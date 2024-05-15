Тычки в глаз, удары в пах и даже укусы – как устроена крав-мага, оружие спецназа Израиля

Ее инструктор даже выступал в UFC.

В последние 20-30 лет спрос на боевые искусства для эффективной самообороны сильно вырос. Бокс, кикбоксинг, борьба, джиу-джитсу постепенно вытесняют менее эффективные айкидо, классическое карате и кунг-фу. Приобретают популярность универсальные виды спорта: самбо, рукопашный бой, смешанные единоборства и прикладные единоборства.

Крав-мага – один из таких. Боевое искусство или система, получившая распространение благодаря израильской армии и, как говорят, прекрасно показавшая себя в реальных жизненных ситуациях.

Что это и насколько эффективно в уличной драке и спортивном поединке?

Крав-мага создал венгерский еврей для борьбы с антисемитами на улицах. Позднее система стала основой обучения израильских солдат ближнему бою

Систему рукопашного боя крав-мага создал родившийся в Будапеште еврей Ими Лихтенфельд (Сдеор). Приверженность к спорту он унаследовал от отца: Самуэль Лихтенфельд был цирковым акробатом, после чего работал в полиции и основал школу самообороны. Лихтенфельду-старшему принадлежал зал, в котором его сын занимался спортом. Со временем Ими Лихтенфельд превратился в мультиатлета: занимался боксом, гимнастикой и борьбой.

Серьезное спортивное прошлое (побеждал на крупных словацких соревнованиях по боксу, борьбе и гимнастике) и помощь отца, обучившего его полезным приемам на улице, помогли Лихтенфельду в создании системы самообороны. Она состояла из самых эффективных приемов из бокса, борьбы и других известных Лихтенфельду боевых искусств, применимых в уличной драке.

В молодости Лихтенфельд постоянно применял и совершенствовал крав-мага в уличных драках с антисемитскими группами. «Я начал сражаться с антисемитизмом в 30-е годы, когда молодчики Гитлера отлавливали евреев на улицах по одному. В таких ситуациях было два варианта: бить или бежать. Я находил удары более приятными», – рассказывал Лихтенфельд.

В 1942 году он попал на территорию Палестины, а в 1944-м начал обучать крав-мага бойцов подпольной еврейской организации «Хагана». После основания Израиля Лихтенфельда назначили главным инструктором по физической подготовке и боевому искусству крав-мага в школе боевой подготовки Армии обороны Израиля.

В следующие 16 лет в армии Лихтенфельд совершенствовал систему крав-мага и после выхода на пенсию в 1964 году создал два учебных центра, в которых обучал боевому искусству полицейских и гражданских. С 1968-го в крав-мага появились пояса, а в 1978-м Ими Лихтенфельд и его главные последователи создали IKMA – Израильскую ассоциацию крав-мага. Это молодежная организация спортивного типа, контролировавшая обучение крав-мага в Израиле.

С 1984 по 1998 год Лихтенфельд и его ученик Эяль Янилов разработали несколько пособий, обучающих фундаментальным основам и приемам крав-мага. С 1996 по 2010 год Янилов занимал должность шеф-инструктора в новой организации, отвечавшей за распространение крав-мага – IKMF. Благодаря его усилиям школы распространились по всему миру.

Чем крав-мага отличается от других боевых искусств? Почему ее использовали в армии Израиля?

Система крав-мага строится на достижении абсолютной эффективности. До появления международных федераций и гражданских секций курс крав-мага длился от нескольких недель до нескольких месяцев. За это время солдат обучали максимально простой и эффективной системе ближнего боя, которая не требовала долгих отработок фундаментальных навыков.

«Программа подготовки строится в зависимости от целей и задач подразделения. Техники самозащиты изучаются с учетом снаряжения сотрудника, личного оружия и спецсредств. Программа обучения строится по принципу равенства индивидуальной подготовки сотрудника и работы в группе.

Итог любой подготовки – моделирование ситуаций, максимально приближенных к служебным обязанностям, боевым задачам. Это дает максимальный результат в подготовке сотрудника», – рассказал Sports руководитель Санкт-Петербургского Центра крав-мага Егор Чудиновский.

