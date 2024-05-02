Ну как не любить Жозе Альдо?

Пять причин.

В 2022 году на UFC 278 Жозе Альдо проиграл Мерабу Двалишвили и завершил карьеру. Спустя почти два года он возвращается, чтобы точно уйти поединком против молодого зрелищного ударника Джонатана Мартинеза в соглавном событии номерного турнира в Рио-де-Жанейро.

Это справедливо: Альдо – настоящая легенда ММА и один из главных любимчиков фанатов, который заслуживает красиво завершить карьеру дома.

Альдо в ММА с 2004 года. Он начал карьеру в 17 лет и видел несколько поколений легендарных бойцов

Кажется, в смешанных единоборствах на топовом уровне почти не осталось таких ветеранов, как Альдо. Он провел первый профессиональный бой в 2004 году, на тот момент ему еще не исполнилось 18 лет. Парень, не достигший совершеннолетия, нокаутировал взрослого соперника первым же ударом в поединке – правым хай-киком.

Следующие шесть поединков юного Альдо уместились в год и закончились в первом раунде. Спустя еще четыре поединка его подписали в WEC – на тот момент именно в этом промоушене выступали лучшие бойцы полулегкого веса. На пути к первому титульнику Альдо победил Каба Свонсона, в поединке за пояс – разобрался с Майком Брауном, а в первой защите – разгромил Юрайю Фэйбера.

Уже в UFC он застал сразу несколько поколений топовых бойцов: в начале десятых – Фрэнки Эдгар, Чед Мендес и Чан Сон Юнг (Корейский зомби), в середине и конце десятых – Конор Макгрегор, Макс Холлоуэй и Алекс Волкановски, а уже в начале двадцатых – Петр Ян, Марлон Вера и Мераб Двалишвили.

Всего с 2008 по 2022 год Альдо провел 28 поединков – два в среднем за год. Из них 15 – за титул, в семи из них он прошел всю дистанцию. Благодаря стабильности и активности Альдо занимал место в топ-4 P4P с момента появления рейтинга, а в 2015 году оказался на первой строчке и оставался на ней до поражения Конору Макгрегору.

Альдо – король лоу-киков. Комбинация силы, скорости, точности и незаметности делала его удары ногами разрушительными

До MMA Жозе Альдо мечтал попасть в профессиональный футбол. Из-за постоянных нападений и драк на улице футбол пришлось поменять на капоэйру и джиу-джитсу, но умение бить ногами с колоссальной силой у Альдо сохранилось.

Огромная сила ног изменила представление о правильной технике силовых лоу-киков в ММА. Раньше они пробивались с заступом опорной ноги для придания дополнительной энергии удару. Альдо же генерировал достаточно энергии, просто поворачивая бедро опорной ноги в сторону.

«Казалось, по моей ноге бьют бейсбольной битой. После двух лоу-киков во втором раунде над моим коленом надулась такая гематома, что колено не сгибалось. Я буквально ковылял в угол после третьего раунда. Нога была черно-синей от бедра до голеностопа. Мне понадобилось полтора месяца, чтобы восстановиться», – вспоминал Юрайя Фэйбер.

Еще один важный аспект, благодаря которому лоу-кики Альдо имели такой эффект – подготовка. Он часто завершал ударом ногой боксерскую комбинацию и не менее часто показывал финт на джеб перед тем, как выбросить одиночный лоу-кик, тем самым скрывая его от соперника:

Альдо делает показ передней рукой

Роландо Перес поднимает руки, но не успевает сделать подставку под лоу-кик

Помимо собственных эффективных лоу-киков, Альдо научился идеально контрить каф-кики. Вместо того чтобы делать подставки и рисковать получить урон, он поднимал голень к бедру, заставляя противника мазать и проваливаться:

Альдо – лучший антиборец в истории UFC. Он защищался от тейкдаунов на топовом уровне, при этом сам почти не делал переводы

Если вы тот самый хейтер борьбы в ММА, то пересмотрите поединки Жозе Альдо – в них практически нет работы в партере. За 28 поединков в WEC/UFC Альдо пропустил лишь 10 тейкдаунов, сам при этом провел 13. В среднем за бой – меньше одного перевода.

Как Альдо защищался от проходов на таком элитном уровне? Главное – невероятный атлетизм. И в полулегком, и в легчайшем весе Альдо обладал мощнейшей комбинацией физических качеств: сила кора, бедер, рук, потрясающая гибкость, баланс и скорость реакции. Благодаря такому набору данных Альдо эффективно применял в поединках главные принципы защиты от тейкдаунов:

• Контроль клетки. За счет высокой скорости работы ног и бойцовского интеллекта Альдо всегда оставался в центре октагона и держал идеальную дистанцию от соперника.

