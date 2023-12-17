Поражение Фергюсона (угу, опять) и появление скучного, но сильного чемпиона. UFC 296 проверил нас на эмоции

Ревью последнего турнира в 2023-м.

Чем удивил UFC 296 в Лас-Вегасе, который получился не очень богатым на финиши и красивые сабмишены?

Газиев разгромил Будая в дебюте в UFC

Для дебюта Шамилю Газиеву подобрали отличного соперника. Мартин Будай – достаточно активный ударник с неплохой борьбой: его последняя победа – кимурой. Газиев – сильный борец, который в последних боях показывал улучшенную ударку. В этом поединке он просто разгромил соперника.

Газиев давил с самого начала поединка. Жесткий прессинг, многоударные комбинации, контроль центра клетки – колоссальное преимущество над Будаем с первых секунд. Еще один важный момент – как Газиев заходил на близкую дистанцию. В этом помогал страх, который явно испытывал Будай после первых секунд и пропущенных ударов и который помогал без проблем атаковать длинными сериями.

Попытка прохода в ноги от Будая завершилась еще большим полученным уроном. В последние две минуты первого раунда Газиев нанес огромное количество ударов сверху, а затем продолжил агрессивно давить Будая у клетки и во втором раунде. Судья остановил бой спустя 56 секунд после начала второй пятиминутки. Отличная победа Газиева – нового интересного проспекта в тяжелом весе.

Уланбеков задушил крепкого Дардена

Тагир Уланбеков последний раз выступал в октагоне год назад и вернулся против Коди Дардена – неплохого борца, который шел на серии из четырех побед. В начале поединка Уланбеков пользовался разницей в росте, удерживая Дардена на расстоянии. Сокращение дистанции оказалось сложной задачей – одна из попыток закончилась нокдауном:

Дарден идет вперед с несколькими джебами подряд, сокращая дистанцию

Уланбеков ловит соперника на этом сближении и встречает правой

Помимо этого нокдауна, у Уланбекова две попытки удушающего в первом раунде. Он казался острее, провел тейкдаун, чего не делали прошлые четыре соперника Дардена.

В начале второго раунда казалось, что Дарден нащупал дистанцию, прижав Уланбекова к сетке, но выбраться ему помогла школа самбо – с помощью зацепа из клинча он перевел соперника на землю и продолжил доминировать.

Спустя минуту Дарден попытался встать и совершил классическую ошибку всех соперников бойцов из школы Абдулманапа Нурмагомедова – развернулся к Уланбекову спиной. Тагир воспользовался возможностью, забрал спину и ближе к концу раунда задушил соперника.

Гарбрандт победил в фирменном стиле. Нокаутировал Кэллехера молниеносной правой рукой

После поединков против Ти Джея Диллашоу Гарбрандта штормило: поражения от Роба Фонта и Педро Муньоза, победа над Рафаэлем Ассунсао, затем переход в наилегчайший вес и тяжелый нокаут против Кая Кара-Франса. Последний поединок он провел против Тревина Джонса (бойца с рекордом 13-10) и победил решением. На этом турнире его свели с Брайаном Кэллехером – другим середняком с чуть более серьезным рекордом 24-15.

В этом поединке Гарбрандт использовал меньше борьбы, чем в прошлом поединке и больше полагался на быстрые руки. Против этого Кэллехер предложил каф-кики, к которым Гарбрандт быстро приспособился и использовал для начала атаки. К нокауту привела отличная контратака Гарбрандта:

Кэллехер пошел вперед с боковым в корпус, но опустил левую руку. Гарбрандт поймал его правым боковым

Фергюсон проиграл в седьмом поединке подряд. Действовал достойно, но ничего не противопоставил грэпплингу Пимблетта

Несмотря на слабый поединок Пэдди Пимблетта против Джареда Гордона, мало кто верил в шансы Фергюсона в этом бою. В превью перед турниром мы писали, что стоит ждать достойного поражения, но не больше. И да, это действительно получился достойный поединок, в котором моментами казалось, что Фергюсон может навязать реальный бой Пимблетту.

В первые минуты поединка Фергюсон действительно выглядел очень хорошо. Он заходил на близкую дистанцию с пониманием, какой шаг сделает следующим. Пимблетт рассчитывал на лоу-кики, а Фергюсон контратаковал прямыми ударами. Но в момент все вернулось к тому, что мы видели в предыдущих боях. Фергюсон перестал двигаться и просто принимал удары:

Фергюсон пробивает джеб в ответ на удар ногой от Пимблетта

Но вместо того чтобы отскочить назад или просто поднять руки к лицу, он стоит на дистанции удара без защиты

Основная проблема – даже не в стойке. Сам Пимблетт не очень хорош на ногах, поэтому если бы все продолжилось в стойке, то, возможно, у Фергюсона были бы шансы. Но у него слабый грэпплинг. Тони больше не наносит урон снизу, не угрожает самбишенами и совсем не может встать из партера. Благодаря этому Пимблетт спокойно сжигал время, контролируя Фергюсона сверху, не пытаясь выйти на болевой или удушающий, чтобы не рисковать.