Специфика гражданских школ крав-мага другая – обучение проходит не в формате краткого курса. Используется система уровней, позволяющая ученикам оценивать рост и развитие.

«На первых тренировках речь идет про базовые принципы крав-мага, про то, какие опасности могут подстерегать на улице, как словесная перепалка перерастает в физический конфликт. Разбираем понятия безопасной дистанции, стратегии «бить/не бить», конечно же, изучаем базовые удары руками и ногами, защиту от вооруженных и невооруженных атак.

Все группы – смешанные: мужчины и девушки занимаются вместе. Мужчин немного больше, но нет очень большого перевеса. Треть группы – точно девушки! Вся программа обучения разбита на уровни. Один уровень рассчитан примерно на учебный год. После изучения уровня проводится квалификационный экзамен».

Отработки по крав-мага совсем не похожи на классические боксерские, борцовские или каратистские тренировки. Самое главное для мастеров крав-мага – эффективность в реальных драках. Тренировки иногда проходят в одежде, иногда – не в спортзале. Важная часть – работа над психологией.

«От простого к сложному. Такой принцип выстраивается как в технической подготовке, так и в психологической. Очень важно, чтобы то, что происходит в зале было максимально приближено к тому, что может произойти на улице. Поэтому после того, как техника самозащиты изучена, ее нужно шлифовать под стрессом.

Во-первых, стресс – физиологическое состояние организма, которое можно воссоздать (повышение сердцебиения, ватные ноги, сбивчивое дыхание) с помощью физической нагрузки. Во-вторых, это, конечно же, качественная подача проблемы. При отработке симуляционных упражнений мы много работаем с голосом. Уверенные голосовые команды со стороны защищающегося и агрессия со стороны атакующего».

Несмотря на то что приемы мастеров крав-мага похожи на бокс, карате или борьбу, есть существенное отличие: в крав-мага нет правил, а это дает пространство для новых комбинаций и стратегий. Разрешены приемы, которых нет ни в одном из классических боевых искусств – тычки в глаз, удары в пах и горло, заломы пальцев и даже укусы. Все ради эффективности, нанесения максимального урона и быстрого выхода из поединка.

Идея крав-мага в стойке схожа с идеей вин чуна: все контрприемы строятся на том, чтобы быстро отвечать ударом на удар. На попытку удара по корпусу идет мгновенный ответ ударом в голову, на сближение с ударами руками мастера учат отвечать ударом ногой в пах или в колено. В случае работы на ближней дистанции рекомендуется не оттягиваться назад, а парировать (прямой удар) или выставлять блок (боковой удар) одной рукой, одновременно контратакуя другой.

Важнейшая часть системы крав-мага – быстрая деэскалация конфликта. Человек, знающий крав-мага, не должен начинать конфликт, а уже имеющийся конфликт должен решаться без насилия. Если драка неизбежна, то угрозу нужно нейтрализовать быстро, жестко, но без нанесения агрессору лишних увечий и травм. Самое главное – нельзя доводить конфликт до летального исхода.

Главные принципы крав-мага:

• Атака и защита должны быть одновременными.

• Нужно стараться получить минимальное количество урона, нельзя падать на землю.

• Необходимо атаковать слабые места соперника.

• Атаки должны быть быстрыми и жесткими.

• Прекратить атаку можно только после того, как оппонент обезврежен.

• Каждый прием должен быть простым, понятным и естественным.

• Все контрприемы закладываются в мышечную память.

• Необходимо наблюдать за пространством вокруг себя для поиска следующей цели или маршрута отступления.

• Нельзя провоцировать конфликт и драку. Крав-мага должна использоваться только для защиты себя и близких.

Крав-мага в ММА: есть ли примеры?

Самый известный и успешный – Каролина Ковалькевич, бывшая претендентка на пояс UFC в минимальном весе и одна из самых опытных девушек-бойцов. Она начинала путь в единоборствах именно в крав-мага. Но позже переключилась на тайский бокс, влияние которого очень заметно в ее боях в UFC. Много киков, сильный клинч и мощные локти – все это элементы, на которых специализируются в школах муай-тай.

