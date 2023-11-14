Новая угроза для Махачева? В UFC может зайти звезда российских MMA

Замеряем силу Эдуарда Вартаняна.

Звезда российских MMA Эдуард Вартанян, который большую часть карьеры провел в ACA, все ближе к UFC (уже ведутся переговоры). Сейчас он идет на серии из восьми побед, а последний раз проигрывал в 2017 году, когда потерял титул временного чемпиона ACB.

Насколько Вартанян вообще готов к UFC и в чем его сила?

У Вартаняна хороший тайский бокс, но есть проблемы в защите

Два базовых вида спорта Эдуарда Вартаняна – боевое самбо и тайский бокс. В самбо он добился очень высокого уровня, став мастером спорта международного класса. В тайском боксе выиграл первенство Москвы и стал призером первенства России. Уже во время службы в армии Вартанян занимался армейским рукопашным боем – близким к ММА видом спорта.

Такие фундаментальные навыки идеальны для начала карьеры в ММА. Вартанян занимался двумя самыми эффективными базовыми видами спорта, после чего научился их смешивать в армейском рукопашном бою. Это сделало его универсалом. В боях Вартаняна трудно заметить перекос в какую-то из сторон ММА, но кажется, что он чуть больше предпочитает ударку.

Его навыки в стойке идут из тайского бокса, с 2013 года с ним работает один из лучших тренеров в России – Магомед Камилов. «Он дает мне руки, работает со мной комплексно. Весь мой клинч – благодаря нему. Никто не давал мне клинч, кроме Магомеда. И этот клинч ужасен для соперников», – говорил Вартанян. Его тайский клинч действительно очень хорош. Здесь стандартный набор любого сильного тайского боксера: крепкий контроль шеи, отличные колени в голову и локти на выходе.

Одно из важнейших качеств Вартаняна – изобретательность в ударке. Он заходит с неплохими комбинациями на необычном тайминге, использует прямые удары ногами как зашагивания, меняет стойки внутри комбинаций, придумывает нестандартные удары.

Например, против Мухамеда Кокова в первом раунде он использовал интересную комбинацию правый суперменпанч-смена стойки-левый прямой с зашагиванием. Он промахнулся из-за недостатка скорости, но задумка была интересной.

Вот еще одна комбинация из поединка с Артемом Резниковым:

Вартанян вытягивает руку вперед, оттягивая внимание Резникова вверх

Пробивает правый фронт-кик

После чего пользуется им для смены стойки и пробивает левый прямой

Вартанян в последних двух поединках дрался против бойцов, значительно уступающих ему в росте – Юсуфа Раисова и Артема Резникова. Против них джеб работал неплохо, но его нельзя назвать сверхсильным или точным. С передней руки у Вартаняна хорошо заходят боковые на скачке – действенное оружие против перекрывающихся соперников.

Против более высоких соперников главная опция – заходы под оверхенды. Как мы уже заметили, Вартанян во многих случаях хорошо сближается, но комбинации под правый или левый оверхенд выделяются больше всего. Сразу несколько таких он показал в поединке против 188-сантиметрового Мишеля Силвы.

Против того же Силвы Вартанян мы увидели еще один топовый навык – умение работать из правши и левши. Когда ему отбивали ногу или он видел возможность для попадания левым прямым/оверхендом, то менял стойку на правостороннюю.

У Вартаняна, как и у любого бойца муай-тай, поставленные удары ногами. В лоу-киках он предпочитает силу, а не объем, пробивая их в основном с дальней ноги. Выделяются и хай-кики – особенно результативны удары с левой ноги. Таким Вартанян пошатнул Кокова и отправил в нокдаун Резникова:

Несмотря на то что в большинстве случаев Вартанян не уступает сопернику в росте, его геймплан строится на прессинге, а иногда даже преследовании. Возможно, это он прокачал на сборах с Хабибом Нурмагомедовым: «Я понял, в чем секрет Хабиба. Вот в этом давлении. Каждый боец предполагает, что у него сложится так, но по сути так не сложится, потому что ты не готов к такому давлению».

У Вартаняна крепкая челюсть, которая во многом спасает. Он пропускал тяжелые удары, но проиграл нокаутом лишь раз – после серии от Абдул-Азиза Абдулвахабова. У Вартаняна достаточно слабый высокий блок: иногда он не успевает поднять руки, а когда успевает – часто пропускает боковые в обход защиты. Есть проблема и с защитой от лоу-киков – предпринимает слишком мало контрприемов.