Рахмонов задушил Томпсона после скучного первого раунда

Многие рассматривали поединок Рахмонова и Томпсона как откровенный мисматч. Молодой, атлетичный боец с самбистской базой против 40-летнего ударника – казалось, у Томпсона совсем нет шансов. Но, к удивлению, в первом раунде у Рахмонова не проходили переводы. Возможно, это было частью плана. Об этом сказал тренер Рахмонова Эдуард Базров:

«Стивен Томпсон хорошо стоит на ногах, в первом раунде он был более-менее свежий. Была такая тактика: чуть измотать. Он хотел перевести, но не хотел сильно выкладываться сразу с первого раунда, чтобы не залиться, не забиться. Во втором раунде мы видели и проход в ноги, и его коронку – проход с заломом за голову».

То, как Рахмонов проводит удушающий сзади, не заправляя ноги – отдельная история. Похоже, его давление во время проведения приема настолько сильное, что соперники просто не могут воспользоваться отсутствием контроля ногами. Так получилось и с Томпсоном, и с Джеффом Нилом в прошлом поединке. «У Шавката есть одна особенность – то, как он проводит приемы, для этого не нужно заправлять ноги, поверьте. У него в руках достаточно силы, и угол такой ставит, что ноги не главное», – сказал Базров.

Пантожа пропускал в стойке, но выиграл у Ройвала за счет отличной борьбы

Как и ожидалось, два классных джитсера провели большую часть поединка на земле. Пантожа снова оказался сильнее благодаря более консервативному и менее рисковому стилю, который отлично сочетался с его блестящими навыками в борьбе и превосходством в физике.

В этом поединке мы увидели поразительно мало свипов и активных грэпплинг-разменов. Опять же – все благодаря Пантоже. В отличие от Ройвала, который часто ошибался в грэпплинге, через несколько секунд отдавая с трудом выигранную позицию, Пантожа вообще не рисковал. Он ошибся лишь один раз за поединок, когда попытался забрать спину Ройвала, не закрепив ноги:

Пантожа пытается забрать спину, но оказывается слишком высоко и не успевает закрепить ноги

Ройвал легко сбрасывает его со спины

Намного больше Пантожа ошибался в стойке. Все недочеты появлялись на фоне усталости, связанной с особенностями геймплана. Пантожа всегда быстро начинал раунд, прессинговал, загонял Ройвала к сетке, но к концу раунда в стойке выглядел очень уставшим. Из-за этого он напропускал более 90 акцентированных ударов в стойке (сам нанес 74). К счастью для Пантожи, его грэпплинг нивелировал все ошибки в стойке.

Эдвардс запутал Ковингтона футворком, но так и не нанес значительного урона (хоть и победил)

После всех громких слов до поединка мы получили один из самых скучных титульников за последнее время. Виноват Леон Эдвардс. Именно он отключил в Ковингтоне все желание идти вперед, после чего предпочел не рисковать, а отбиться в стиле позднего Исраэля Адесаньи – аккуратно, надежно, на очки.

Как Эдвардсу удалось отключить прессинг Ковингтона? С помощью работы ног. Как отметил после боя Колби, он не подготовился к работе Эдвардса из правши, из-за чего постоянно думал, что он готовит удар коленом или кик. Это привело к неуверенности в попытках тейкдаунов и, как следствие, неудачам:

Ковингтон пытается достать левую ногу Эдвардса, когда тот находится в правше

Эдвардс с легкостью выкручивается из этой попытки прохода

Еще один важный момент – прессинг и контроль клетки. Эдвардс с самого начала завладел инициативой, прижав Ковингтона к центру клетки, а тот не находил никаких опций, чтобы побороться с ним за пространство: зарубиться в стойке с одним из лучших ударников дивизиона – рискованно, а попыток тейкдаунов просто не было. Итог: Ковингтон лишился главного оружия – контроля у клетки.

Расстраивает одно – мы получили еще одного скучного, но сильного чемпиона. Эдвардс оказался так хорош в передвижении по октагону, что мы не увидели вообще никакой активности со стороны Ковингтона в первых трех раундах, при этом сам Леон вообще не рисковал, не форсировал события и не искал нокаут. Похоже, история Адесаньи в среднем весе может повториться.

Фото: Gettyimages.ru/Sean M. Haffey