Борец с вирусными нокаутами в шаге от пояса UFC. Новый чемпион из России?

Магомед Анкалаев, которому пока не везет.

Магомеда Анкалаева закрутили неудачи: сначала ничья в титульнике против Яна Блаховича, разозлившая Дану Уайта, а затем скандал в октябрьском поединке против Джонни Уокера, отложивший вопрос о следующем претенденте на титул в полутяжах до января.

Но Анкалаева справедливо считают главной угрозой для чемпиона UFC Алекса Перейры?

Анкалаев – это уверенный контроль клетки, высокая скорость и редкий стиль

Магомед Анкалаев начал карьеру в единоборствах достаточно поздно – в студенческие годы. Старший брат взял его с собой на секцию греко-римской борьбы, где тот пробыл более года. Затем Анкалаев переключился на боевое самбо, где стал мастером спорта.

Удивительно, но со всей базой борьбы Анкалаев не похож на стереотипного дагестанского бойца ММА. У него ни одной победы сабмишеном, всего один успешный проход в ноги в среднем за бой в UFC, но 10 побед нокаутами за карьеру. Как это получилось?

Похоже, Анкалаев просто невероятно уверенно чувствует себя в стойке. В среднем за бой он пропускает меньше всего в полутяжелом весе, а по проценту защиты находится на четвертом месте. В этом ему помогает работа ног. Для полутяжеловеса Анкалаев очень легко и плавно передвигается по октагону, контролирует дистанцию и вступает в ближний бой только тогда, когда захочет этого сам.

Футворк позволяет Анкалаеву контролировать центр октагона, при этом работая от соперника. Прессингующий контрпанчер – редкое сочетание. Анкалаев зажимает соперника к краю клетки и раздергивает его, провоцируя на атаку. В похожем стиле дрался ранний Конор Макгрегор и ранний Исраэль Адесанья. Еще одно сходство – финты. С их помощью Анкалаев замораживает соперников около клетки. В этом особенно показателен поединок против Тиаго Сантоса.

Там же можно заметить, что у Анкалаева есть определенная неуверенность при входе на ближнюю дистанцию. Даже когда казалось, что Сантос уже не может никуда уйти из края октагона, Анкалаев выжидал. Часто такие выжидания заканчивались ничем: соперник уходил без полученного урона.

При этом, если оппонент сам идет вперед, Анкалаев чувствует себя уверенно. Как уже отмечалось, у него отличный контроль дистанции. Это первая линия защиты против блицей соперников, которой часто хватает из-за преимущества Анкалаева в скорости футворка.

Если соперник все-таки сближается, то следующая часть алгоритма защиты – оттяжка влево с правым чек-хуком. И это настолько блестяще отработано, что иногда действительно кажется, что защита Анкалаева полностью алгоритмизирована. С помощью этого приема Анкалаев наказывает правшей, не возвращающих руку к челюсти после джеба, и даже левшей, которые слишком сильно заряжаются на прямой:

Куцелаба переключился в левшу для проведения комбинации, но сделал слишком большой замах на прямой

Анкалаев оттягивается и пробивает правый хук, попавший точно в цель

Но есть проблема. Когда Анкалаев решает не отходить на дистанцию, а встречать соперника, то оттяжка + чек-хук – единственное решение. Других вариантов он практически не использует, что делает его предсказуемым. Этим пользовался, например, Волкан Оздемир:

Оздемир заходит с правым боковым, чуть оттянув голову назад. Этого хватает, чтобы Анкалаев промахнулся

Оздемир наказывает за промах левым боковым

Несмотря на это, Анкалаев намного чаще пользуется ошибками соперников. У него высокий бойцовский интеллект. Это подтверждают легкое и быстрое изменение геймплана под конкретную ситуацию в поединке (пример – бой против Яна Блаховича) и умение замечать и использовать дыры в защите соперников.

При просмотре поединков кажется, что Анкалаев находится на месте зрителя, видит, где соперник опустил руку в защите и где провалился после удара, и тут же понимает, как может этим воспользоваться.

Техника в стойке: очень сильные джебы, разнообразные кики и противоречивая защита

Первый момент – его джеб. Он очень сильный и помогает со сценарием для дальнейших действий. Если джеб зашел плотно и сильно, то Анкалаев развивает комбинацию с помощью прямого в корпус или в голову. То есть джеб – триггер для Анкалаева: попал плотно → можно идти вперед; попал по защите или не дотянулся → рисковать не стоит.