С передвижением дела обстоят лучше. У него не идеальный футворк: были моменты, когда во время преследования он не срезал углы, а шел за соперником по его же траектории. Работа корпусом неплохая, но в основном встроена в комбинации, а не идет на рефлексах.

Вартанян великолепен в контроле соперников и граунд-энд-паунде. Похоже, помогли сборы с Хабибом

В чем боевое самбо лучше джиу-джитсу в партере, помимо разнообразия бросков? В доминирующем контроле сверху. Вартанян в этом сильно преуспел. Вероятно, сказалась работа с Абдулманапом Нурмагомедовым. Вартанян контролирует точки опоры, снимает руки соперников с настила, накатывает на соперников с помощью бедер.

Для своего веса и роста (179 см и 70 кг) Вартанян очень мощный. Благодаря комплекции он проворачивает тот же трюк, что и Волкановски – быстро возвращает ноги под себя и встает. За последние восемь поединков никто не контролировал Вартаняна на земле хотя бы 30 секунд подряд. А шансы на это были: Мухамед Коков провел несколько тейкдаунов из клинча, но так и не закрепил контроль.

Проблемы с защитой от тейкдаунов около сетки были не только против Кокова, но и против Мишеля Силвы:

Кроме тейкдаунов у сетки, есть вопросы и к противодействию контролю. В сентябре-2020 Вартанян из-за этого чуть не проиграл Кокову (по мнению основателя ACA Майрбека Хасиева, точно выиграл).

Но у Вартаняна сильная борьба на открытом пространстве. Это отчетливо проявилось против топового борца Артема Резникова в последнем поединке в АСА. Лишь одна попытка прохода в ноги от Резникова закончилась удачно, но Вартанян вернулся в стойку через 30 секунд, не получив никакого урона.

Как так получилось? Мы уже упоминали, что Вартанян на высочайшем уровне умеет возвращать ноги под себя. Это происходит благодаря отличной координации и одновременной работе рук и ног.

Вартанян левой рукой одновременно пытается снять правую руку Резникова и блокирует локтем продвижение выше. Левой рукой он вытаскивает себя из-под соперника и опирается на нее, а ногами и тазом выкручивается против часовой стрелки, подбирая ноги под себя.

В арсенале Вартаняна много техничных тейкдаунов: проходы в две ноги, внутренние и внешние подсечки, но самое интересное – подсечки с пойманной ногой соперника:

Силва пробивает миддл-кик, Вартанян его ловит

Цепляет ногу Силвы прямо под коленом

И докатывает корпусом вперед

Главный козырь Вартаняна в грэпплинге – граунд-энд-паунд. Он проводит в контроле целые раунды, за время которых уничтожает оппонентов локтями сверху. Джиу-джитсу Вартаняна на среднем уровне: классические приемы из самбо, но чего-то изобретательного и уникального нет. В партере он работает просто, но очень эффективно.

Какие у Вартаняна перспективы в UFC?

Бойцовский интеллект Вартаняна на высочайшем уровне. Он грамотно применяет навыки из тайского бокса и боевого самбо. Очень часто отлично их смешивает, прикрывая борьбу ударкой или наоборот. Важен прогресс Вартаняна в зрелищности и способности финишировать в последних боях: из восьми побед нокаутом за всю карьеру три он оформил в последних четырех поединках. Вероятно, именно поэтому им заинтересовались в UFC.

Скорее всего, ему сразу дадут достаточно большое имя (например, кого-то близкого к топ-15), победа над которым может продвинуть в рейтинг лучших бойцов легкого веса. Вся вторая половина топ-15 – решаемая задача. Там либо ветераны (как Рафаэль дос Аньос или Бобби Грин), либо ударники-рубаки (Дэн Хукер, Мэтт Фревола или Дрю Добер). Исключения: Ренато Мойкано – достаточно опасный джитсер, а Джалин Тернер – высоченный ударник, проигравший двумя близкими решениями судей Гамроту и Хукеру. Против них будет непросто.

Вартаняну, как и любому выходцу из минорных лиг, необходим тест на высоком уровне, чтобы понять, насколько хорош. У него выделяющиеся качества и интеллект, заметный внутри октагона и за его пределами.

Фото: instagram.com/eduard_vartanyan