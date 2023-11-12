UFC мощнейше закроет 2023-й: три россиянина в карде, бой Рахмонова и прощание (пожалуйста!) с Фергюсоном

Подарок Даны Уайта.

Турнир в Лас-Вегасе станет последним для UFC в 2023 году. 30-летие промоушена можно признать успешным: год запомнился десятками мощнейших поединков и взрывными нокаутами.

Финальная серия года – UFC 296. Ивент может стать лучшим в году: множество звезд, топовые поединки еще в ранних прелимах и два боя за титул.

Тони Фергюсон vs Пэдди Пимблетт

Третий раз, когда кажется, что именно этот поединок станет для Фергюсона последним в карьере. Оба прошлых закончились досрочным поражением Тони, но слов о завершении карьеры так и не прозвучало. Теперь ему дают Пэдди Пимблетта. UFC пытаются вернуть к жизни его поезд хайпа, который после последней победы ограблением над Джаредом Гордоном сошел с рельс.

Какие сильные стороны у Пимблетта? Он отличный джитсер, у него черный пояс по БЖЖ, девять побед сдачей соперника, в том числе вирусный треугольник в прыжке против Алексиса Саввидиса. В стойке все иначе: хороший удар, неплохая скорость, но постоянные ошибки в контроле дистанции, низкое положение рук и отсутствие дисциплины – причина, по которой у него один из худших процентов защиты в стойке (41%).

Что может противопоставить Тони Фергюсон в нынешней форме? Его сила удара все еще при нем, он продолжает идти вперед, у него достаточно выносливости и остались определенные навыки в грэпплинге. Но этого слишком мало. Фергюсон совсем потерял скорость, тайминг, чувство ритма поединка, а удары соперников сказываются на нем все больше. Единственный шанс против Пимблетта – поймать одним точным ударом.

Что ждать от боя: нестыдное поражение и завершение карьеры Тони Фергюсона.

Шавкат Рахмонов vs Стивен Томпсон

Шавкат Рахмонов постепенно подходит к титульному поединку в полусреднем весе. После победы над Джеффом Нилом ходили разные слухи о будущих соперниках. Упоминался Келвин Гастеллум, Джек Делла Маддалена и даже Камару Усман. Но Рахмонов получил Стивена Томпсона, шестого номера полусреднего дивизиона.

Шавкат очень хорош как боец смешанных единоборств. Он умеет в октагоне все: бороться, работать в партере, атаковать сабмишенами, боксировать, бить ногами – любой навык на высоком уровне. Это подтверждает и статистика: в 17 поединках у него 17 досрочных побед, восемь из которых – нокаутом, а девять – сдачей. Из слабостей можно отметить неидеальную защиту – следствие агрессивного стиля Рахмонова и слабого контроля дистанции.

Стивен Томпсон – легенда UFC и любимчик фанатов. Томпсон – один из лучших ударников в истории ММА, многократный победитель турниров по кикбоксингу и обладатель одного из самых красивых стилей в UFC. Но в последнее время соперники все больше пользуются его слабостями в борьбе. Это может сделать и Рахмонов, поэтому для Томпсона критически важно наносить как можно больше урона в стойке и уходить от сближений и клинчей.

Что ждать от боя: интереснейшее столкновение двух совершенно разных бойцов – молодого самбиста против кикбоксера-ветерана.

Алешандре Пантожа vs Брэндон Ройвал

С момента последнего титульника в наилегчайшем весе, в котором не дрались Фигейредо или Морено прошло почти пять лет. Речь о поединке между Генри Сехудо и Ти Джеем Диллашоу, который прошел в январе-2019. И вот теперь – первая защита Алешандре Пантожи против Брэндона Ройвала, повторение поединка 2021 года, закончившегося победой Пантожи.

Брэндон Ройвал – элитный финишер, лишь один из семи поединков которого закончился решением. Его два базовых вида единоборств, бразильское джиу-джитсу и тайский бокс, дают отличную основу для ММА. Несмотря на два поражения подряд от топов наилегчайшего дивизиона (Морено в 2020-м и Пантожа в 2021-м) у него отличный рекорд в UFC: соперники – рейтинговые и известные, а победы – быстрые и эффектные.

Пантожа – еще один высококлассный финишер. За карьеру у него 26 побед, из которых 18 – досрочные. Его базовый вид единоборства – джиу-джитсу, и в нем он один из лучших не только в наилегчайшем весе, но и во всем UFC. По сравнению с Ройвалом, его грэпплинг менее экстраординарный, но более надежный и эффективный. Это показал их первый поединок, в котором Пантожа победил удушающим сзади.

Что ждать от боя: один из немногих случаев, когда в наилегчайшем весе стоит ожидать досрочной победы одного из бойцов.

Леон Эдвардс vs Колби Ковингтон

Переговоры о поединке Эдвардса и Ковингтона шли очень долго. Мешали обстоятельства с обеих сторон. Эдвардс запрашивал у UFC новый контракт и говорил, что Ковингтон не заслуживает поединка с ним, а сам Колби занимался тяжбами, связанными с нападением Масвидаля. Но теперь все проблемы решены и поединок точно состоится.

Эдвардс в последнем бою защитил пояс в трилогии с Усманом, показав, что победа во втором поединке не случайность. Он отлично контрил попытки проходов соперника, встречал коленями и хорошо работал у сетки. Эдвардс – полноценный боец ММА, с хорошими навыками на всех уровнях (борьба, кикбоксинг, джиу-джитсу) и отличными навыками смешивания всех компонентов воедино.

Колби Ковингтон последний раз дрался еще в марте-2022, а его последние три победы добыты в поединках против ветеранов UFC. Но это не должно смущать, ведь Ковингтон – очень неудобный соперник для любого полусредневеса. Темповый, выносливый, постоянно пытающийся пройти в ноги и забрать контроль у сетки – такой боец превратит любой поединок в тяжелейшее испытание борцовских навыков и физической готовности.

Что ожидать от поединка: сумасшедшую интенсивность и никаких пауз на протяжении 25 минут.

Бонус: кратко о трех поединках россиян в ранних прелимах

• Тагир Уланбеков встретится с Коди Дарденом в поединке за место в топ-15 наилегчайшего дивизиона. Оба бойца сильно полагаются на грэпплинг: у Дардена в среднем 5,41 тейкдаунов за 15 минут поединка, у Уланбекова – 3,81. У Дардена преимущество в активности: за последние два года его рекорд 4-1, тогда как у Уланбекова – 1-1 и ни одного поединка за последний год.

• Шамиль Газиев проведет первый поединок в UFC – против Мартина Будая. Оба тяжеловеса идут на впечатляющих победных сериях: у Будая – 10, у Газиева – 11. Несмотря на огромные габариты, Будай и Газиев не просто рубаки. В их рекорде есть и 15-минутные поединки, и победы сабмишенами.

• Рэнди Браун против Муслима Салихова в первом поединке турнира – топовая вывеска. Браун – один из самых опытных полусредневесов. Он попал в UFC еще в 2016 году: с тех пор у него 17 поединков, в 11 из которых он победил. Муслим Салихов не менее опытен: занялся ушу-саньда еще в 1995 году, впервые выступил по ММА в 2011-м, собрал богатую коллекцию красивых нокаутов и получил прозвище «король кунг-фу».

Фото: Harry How, Steve Marcus, Josh Hedges, Catherine Ivill/Getty Images