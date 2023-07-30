Разбор перед реваншем с Грассо.

В ночь на 17 сентября бывшая доминирующая чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко попробует вернуть титул против Алексы Грассо.

Поединок против Грассо, как и последняя защита титула против Тайлы Сантос, были очень тяжелыми для Шевченко.

Что было не так в этих боях?

№1. Отсутствие дисциплины и неверные решения

Валентина Шевченко была одной из самых доминирующих чемпионок в женских дивизионах UFC. Как Раузи, Енджейчик и Нуньес, она разносила дивизион очень долго – с 2018 года, когда задушила Присцилу Кечоейру и после этого победила в восьми поединках подряд.

Как и в случае с другими доминирующими чемпионками, в пользу Шевченко играла недостаточная развитость женских дивизионов. Это было сильно заметно, когда против нее выходили такие спортсменки, как Лорен Мерфи или Джессика Ай. Шевченко, прирожденная спортсменка и боец с пяти лет, выходила на поединки против девушек, пришедших в ММА (а чаще всего просто в джиу-джитсу) в 18-20 лет или даже позже.

Из-за такого доминирования Шевченко просто развлекалась и куражилась во время поединков. Например, в бою против Джессики Андраде, которая известна физической силой и борьбой, базовая тхэквондистка Шевченко решила... бороться. И у нее получилось! 7-0 по тейкдаунам, разгром в партере и технический нокаут из «распятия».

Все это дало Шевченко уверенность, которая переросла в самоуверенность и отсутствие дисциплины в бою. Например, в поединке против Алексы Грассо, когда стало понятно, что Грассо – очень дисциплинирована и выучена в боксе, тренер Шевченко Павел Федотов посоветовал ей использовать только простые удары.

Часть боя она следовала этой инструкции, но в четвертом решила выбросить удар с разворота с расстояния удара рукой. Это привело к тейкдауну, контролю спины со стороны Грассо и поражению удушающим.

В поединке против Тайлы Сантос, которая неплохо умеет бороться и сильнее физически, Шевченко попробовала стягивание из клинча. Это закончилось контролем спины для Сантос и проигранным раундом. Стоит отметить, что Шевченко выигрывала первый раунд поединка в стойке, но по какой-то причине решила бороться и в итоге его отдала.

С Шевченко произошла та же история, что с Камару Усманом – только наоборот. Базовый борец Усман влюбился в бокс и поплатился за это, а базовая ударница Шевченко влюбилась в борьбу – и тоже поплатилась. Большое количество неверно выбранных моментов для тейкдаунов в последних двух боях и неточные решения в грэпплинге сделали поединок против Сантос невероятно сложным, а против Грассо – привели к поражению.

№2. Неуверенная работа в клинче

Поразительно, но спортсменка со званием мастера спорта международного класса по муай-тай несколько раз допускала ошибки при работе в клинче. Заметим, что против нее тоже были не слабые спортсменки – и Тайла Сантос, и Алекса Грассо известны неплохой работой в клинче, а Сантос еще и значительно сильнее.

Но факт ключевых промахов остается. Помимо уже рассмотренной выше ошибки в первом поединке против Сантос, когда Шевченко слишком агрессивно пошла на сложный для выполнения тейкдаун, были и другие моменты.

Против Сантос Шевченко несколько раз давала разворачивать себя слишком легко в тех клинчах, которые сама же инициировала. Она поджимала соперницу к клетке, давила, но через несколько секунд отдавала позицию у клетки и контроль Сантос. И та этим дважды воспользовалась, проведя одинаковые подсечки.

В поединке против Грассо было значительно меньше клинчей, но и здесь нужно отметить важный момент. В конце первого раунда Алекса Грассо сделала попытку тейкдауна, Шевченко защитилась, после чего они перешли в клинч. Там Грассо нанесла несколько ударов, после чего Шевченко попыталась сделать такой же бросок скручиванием через бедро, как и в поединке против Сантос, но в результате точно так же отдала спину, хоть и с контролем шеи.

№3. Ограниченность против левшей

Соперница Валентины Шевченко Алекса Грассо обычно бьется в правосторонней стойке. Но специально под левшу Шевченко она сама перешла в левостороннюю – и ей это помогло.

Первое – фирменные удары Шевченко левой ногой перестали работать. Стойка правшей открывает корпус для левшей, что дает возможность пробивать тяжелейшие удары в печень с дальнейшим переводом на голову. Шевченко так нокаутировала Джессику Ай.

В поединках против левшей для Шевченко из ударов ногами доступны лишь не такие эффективные кики с передней ноги и удары с разворота. И, как мы помним, тот самый удар ногой с разворота в корпус стал причиной поражения Шевченко в первом поединке против Грассо. Было ли это частью плана?

Неизвестно, но абсолютно точно частью плана была еще одна фишка левшей – простая двойка. Да, самая простая двойка из левосторонней стойки стала проблемой для Шевченко. Это стало следствием ее типичного приема для запуска контратаки: оттяжки назад с правым чек-хуком. Он рабочий против правшей – чек-хук заходит прямо за джебом соперницы, который Шевченко контрит оттяжкой. Но против левши происходит так:

Грассо пробивает джеб – Шевченко реагирует оттяжкой

Грассо догоняет Шевченко левым прямым и перекрывается от чек-хука

№4. Старые паттерны и алгоритмы в стойке и атакующем джиу-джитсу

Этот пункт тесно связан с предыдущим и имеет те же причины, что и первый. Валентина Шевченко – боец с самой отточенной техникой за всю историю женского ММА, но за последние годы ее арсенал стал слишком однотипным. Кажется, она перестала подстраивать его под конкретных соперниц и теперь дерется со всеми одинаково. Повлияли слишком простые и комфортные победы.

В стойке Шевченко – классическая контрударница, которая провоцирует соперниц статическим положением и контратакует на сближении. Она выигрывает размены на близкой дистанции за счет многократно тренированных и работающих механизмов, высокой точности, скорости ударов и умного использования клинча и тейкдаунов.

После проведения тейкдауна есть алгоритм: проход из гарда в хаф-гард, из хаф-гарда – в боковой контроль, а оттуда – в «распятие». Там она накидывает локти и пытается финишировать. Так было против Джессики Андраде, Кэтлин Чукагян и (попытка) против Алексы Грассо.

Алгоритмизация и автоматизация любых процессов в поединке делает Шевченко опасной против спортсменок с серьезными дырами в технике. Она медленно начинает поединок, собирает информацию о реакции соперницы на определенные приемы и использует ошибки. Но против дисциплинированных, обученных спортсменок становится тяжело. Шевченко идеально наказывает за ошибки, но плохо их провоцирует.

В реванше против Алексы Грассо ей необходимо придумать что-то новое и исправить неточности. Нужно создать план не сдерживания, не использования ошибок, а атаки и прессинга. В случае исправления мелких неточностей, перечисленных выше, и грамотного использования всех инструментов она точно способна вернуть титул.

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Chris Graythen