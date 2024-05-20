Что такое бой Фьюри и Усика глазами фаната ММА?

Четыре впечатления.

Бокс и ММА борются за зрителя: близкая аудитория и время трансляций вынуждают выбирать. Почти всегда я за ММА, но не в этот раз: смотреть прелимы UFC Fight Night вместо боя года в боксе – странно.

Поединок Тайсона Фьюри против Александра Усика превзошел все ожидания. Вот мои четыре впечатления от боксерского шедевра – как фаната ММА.

Бой Усика и Фьюри – максимально интригующий и смотрибельный. Особенно в сравнении с тяжелым весом в ММА

В тяжелом весе UFC и других ММА-промоушенов – застой. Уровень бойцов на фоне других дивизионов упал, а в титульниках нет конкуренции. Джонс легко задушил Гана, Ган за временный титул избил Льюиса, Нганну разгромил Миочича. Последний конкурентный титульник – из 2020-го: ветераны Кормье и Миочичем два года до этого тормозили весовую своими поединками.

Фьюри против Усика – другой уровень. Драматургия, развитие поединка и напряжение несравнимы с титульниками в тяжелом весе ММА. Можно сказать, что 98% боев тяжей в ММА на порядок уступают поединку Фьюри и Усика по зрелищности и напряжению.

Судейство в боксе более неопределенное, чем в ММА. Поэтому 114-113 в пользу Фьюри не удивили

Сложно определить победителя в коротких боксерских раундах – особенно в близких поединках. Из 12 трехминуток я вспомню минимум пять, в которых победу можно отдать любому – в зависимости от симпатий и критериев оценивания.

Поэтому, когда Майкл Баффер объявил раздельное решение и победу Фьюри 114-113 у второго судьи, я не удивился. Учитывая историческую благосклонность судей к Фьюри, насчитать победу в один балл не составляло труда.

У Фьюри проглядывался неплохой геймплан, но Усик разбил его за два раунда

В этот раз Фьюри подготовился намного лучше, чем против Нганну. Это не только хорошая физика, но и тактика: команда Фьюри собрала правильный геймплан, который помог достойно пройти семь раундов.

В чем он заключался? Первые три раунда Фьюри провоцировал Усика работать первым номером. Эффективные удары правой по корпусу помогли снизить активность Усика. После третьего раунда Фьюри добавил: захватывал центр ринга, шел вперед, увеличивал темп и разнообразие ударов.

Но, как говорил когда-то Майк Тайсон: «У каждого есть план, пока он не получает по лицу». Несколько мощных попаданий Усика в восьмом раунде сломали геймплан Фьюри. Он стал хуже двигаться, теряться в пространстве, а разбитый нос затруднял дыхание. Он окончательно восстановился лишь к 12 раунду, но было поздно.

Радует, что победу забрал боксер, который ее по-настоящему заслуживал

В боях андердог часто включается на максимум, вкладывается в каждый удар, а опытный соперник даже не напрягается. Он контролирует дистанцию и спокойно разбивает джебами, длинными хуками или ударами ногами, экономя силы.

Но постепенно старания андердога приносят результат. Он все чаще попадает, успешно заходит через финты и комбинации. А фаворит не включается, думает, что бой под контролем. Но когда понимает, что проигрывает, уже не может включиться – андердог набрал ход и подстроиться под него даже сильному бойцу очень тяжело.

Вероятнр, это произошло в поединке Фьюри против Усика. В шестом и седьмом раунде казалось, что Фьюри не напрягается: он отлично двигался, отстреливался джебами, встречал апперкотами и хуками, пару раз потряс Усика.

Но спорт оказался на стороне маленького работяги, а не талантливого здоровяка. Усик с трудом, но пробивался через длиннющие руки Фьюри, чтобы сократить дистанцию. После очередной комбинации сначала разбил сопернику нос, а потом отправил в нокдаун.

И теперь уже Фьюри нужно включаться, ловить темп, который задал Усик. Но в десятом раунде такой возможности уже не было.

Радует, что мы увидим вторую часть противостояния. Хочется узнать, насколько серьезно Фьюри подойдет к реваншу. Будет ли он с самого начала пытаться захватить центр ринга? Способен ли драться агрессивно весь бой? Если да, то что на это ответит Усик?

Надеюсь, ответы мы получим уже в октябре.

Почему нам обязательно нужен реванш Усика и Фьюри

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham