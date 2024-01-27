Лоу-кик – самый эффективный удар в MMA: ломает ноги и выключает мышцы. Как он стал таким опасным?

Большое исследование Артема Нагорного.

Вы видели эти удары много раз: когда нога бойца хлестко летит в ногу соперника. Несмотря на кажущуюся простоту и обыденность лоу-киков, часто они решали исходы больших поединков и становились причиной катастрофических травм.

Победы Алекса Перейры над Исраэлем Адесаньей в поединке за титул в среднем весе и Дастина Порье над Конором Макгрегором, переломы Андерсона Сильвы и Криса Вайдмана – все это случалось именно из-за лоу-киков.

Как удары по ногам изменили историю тайского бокса, кикбоксинга, а затем и ММА?

Лоу-кики распространились в мире единоборств благодаря тайским боксерам. С помощью них таец выиграл битву стилей у американского кикбоксера

Отследить изобретателя техники ударов ногой в ногу соперника невозможно. Первые похожие на лоу-кики удары использовались еще древними войнами. На полотнах и барельефах более позднего времени уже можно встретить изображения таких приемов. Сохранился барочный трактат, датированный 1659 годом, который показывает бойца, пробивающего что-то похожее на лоу-кик в область колена:

Но по-настоящему эффективными удары ногами сделали в Таиланде. Лоу-кики – важная часть арсенала мастеров тайского бокса, одного из древнейших азиатских боевых искусств. Отследить его историю можно, по разным версиям, с XIII-XVI веков. Тогда муай-тай использовали сиамские войны для драк в ближнем бою.

Постепенно тайский бокс превратился из оружия воинов в элемент развлечения для народа и королевской семьи. В XVII-XVIII веках боевое искусство постепенно превратилось в спорт, появилось подобие правил и негласного этикета. Обязательной частью поединка стала молитва вай кру, церемониальный танец рам муай, повязка на голову монгкон и повязка на плечо пратьиат.

Для мира тайский бокс постепенно открылся с 60-70-х годов XX века. В 1975 году тайцы показали навыки, когда в Японии прошел чемпионат мира по кикбоксингу, на который пригласили и мастеров муай-тай. И они сильно выделились, продемонстрировав несколько эффектных выступлений.

Поворотный момент для развития тайского бокса – поединок тайца Ченгупуека Киатсонгрита против американского кикбоксера Рика Руфуса, шедшего на серии из 28 побед в профессиональных поединках. Правила боя ограничили арсенал Киатсонгрита, оставив его без ударов локтями, коленями и клинча. Но разрешили пользоваться лоу-киками.

В первом раунде Руфус использовал преимущество в футворке, росте и размахе рук, благодаря которому дважды отправил Киатсонгрита в нокдаун. Но уже во втором таец почувствовал, что соперник уязвим к лоу-кикам. Урон ногам замедлил футворк Руфуса, а уже через три раунда он оказался практически обездвиженным.

В пятом раунде Руфус упал на землю после очередного лоу-кика – рефери остановил поединок. Американца унесли с ринга на носилках, а кикбоксеры поняли, что необходимо добавить в арсенал удары по ногам и научиться от них защищаться.

Голландские мастера кикбоксинга сделали лоу-кики еще мощнее. Из их школы вышел один из лучших кикеров в истории – Эрнесто Хуст

Позже волна популярности тайского бокса через Японию добралась до Нидерландов. Голландец Ян Плас изучал киокусинкай-карате у сенсея Йона Блюмминга. В 1973 году тот закончил с тренерской деятельностью, а Пласу с другими учениками пришлось искать новый путь. В 1975 году они полетели изучать карате в Японию, где попали на соревнования по гибриду тайского бокса и киокусинкай – японскому кикбоксингу.

На турнире они познакомились с Кенжи Куросаки, который показал им кикбоксинг. Учеников заинтересовал муай-тай и, в частности, лоу-кик в тайском стиле: в отличие от карате, тайцы били голенью, а не стопой. Прибыв в Нидерланды, Плас адаптировал систему тайского бокса, созданную для маленьких тайцев под высоких и сильных голландских бойцов. Что изменилось?

Первое: подход к самим ударам ногами. Традиционно в тайском боксе бойцы чаще били в голову или в корпус, а не по ногам. При этом тайцы пробивали кики невероятно часто, в основном на ближней дистанции. Голландцы же били реже и чаще использовали лоу-кики.

Второе: подход к встраиванию лоу-киков в комбинации. Тут тоже наблюдается более привычный нам подход. Голландцы пробивали отвлекающие удары руками, а затем кидали лоу-кик. Тайцы же предпочитали классический азиатский стиль, который можно наблюдать в карате: перестрелка киками на дистанции, а затем вход на ближнюю дистанцию с ударами руками.

Именно из голландской школы кикбоксинга вышел, возможно, лучший лоу-кикер в истории – Эрнесто Хуст. Под руководством Яна Пласа и Йохана Воса Хуст победил в четырех Гран-при К-1, еще в двух остановился в шаге от победы, выигрывал на чемпионатах мирах по муай-тай и сават. В чем секрет лоу-киков, которыми он побеждал Мирко Филипповича и Игоря Вовчанчина?

Хуст – идеальный пример голландского подхода к ударам ногами. То, как он скрывал лоу-кики в комбинациях, часто давало ему возможность наносить удар по сопернику в самый неожиданный момент. Классическая комбинация Хуста: правый прямой → левый хук в печень → правый лоу-кик. Из-за ритмичности смены сторон с правой на левую и смены этажей с головы на корпус и на ноги соперник просто терялся и не мог подготовиться к молниеносным и точнейшим лоу-кикам.

Сам Хуст защищался от них на высочайшем уровне. Для тех лет его техника отличалась от классической. Обычно кикбоксеры просто высоко отрывали ногу от земли и подставляли боковую часть колена или голени. Это позволяло получить меньше урона. Так, например, действовал Федор Емельяненко в поединке против Мирко Филипповича:

Но так соперник не получал по-настоящему серьезного урона, да и сам защищающийся рисковал получить удар под этот блок в опорную ногу. Хуст действовал по-другому. Он поднимал ногу невысоко, но разворачивал колено в сторону соперника. Сам Хуст получал при этом достаточно много урона, но соперник – значительно больше. Одновременно с этим такой метод защиты позволял блокировать более низкие лоу-кики соперников и попытки подсечь опорную ногу:

Как лоу-кики и калф-кики захватили ММА и при чем тут Флорида?

К середине 90-х лоу-кики уже появились в арсеналах кикбоксеров. Один из таких бойцов – Морис Смит. Выступая параллельно в ММА и кикбоксинге, в 1997 году он вышел на бой за титул UFC в тяжелом весе и победил Марка Коулмана. Лоу-кики Смита нанесли огромный урон уставшему Коулману и помогли забрать победу решением.

Калф-кики (лоу-кики в область голени) приобрели популярность чуть позже. Первый боец, эффективно использовавший их в больших поединках – Рикардо Арона. Несмотря на то что он плохо маскировал этот удар, соперники не знали, как его заблокировать, и принимали весь урон. Но в те годы калф-кик не стал популярным. Это случилось позднее, когда во флоридском клубе American Top Team появился тренер по муай-тай Кател Кубис.

«Когда я попал в American Top Team в 2009 году, никто не верил в этот удар», – рассказывал Кубис. Все поменялось, когда он поставил калф-кик Уилсону Говеа. Чтобы убедить в том, что удар работает, Кубис сказал ассистенту Люсиано дос Сантосу использовать его против Говеа на тренировке. После тренировки он эмоционально отреагировал: «Этот кик достал меня. Мне тяжело ходить сегодня». «Видишь, он работает, тебе нужно использовать его в поединках», – ответил Кубис.

Говеа согласился попробовать этот удар в поединке в 2012 году – уже после окончания карьеры в UFC. Он атаковал голень Дуэйна Льюиса 17 раз за восемь минут боя, после чего соперник упал, а Говеа добил его сверху.

Позже калф-кик появился на тренировках в бывшем зале Джона Джонса Jackson Wink MMA. Дуглас Лима использовал его в поединке против Рори Макдональда, прошедшем в январе-2018. Тогда Макдональд забрал победу решением и после боя назвал удар «одним из худших с точки зрения боли».

Несмотря на широкое распространение по другим залам, калф-кик до сих пор ассоциируется с залом American Top Team. Аманда Нуньес, Антонио Сильва, Дастин Порье, Джуниор дос Сантос и другие представители этой команды часто и эффективно использовали удары ногами в область голени в поединках. Все благодаря Кателу Кубису.

Почему лоу-кики и особенно калф-кики так болезненны и эффективны?

Эффективность лоу-киков – в их простоте. Этот удар похож на джеб: высокая точность, скорость, большая дистанция, дающая безопасность бьющему, но наносящая больше урона. Это подтверждает и Деметриус Джонсон: «Я лучше пропущу джеб, чем лоу-кик. Потому что лоу-кик приносит боль. Джеб – не приносит. Это мое мнение, человека с 18-летним опытом в боях».

Сейчас любой боец UFC умеет бить лоу-кик на базовом уровне. Но исполнить его идеально с максимальным уроном оппоненту – достаточно сложно. Для этого нужно сделать подшаг на опорной ноге и, сблизившись, пробить голенью чуть выше колена.

Если дистанция не позволяет, то можно пробить и подъемом стопы, но такой удар нанесет урон только в случае попадания в сустав или голень (калф-кик). Желательно наносить удар под прямым углом: для этого нужно немного подсесть на опорной ноге. Так делает Алекс Перейра – лучший исполнитель калф-киков в UFC сейчас.

Лоу-кик, нанесенный с правильной техникой по неподготовленному человеку, может вызвать огромную боль и на время замедлить передвижение. Только посмотрите, как сильнейший человек планеты Эдди Холл получает по ноге от 9-летнего пацана:

Чтобы пробить подготовленного бойца, требуется больше попаданий. Все благодаря специальным тренировкам. Область бедра набивают годами, из-за чего там притупляются нервы. Но множественные попадания постепенно отключают мышцу квадрицепса, от чего не могут защитить даже натренированные ноги.

С калф-киками по-другому. На голени нет большой мышечной прослойки. Ногу защищает лишь небольшая большеберцовая мышца, а пучок нервных окончаний там серьезный (в этом месте проходит даже седалищный нерв). Слабая защита – главная причина, почему после калф-киков урон накапливается быстрее, чем после обычных лоу-киков. Но бывает, что хватает и одного попадания.

Например, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли единственный раз проиграл из-за одного пропущенного калф-кика. «Я оттягиваюсь назад, а его палец попадает мне по ноге! Это так странно: его палец отскочил от моей ноги, как будто он нажал на кнопку», – рассказывал О’Мэлли о калф-кике Марлона Веры, отключившем его ногу. Сам О’Мэлли не признает поражение, потому что считает, что получил такой урон из-за удара в нерв.

Но калф-кик можно остановить. Есть три метода защиты:

• Первый: оттянуть ногу назад. Он самый простой, не требует долгой тренировки, но неэффективный: успеть убрать ногу из-под атаки получается далеко не всегда, а если калф-кик проходит, то наносит полный урон открытой ноге.

• Второй: сделать подставку, то есть «чекнуть». Такой вариант использует большинство бойцов, но его проблема, что в случае неверного угла подставки урон голени все равно пройдет. Это случилось с Конором Макгрегором во втором бою против Дастина Порье:

Макгрегор делает подставку, но слегка не докручивает голень, из-за чего Порье хоть и получает небольшой урон, но все равно попадает стопой по боковой части ноги.

• Третий: поджать ногу под себя. Это демонстрировал Жозе Альдо в нескольких поединках. Смысл движения похож на первый вариант, но оно происходит намного быстрее и позволяет сохранить стойку и дистанцию до соперника. А это, в свою очередь, позволяет атаковать соперника сразу после промаха, когда он более уязвим.

Лоу-кики и калф-кики – не чит-код, тренеры и бойцы придумали и продолжают придумывать контрприемы. Даже Исраэль Адесанья, признанный всеми мастер лоу-киков, проигрывает бойцу, обученному защите, такому как Шон Стрикленд. Этим и хороши единоборства – приемы и контрприемы постоянно эволюционируют. Только те, кто успевают за прогрессом, остаются на вершине.

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Фото: Tom Hogan, Louis Grasse, Igor Vidyashev/Global Look Press