Однажды в турнире UFC участвовал реальный экс-инструктор по крав-мага, служивший в израильской армии. Моти Хоренштейн занимался единоборствами с пяти лет, побеждал на юниорских турнирах и в 18 лет поступил на службу в армию. Благодаря навыкам в крав-мага Хоренштейна сразу назначили инструктором в отряды специального назначения. После окончания службы он продолжил заниматься боевыми искусствами и в 1996 году попал на турнир UFC 10.

В первом поединке Хоренштейн встретился с Марком Коулманом. Пиковый Коулман не оставил никаких шансов сопернику: перевел на землю уже через 15 секунд, уверенно прошел гард, а затем и хаф-гард, параллельно накидывая десятки ударов по голове и корпусу. Поединок закончился менее чем за три минуты, Коулман победил техническим нокаутом.

Второй раз Хоренштейн выступил на UFC 14. Соперник – еще один топовый борец Марк Керр. Поединок пошел по похожему сценарию: Керр сразу же перевел Хоренштейна в партер, нанес множество ударов из бокового контроля и хаф-гарда и закончил поединок еще быстрее, чем Коулман. Второе подряд поражение техническим нокаутом в рекорде Моти Хоренштейна.

В следующих двух поединках Хоренштейн проиграл Олегу Тактарову рычагом колена и получил в пах коленом от Боба Шрайбера (рефери не заметил нарушения и присудил победу Шрайберу). Единственная победа Хоренштейна – в поединке против Патрика Смита (20-17 в ММА), после чего он проиграл еще дважды и завершил карьеру в ММА с рекордом 1-6.

Эффективна ли крав-мага в реальной жизни?

Изначально крав-мага создавалась как краткий курс самообороны для защиты себя и близких в типичных ситуациях на улице. С этой задачей система справляется прекрасно: техники крав-мага помогают неподготовленным людям выпутываться из сложных положений благодаря отрепетированным контрприемам, учат базовым вещам в реальной драке против одного или нескольких противников, против ножа или биты.

Эффективность крав-мага уменьшается, когда вашим противником становится человек, знающий классические боевые искусства. В отличие от борьбы, бокса, дзюдо или джиу-джитсу, в крав-мага не так много времени уделяется отработкам базовых приемов.

Еще, как говорят сами мастера крав-мага, в некоторых школах не практикуют спарринги, а приемы показывают против пассивных соперников. Из-за неверной методики обучения в таких школах у ученика нарабатывается ложное ощущение стопроцентной эффективности приема, которой не будет в реальной ситуации на улице.

Недостаток фундаментальных знаний и реальных спаррингов сказывается в поединках против бойцов других единоборств. В поединке один на один без оружия хороший боксер или хороший борец победит специалиста по крав-мага. «Я буду шокирован, если человек, изучающий единоборства, не разнесет специалиста по крав-мага», – сказал Джо Роган.

Но улица и непредсказуемость ситуаций выравнивают шансы. На стороне спортсменов интенсивность тренировок, высокая физическая готовность, опыт поединков и бойцовский интеллект, а на стороне специалистов по крав-мага – умение проработать стратегию для конкретной ситуации и способность выйти из конфликта максимально быстро и, в лучшем случае, вообще без драки.

«Я бы сказал, что подготовка в крав-мага направлена именно на решение проблем на улице, где не всегда требуется именно атаковать противника. На улице нет правил, нападающих может быть несколько и они могут быть вооружены.

Разные ситуации могут диктовать нам разные стратегии поведения от уступки до угрожающего поведения. А любые спортивные единоборства – только фаза рукопашного боя. Никто не разбирается в стадиях до боя (превентивные меры, сохранение дистанции) и после боя (от поиска путей отхода, до первой помощи и вызова полиции)», – рассказал Егор Чудиновский.

«Люди уважают силу, и она бывает во многих формах. Крав-мага – сила, и люди будут уважать вас, если вы будете ее знать», – говорил Ими Лихтенфельд.

Фото: Gettyimages.ru /Michael Reaves, Ore Huiying; AFP /MENAHEM KAHANA Gettyimages.ru /MediaNews Group/Boston Herald, Zuffa LLC