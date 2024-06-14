Конор закончился – хватит иллюзий

Рефлексия Артема Нагорного.

Конор Макгрегор снялся с боя против Майкла Чендлера, а у UFC 303 появился новый главный поединок – титульный реванш в полутяжах между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой. Возвращение, которого все ждали три года, не случилось.

Как это оценивать?

Вероятно, Конор еще появится в октагоне, но UFC играет на ностальгии

Несколько дней назад Чейл Соннен сказал: «Если Макгрегор не выйдет на бой 29 июня, чтобы подраться с Майклом Чендлером, то считайте, что он объявил об уходе из спорта». Макгрегор не выйдет. Официальное прощание?

Телеграм-канал Артема Нагорного. Подписывайтесь!

Нет, я так не думаю. Кажется, что на одном из турниров (например, осенью) мы все-таки увидим Макгрегора в клетке. Допускаю, что Дана Уайт сделает ядерный кард на Madison Square Garden: поединки Конора против Чендлера и Джона Джонса против Стипе Миочича. Да, это точно соберет больше миллиона PPV.

Но если ММА для вас не ограничиваются Конором и Хабибом, то вы прекрасно понимаете, что ни один, ни второй бой не представляют ценности для спорта. Это просто фан-сервис: Уайт играет на ностальгических чувствах, как это делает Marvel, когда приглашает Тоби Магуайера и Эндрю Гарфилда снова сыграть в «Человеке-пауке».

Ладно, Джонс хотя бы не так давно побеждал в UFC, причем серьезного соперника в поединке за титул в тяжелом весе – действительно солидное достижение. Но что насчет Макгрегора? Если мы не учитываем бой против пенсионера Дональда Серроне на серии поражений, то получится, что Конор последний раз побеждал восемь лет назад. ВОСЕМЬ!

Попробуйте угадать, сколько действующих чемпионов UFC (их всего 11) имели в рекорде хотя бы один бой в UFC на момент поединка Макгрегора против Альвареса? Пятеро: Махачев, Эдвардс, Джонс, Грассо и Пеннингтон.

В рейтинговых боях тогда дрались лишь Джонс и Пеннингтон. Алекс Перейра, бой которого займет место мейн-ивента UFC 303, примерно в то же время готовился к реваншу против Исраэля Адесаньи по правилам кикбоксинга. Вот насколько это было давно.

Три года без боев, пластина в ноге, тусовки. Конору совсем не нужен бой с Чендлером

Макгрегор – уникальное явление в спорте. Его пик получился настолько ярким, что люди спустя почти 10 лет живут воспоминаниями о том самом перформансе против Эдди Альвареса, нокауте против Жозе Альдо и зарубе против Нейта Диаза. Живут надеждой, что вернется тот самый Макгрегор с тем самым таймингом, точностью и техникой.

В этом, конечно, есть заслуга маркетингового гения Конора и UFC. Они кормят фанатов иллюзиями о скором возвращении, Макгрегор выкладывает видео со спаррингов против ноунеймов, пытается задеть Хабиба, Махачева, Усмана, Порье и других старых врагов, между делом наживая новых.

В этом помогают и другие бойцы, которые в погоне за «ночью красных трусиков» продолжают вызывать Макгрегора, тем самым поддерживая миф, что бывший король вернется и прольется кровь. Главный из них, конечно, Майкл Чендлер, который потратил оставшиеся годы прайма в ожидании поединка против Конора.

За Макгрегором уже гнались Оливейра и Гейджи, а Ислам Махачев не исключал возможности подраться. Все они играют на сказочных ожиданиях болельщиков. Реальность же такова: Макгрегора из 2016, 2019 или даже 2021 года уже не существует. Точка.

Чейл Соннен прав: хоть Макгрегор и не завершил (и, наверное, пока не завершит) карьеру официально, но как спортсмена топ-уровня его больше нет. Он закончился.

Три года вне боев, тяжелейшая травма, после которой Андерсон Сильва и Крис Вайдман вернулись совсем другими бойцами, титановая пластина в ноге, тусовки, алкоголь, съемки в кино, скачки веса – все это точно не способствовало сохранению формы и успешному восстановлению.

Макгрегору сейчас совсем не нужен поединок против Чендлера, он сам это понимает и говорит с сожалением: «Всем известно, что я согласился на Нейта. Но теперь это Майкл Чендлер. Мы подеремся в полусреднем весе».

Конор – хороший бизнесмен и спортсмен, который наверняка прекрасно оценивает реальную форму (хоть и никогда не признается в этом на камеру). Он знает, что один тяжелый прямой или оверхенд от Чендлера может окончательно лишить фанатов иллюзий. Поэтому хочет получить лучший бой из возможных – против Нейта Диаза.

Завершение трилогии – идеальный для всех вариант. Макгрегор получит соперника, которого способен побить в любой форме, Диаз – возможность вернуть 2016-й: показать Конору средний палец, дать несколько стоктонских пощечин и покрасоваться перед камерами с окровавленным лицом. Для фанатов – качественное, но безобидное развлечение, которое никак не навредит карьерам других бойцов (привет поединку Джонса и Миочича).

Возвращение Конора отменяется, Чимаев «жестоко» заболел и снялся с боя – жуткая ночь в UFC

«Булочка ни с чем». Кто-то удивлен сливу Конора?

Фото: Gettyimages.ru /Harry How, Steve Marcus