• Использование стены. Если соперники все-таки сближались и доставали ноги Альдо, он всегда успевал быстро отойти к клетке и использовать ее для защиты.

• Вращение. Альдо всячески старался не дать соперникам сомкнуть руки позади его бедер, чтобы не допустить прохода в две ноги, поэтому всегда вращался в сторону от соперника, оставляя лишь одну ногу:

Кенни Флориан зацепил две ноги Альдо

Альдо удается выкрутить правую ногу в сторону от Флориана и оставить ему только левую

• Оверхуки и андерхуки. С помощью зацепов над или под рукой (оверхук и андерхук) Альдо контролировал баланс тела соперника, часто сбрасывая его в сторону.

• Контроль головы. С помощью давления на голову и плечи соперника Альдо создавал дистанцию и не давал сомкнуть замок на бедре или корпусе.

• Работа после пропущенного тейкдауна. Даже если Альдо пропускал тейкдаун, то не останавливался и сразу делал попытки быстро встать. В этом ему помогали упомянутые выше овер- и андерхуки, использование стены и умение выставить ребра жесткости:

Чед Мендес делает успешный тейкдаун, но Альдо тут же создает два ребра жесткости: левый локоть и правая стопа

За счет этого он выдергивает таз влево и создает два новых: правая ладонь и правое колено + уже атакует левым оверхуком

Благодаря оверхуку Альдо лишает Мендеса контроля над Альдо – бойцы возвращаются в стойку

Бокс Альдо – скорость, сила и жесткость. Боковыми в печень ронял Стивенса и доставлял проблемы Яну

После травмы ноги в поединке против Корейского зомби Альдо немного изменил стиль. Он оставался все таким же жестким тайским боксером, но намного больше работал руками.

Альдо-боксер – разный. В ранние годы он был настоящим слаггером, агрессивно шедшим на соперников с мощными сериями. Начиная с реванша против Фрэнки Эдгара, Альдо гораздо больше использовал джеб и в целом переключился на контратакующий стиль. Любимый прием позднего Альдо – спровоцировать соперника джебом, уклониться от встречной атаки и контратаковать хуком или апперкотом.

Альдо всегда оставался приверженцем силовых и дуговых ударов. Он никогда не бросал панчи без силы и амплитуды, всегда вкладывался в каждый удар, из-за чего его атаки со стороны казались невероятно агрессивными и жестокими.

Работа Альдо по корпусу – отдельная история. В финальной части карьеры он устроил настоящую охоту за печенью соперников: несколько раз жестко пробивал Яна, четыре раза подряд заряжал левый хук в корпус потрясенному Мойкано и двумя ударами сложил Стивенса:

Альдо не сломался после тяжелейшего поражения от Макгрегора, вернул пояс, а затем омолодил тело и перешел в легчайший вес в 33 года

В 2015 году случилось то самое болезненное поражение от Конора Макгрегора. Перед боем Альдо все еще шел на серии из 18 побед, занимал первое место в рейтинге P4P, его не побеждали в полулегком весе, а абсолютное большинство коллег-бойцов считали, что он легко победит Макгрегора.

Но получилось иначе: Конор оформил нокаут за 13 секунд, отправив чемпиона на канвас правым прямым. На интервью после окончания поединка Альдо выглядел полностью потерянным, а в раздевалке плакал, закрыв лицо футболкой. Но поражение его не сломало: он вернулся на юбилейном UFC 200 с уверенной победой над Фрэнки Эдгаром в поединке за временный пояс.

Когда Альдо понял, что больше не тянет уровень топов полулегкого веса, то перешел в легчайший вес. Многие считали, что он вообще не сделает 61 кг, так как испытывал проблемы с весогонкой даже до 66 кг. Но Альдо нанял сильного нутрициолога и уверенно справился с переходом в более легкий вес. «Мы адаптировали все, чтобы я сбросил вес: питание и все остальное. Сейчас я чувствую, что омолодил тело», – звучало перед поединком против Петра Яна.

Всю карьеру Альдо не мирился с поражениями. Он менял подход к тренировкам, стиль боя, даже весовую категорию, но никогда не брал разминочных поединков: даже после серии поражений принимал поединки против молодых и голодных нокаутеров.

Так и сейчас: после депрессивного поражения от Мераба Двалишвили Альдо возвращается в родную Бразилию для последнего поединка в карьере, а против него не удобный ветеран, а молодой ударник, идущий на серии из шести побед.

Как не любить Жозе Альдо?

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Легенда UFC прятал у себя экс-президента Бразилии и стал боксером, а теперь возвращается в клетку

Фото: Gettyimages.ru /Alex Bierens de Haan, Buda Mendes, Rey Del Rio, Steve Marcus