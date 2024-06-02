Пять быстрых мыслей по бою Махачев – Порье

Зафиксировал Артем Нагорный.

Ислам Махачев задушил Дастина Порье в пятом раунде чемпионского поединка на UFC 302 . Этот бой получился, наверное, не самым сложным для Махачева (все же Алекс Волкановски доставил больше проблем), но абсолютно точно – самым эмоциональным.

1 . Махачев показал высочайший уровень грэпплинга. Вряд ли в UFC есть хоть один боец, который сейчас сильнее его по навыкам джиу-джитсу + борьбы. Первый раунд – настоящий мастер-класс. Пошатнул Порье левым прямым и правым боковым, прошел в ноги и за оставшиеся три минуты мог оформить сразу три сабмишена – ручной треугольник, кимуру и удушающий сзади. Но стоит похвалить Порье: защитился от всех попыток и дотерпел до конца раунда.

2 . Махачев показал, что способен перебивать одного из лучших ударников легкого веса. Теперь однозначно можно сказать, что Махачев – один из самых универсальных бойцов в UFC.

В раундах, когда у него не получалось поймать Порье и перевести в партер, он отлично дрался в стойке. Прекрасно работал левый кросс, правый хук, любимые Махачевым колени из клинча.

Результаты подтверждает статистика: в двух из четырех раундов, прошедших в стойке больше 2,5 минут, Махачев превзошел Порье по акцентированным попаданиям в стойке.

3 . Порье действительно собрал все силы ради последней попытки взять титул. Невероятно волевое выступление. С разбитым носом, измотанный борьбой, Порье продолжал сопротивляться проходам Махачева и преуспел: защитился от 11 из 16 попыток тейкдаунов. Он вспомнил все, что умеет в грэпплинге: свипы, разножки, ушел от кимуры, гильотины, удушающего сзади, рычага локтя. Но, к сожалению для него, не предотвратил Д’Арсе в пятом раунде.

4 . Финальная завязка в грэпплинге – искусство. Как же Махачев технично завершил такой тяжелый и изнуряющий поединок. Перескажем полностью: сделал проход в правую ногу, перехватился на левую после того, как Порье сделал разножку, взял голеностоп, дернул в сторону, забрал шею во фронтальный замок, попытался закрыть гильотину, после неудачной попытки переключился на Д’Арсе и задушил соперника. И все это в пятом раунде, на фоне усталости, больших повреждений и против очень сколького и влажного соперника. Колоссальный уровень!

5 . За одни сутки мы увидели два финала со схожим сюжетом. Перед финалом ЛЧ и UFC 302 фанаты проводили много параллелей, сравнивая Дастина Порье с Марко Ройсом и «Боруссией», а Ислама Махачева – с «Реалом». Итоговые сюжеты действительно получились похожими: андердог оказывает неожиданно мощное сопротивление, наносит уколы фавориту, но в упорной борьбе проигрывает более мастеровитому сопернику.

Кажется, поединок Махачев – Порье получился даже более драматичным. Порье был очень близок (один из судей перед пятой пятиминуткой отдал по два раунда бойцам), но в конце все-таки попался на любимый удушающий прием и теперь с высокой вероятностью завершит карьеру после самого сильного выступления в карьере. А Махачев прошел очередное сложное испытание, которое еще на шаг приблизило его к величию Хабиба Нурмагомедова.

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Фото: Gettyimages.ru /Luke Hales