоним одного из величайших апсетов в истории Кубка Англии.

В 2002 году гол Рэдфорда попал на 97-е место в топе «100 великих футбольных моментов». Поэтому в честь Ронни назвали награду, которую он сам и вручал – прямо в перерыве финала Кубка Англии.

Если что, Ронни – крайний слева.

Все убийцы гигантов – тут «Уиган», «Шеффилд Юнайтед» и «Чешэм»

Первый раз трофей Ронни Рэдфорда вручили по итогам розыгрыша-2010/11. Вот список всех победителей.

Как видите, особенно ценятся победы над клубами АПЛ. Два раза клубы из низших дивизионов даже выбивали будущего чемпиона Англии – в 2015-м это сделал «Брэдфорд», в 2018-м получилось у «Уигана» (забил легендарный Уилл Григг).

И да, «Уикома» в списке нет. Их удивительный поход до полуфинала Кубка Англии включал победы над «Вулверхэмптоном», «Уимблдоном» и «Лестером», но все это случилось до создания трофея Ронни Рэдфорда. Правда, в википедии «Убийца гигантов» все-таки есть в числе наград клуба.

Трофей больше не вручают. Зря – в этом сезоне хватает апсетов

Уже несколько лет «Трофей убийцы гигантов» не вручали, а в январе пришла печальная новость – Футбольная ассоциация Англии ликвидировала его. Последним обладателем стал «Олдхэм».

И знаете, очень даже невовремя. В этом году хватает сенсаций:

• «Киддерминстер» из шестого по счету дивизиона дошел до 1/32 финала, по ходу высадив «Рединг» из Чемпионшипа;

• «Борэм Вуд» из пятого прошел еще дальше, выбив «Уимблдон» и «Борнмут»;

• «Кэмбридж Юнайтед» обыграл разбогатевший «Ньюкасл» – уже с Триппьером.

Для всех этих команд «Убийца гигантов» стал бы приятным пополнением клубной коллекции трофеев.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster/ALLSPORT, Michael Regan; https://www.facebook.com/courtyardhereford; oldhamathletic.co.uk