У Махачева только один путь к абсолютному величию – второй пояс UFC

Мы уже нашли нужного соперника.

Перед началом UFC 294 многие говорили, что для Ислама Махачева бой против Алекса Волкановски – ситуация loss-loss. В случае победы все бы тыкали, что соперник вышел на коротком уведомлении и не в своей весовой. В случае поражения – просто бы уничтожили. Но Махачев победил так, что ни у кого не осталось вопросов.

Если бы он победил тяжелым решением, как это было в первом поединке, или залежал бы в партере, никто бы не оценил. Но Махачев сделал красиво и стал первым, кто вырубил Волкановски со времен выступлений в полусреднем весе. Идеальный хай-кик чуть выше гарда – лучше попадания просто не бывает. Никаких оправданий – это был отличный удар, что признал соперник. «Он меня поймал. Отдаю ему должное», – подвел итог боя Волкановски.

А что теперь для Махачева? Он вошел в список лучших легковесов в истории – уже где-то рядом с Хабибом. Проблема, что главный аргумент Нурмагомедова в споре за звание величайшего легковеса Махачеву уже не перебить. Да, он сталкивался с серьезнейшей оппозицией. Как заметил комментатор Олег Володин, Махачев победил подряд бойцов из топ-3 рейтинга P4P – причем топ-3, топ-2 и топ-1. Да, у него могучая победная серия из 13 боев (по этому числу он сравнялся с Хабибом) и 14 побед всего в UFC. Но он уже не вернет себе ноль в графе «поражения». Сложно это перекрыть.

Но возможно. Для этого нужно пойти за вторым поясом. Сейчас многие ругают такую политику UFC, при которой чемпионам слишком часто дают шансы в дивизионах выше. Но Махачев заслужил. Вот его объяснение:

«Но, конечно, я хотел бы получить такой же шанс. Я хочу стать двойным чемпионом. Ведь это возможность войти в историю. Есть много чемпионов, а двойных чемпионов мало. Я хочу войти в историю, хочу выиграть второй пояс. Ведь я дважды давал шанс этому парню. Теперь пришло время мне получить свой шанс».

Только так он превзойдет Хабиба Нурмагомедова и станет величайшим легковесом в истории. При таком раскладе решается и еще одна проблема. Если Махачев захочет окончательно перейти в полусредний вес (что вполне вероятно, учитывая сложные весогонки), то его место в легком весе может занять Усман Нурмагомедов. У Усмана есть все навыки, чтобы продолжить доминирование дагестанцев в легком весе.

Идеальный соперник для похода за титулом в полусреднем весе – Колби Ковингтон. Более вытянутый и менее мастеровитый в борьбе Эдвардс был бы проще. Но в плане маркетинга и истории Ковингтон – лучший вариант. Нельзя сказать, что это полное повторение поединка Хабиба против Макгрегора, потому что другой масштаб. Но это столкновение двух архетипов: дагестанский добряк против плохого парня-трэштокера.

Со спортивной и околоспортивной стороны – все супер. Если бой материализуется, то Махачев получит своего Конора, свой путь к статусу суперзвезды и окончательно выйдет из тени Хабиба.

Надежда одна: Ковингтон заберет титул у Эдвардса, а матчмейкеры UFC примут правильное решение. Уже в апреле пройдет UFC 300, в который могут добавить поединок Макгрегора и Чендлера. Турнир четко подходит по таймингу для Ковингтона и Махачева – Дана, ну пожалуйста.

Фото: East News/AP Photo/Kamran Jebreili, Giuseppe CACACE / AFP; Gettyimages.ru/David Becker