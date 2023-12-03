Один их лучших турниров UFC за год: два подряд нокаута слэмом, восемь бонусов от Уайта и финиши-финиши-финиши

Смакуем!

Если не смотрели UFC Fight Night 223 в Остине, то многое упустили. Президент лиги Дана Уайт редко дает сразу восемь бонусов за выступление вечера. Но сегодня – именно этот случай.

Брэди вернулся после годового отсутствия и удосрочил Гастелума

После тяжелого поражения от Белала Мухаммада Шон Брэди не дрался 13 месяцев. Причина – травмы, из-за которых он вылетел с поединка против Мичела Перейры в марте и Джека Делла Маддалены в июле. Келвин Гастелум вернулся в полусредний вес спустя семь лет, в этот раз не провалил весогонку и выглядел неплохо на взвешивании.

Но в поединке Гастелум уступал на каждом этапе. Казалось, это будет классический поединок ударника против борца: если бойцы проведут больше времени в стойке, то лидерство будет за ударником, если в борьбе – за борцом. Но борец Брэди превосходил ударника Гастелума даже в стойке, раз за разом попадая навстречу попыткам соперника зайти на ближнюю дистанцию.

В грэпплинге – полная доминация. Несмотря на черный пояс по джиу-джитсу и опыт в университетской борьбе, Гастелум лишь выживал, блокируя попытки болевых и удушающих приемов. Статистика все объясняет: из 12 минут поединка Брэди контролировал соперника на протяжении девяти.

В третьем раунде Гастелум все-таки совершил ошибку и пропустил попытку кимуры от Брэди – успех:

Гастелум снизу, пытается уйти от треугольника руками, скрутившись в сторону

Брэди пользуется этим и изолирует правую руку Гастелума

После чего закрывает замок на руке и проводит кимуру

Фигейредо дебютировал в легчайшем весе и выиграл у Фонта за счет четырех тейкдаунов

Дейвисон Фигейредо уже давно планировал подъем в дивизионе из-за тяжелых весогонок, которые с возрастом становились все сложнее и сложнее. После поражения в четвертом поединке против Брэндона Морено он взял перерыв почти в год и дебютировал в 61 кг против другого ветерана Роба Фонта.

Фигейредо гонял очень много веса для наилегчайшей категории, поэтому в легчайшей не выглядел слабым – его удары наносили заметный урон Фонту. Фигейредо как обычно работал не очень объемно, но эффективно и точно. Фонт много бил, но не с такой точностью и не такой силой, как у Фигейредо.

Борьба сильно повлияла на исход поединка. В этот раз Фонт не провалился, учел ошибки поединка с Кори Сэндхагеном, но все равно пропустил четыре тейкдауна и четыре минуты контроля.

Фигейредо дрался очень умно, часто выманивал на себя соперника и точно выбирал тайминг проходов. Это помогло ему забрать победу единогласным решением судей. Весьма вероятно, что теперь мы увидим поединок Фигейредо против Петра Яна.

Тернер вышел на коротком уведомлении и быстро приспособился к Грину, которого нокаутировал

Изначально на UFC Austin планировался поединок Грина против Дэна Хукера, но у того случился рецидив травмы, полученной в предыдущем поединке. Его заменил Джалин Тернер, причем с этой заменой случилась достаточно странная история.

«Чувствую, что у меня не было выбора не принять этот бой. Я пытаюсь понять причину, почему UFC так давили на меня», – говорил Тернер перед поединком. Беспокоили и проблемы с весом: нужные 70,76 кг он сделал лишь со второй попытки.

Но вышел на бой и выглядел потрясающе. Грин тоже показал себя неплохо: отличная работа корпусом, быстрое сокращение дистанции и традиционно низкое положение рук. В начале поединка он удивил соперника несколькими хорошими трюками, но их не хватило для победы.

После половины раунда Тернер прочитал движение Грина, начал доставать его киками с большой дистанции, после чего подстроил под него и бокс. Грин уходил от части ударов, но те, которые пропускал, наносили большой урон. Тернер перебил соперника 18-15 по акцентированным ударам, без учета тех 15 попаданий, когда Грин уже лежал в нокауте. Вот как это случилось:

Грин оттягивается от первого джеба

Уклоняется от второго джеба

Далее должен был последовать нырок под прямой, но Тернер прочитал его и пробил вниз, а не по прямой. Точное попадание за ухо Грина

Царукян показал, что очень опасен в ударке. Теперь претендендует на титул

В предыдущем поединке Бенеил Дариуш улетел в тяжелый нокаут, побеждая по ходу поединка. Казалось, он просто устал к концу раунда и не заметил хай-кик от Оливейры. В этот раз Дариуш грамотнее подошел к весогонке, выглядел намного лучше и выглядел как конкурент Царукяна.

Но этого не произошло. Царукян оправдал статус фаворита, показав отличную ударку. Он спрогрессировал в боксе: джеб стал более активным и резким, увеличилась скорость работы ног, благодаря которой уходил от ударов Дариуша. А то, как Царукян увидел дыру в блоке Дариуша уже на первых минутах – показатель очень высокого бойцовского интеллекта:

Царукян заходит с двойкой и видит, что руки Дариуша слишком высоко

После чего меняет второй удар в двойке на длинный боковой и попадает точно в обход блока

В тактическом профайле Царукяна перед боем мы отмечали, что ему необходимо стать более опасным ударником. У него очень хорошая борьба, но джиу-джитсу и грэпплинг не выделяются на фоне других топов легкого веса.

В поединке против Дариуша Царукян показал, что его ударка очень опасна. В будущих боях это откроет возможность проводить более легкие тейкдауны, так как его оппоненты будут опасаться его бокса и киков. Очень приятный бонус против соперников с вязким партером и хорошей ударкой – таких, как Порье или Оливейра.

Коротко по остальным поединкам турнира

• Суперветеран UFC Клэй Гуида на равных дрался с мощным ударником Йоахимом Сильвой, выдержав несколько тяжелых попаданий.

• Миша Тейт вернулась после двух поражений подряд и задушила Джулию Авилу, контролировав ее весь бой.

• Игорь Потеря и Родольфо Беллато выдали лучший бой вечера. Потеря мог нокаутировать соперника в начале второго раунда, но Беллато выжил и забил в партере выдохшегося Потерю.

• Драккар Клозе и Коди Брандейдж оформили два подряд нокаута слэмом. Такое случилось в первый раз за всю историю UFC.

Фото: East News/John Rivera/Icon Sportswire; ufc.com