За джебом обычно идет левый прямой – классический отточенный прямой удар. Но в комбинации с почти таким же мощным джебом наносит сокрушительный урон:

Анкалаев видит, что джеб потряс Оздемира

И сразу за ним заряжает точный левый прямой

Удары ногами делают Анкалаева еще опаснее с дистанции. В основном он пробивает кики сильной левой ногой, что удобно против правшей. У ударов нет конкретного направления: иногда Анкалаев выкидывает и хай-кик, и миддл-кик, и лоу(калф)-кик, но, кажется, удары по нижним этажам наиболее эффективны. Выделяется и прямой удар ногой. Им Анкалаев вырубил Дальчу Лунгиамбулу, попав в нарезки лучших нокаутов 2019 года:

Из особенностей, касающихся киков, стоит отметить щит коленом. Анкалаев часто поднимает ногу очень высоко, успешно блокируя попытки миддл-киков и лоу-киков. Проблема, что иногда он поднимает ногу сильно заранее, как будто предугадывая, что сейчас полетит удар.

Некоторые оппоненты пользовались этим: показывали на удар ногой, а затем шли с руками. При этом, если он не успевает выставить щит ногой, то защита на втором этапе (локти от миддл-киков и подставки от лоу-киков) проседает.

У Анкалаева достаточно эффективная борьба, но он редко ей пользуется. А зря!

Борьба Анкалаева похожа на его ударку – аккуратная, уверенная и часто слишком безопасная. В среднем он совершает 1,07 тейкдауна за 15 минут с 31% успешных. При этом у него все равно большое количество времени в контроле (на сайте UFC указано 44:23, но часть из этого – в клинче), но нет ни одной попытки сабмишена.

Защита от тейкдаунов очень уверенная. За всю карьеру Анкалаев пропустил лишь три тейкдауна: два – от Пола Крейга в первом поединке в UFC, один – от Никиты Крылова. Ни один из этих тейкдаунов не позволил им закрепить контроль над Анкалаевым благодаря его активной работе снизу сразу после прохода.

Процент успешных тейкдаунов Анкалаева – 31,9%, девятый показатель в дивизионе. Не очень выдающийся, но достойный. В основном Анкалаев использует проход в две ноги, в который идет с правого хука или кросса, либо ловит тайминг ударов ногой от соперников:

Крылов пробивает неподготовленный удар с разворота ногой

Анкалаев подсаживается и проходит в опорную ногу

Клинч – одна из сильнейших сторон Анкалаева. В этом аспекте он по-настоящему доминирует. Анкалаев очень остро работает коленями из тайского клинча, контролирует соперников у сетки и проводит тейкдауны. Помимо классических бросков и корпусных переводов он умеет быстро менять уровни и выдергивать ноги из-под соперников:

Анкалаев вытягивает Блаховича на себя и в этот момент вставляет руку

Это позволяет выдернуть ногу и провести тейкдаун

В работе на земле Анкалаев стабильно выигрывает спорные ситуации, быстро реагирует в переходных моментах из борьбы в стойку и обратно. Сабмишенов от него мы ни разу не видели, а против него была лишь одна попытка (оказалась успешной). Да, тот самый бой против Пола Крейга, закончившийся поражением Анкалаева на последней секунде.

Говоря про бойца с дагестанской школой самбо, нельзя не сказать про контроль на земле. Анкалаев в этом силен. Если соперник пропустил тейкдаун, то встать будет очень тяжело. Граунд-энд-паунд Анкалаева отмечали многие эксперты. Он хорош благодаря терпению и аккуратности в партере, которое позволяет выходить на хорошие позиции и спокойно наносить удары.

Главная слабость Анкалаева в борьбе – ее редкое использование. Даже против ударника Блаховича он не решался бороться до того момента, пока ему не выбили обе ноги. В поединке против Тиаго Сантоса тренер Анкалаева Сухраб Магомедов добивался от него прохода в течение двух последних раундов, но тот сделал лишь две попытки (одна успешная). В бою против Джонни Уокера Анкалаев пошел в борьбу уже в первом раунде, что можно назвать настоящим прогрессом.

Из-за слабой медийности Анкалаеву, возможно, придется вынести еще несколько претендентов. Но он на это способен

Магомед Анкалаев – один из самых аккуратных и расчетливых бойцов во всем UFC. В стойке он действует по отработанным алгоритмам, не рискует, но одновременно с этим умеет работать на ближней дистанции и всегда вовремя на нее заходит.

В борьбе так же: Анкалаев не рискует с сабмишенами, идет в проход только с полной уверенностью и в нужный тайминг. В партере терпеливо улучшает позицию, контролирует точки опоры соперников, а когда чувствует уверенность в контроле – наносит большой урон в граунд-энд-паунде.

Но среди ярких и медийных персонажей (Перейра и Прохазка) Анкалаев теряется. Очевидно, что он может легко победить любого претендента в полутяжелом весе, потому что намного более универсальный, разносторонний и умный. Но с учетом слабого медийного веса, кажется, что ему нужно выбить из гонки всех соперников, чтобы выйти на титульник.

Работал охранником и побеждал лучшего ученика Федора. 5 фактов о Магомеде Анкалаеве – будущем чемпионе UFC

Фото: Gettyimages.ru /Carmen Mandato, Jeff Bottari