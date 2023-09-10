Артем Нагорный счастлив.

Шон Стриклэнд – новый чемпион UFC в среднем весе. На турнире в Сиднее он забрал пояс у Исраэля Адесаньи, чуть не выиграв нокаутом уже в первом раунде и просто сломав лидера дивизиона.

Мир MMA широко открыл глаза и застыл в изумлении, мы – тоже.

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Обычно в этом блоге выходят тактические разборы, превью/ревью, оценки перед и после боя, но сейчас вообще не хочется об этом думать. Шон Стрикленд показал образцовый поединок – как в плане техники, так и, особенно, стратегии. Идеально выполнил установки, использовал все шансы, но...

Мы же смотрим ММА не из-за этого. Спросите себя, за что вы полюбили ММА? За отличные геймпланы или работу угловых? Сильно сомневаюсь.

Хардкорные фанаты наверняка застали тот самый поединок Дона Фрая против Есихиро Такаямы, бои Федора Емельяненко против трехметровых корейцев и 200-килограммовых бразильцев, рубки Чака Лиделла со всеми подряд и невероятный апсет Мэтта Серры против Жоржа Сен-Пьера.

Много в этих поединках было геймпланов и стратегии?

Не думаю. Зато в них было чистое безумие. Настоящий хаос, никем не управляемый, рубка практически без правил (особенно в Pride). Разве не за этим мы все собрались? Даже те, кто не застал тех самых пионеров ММА и попал в мир смешанных единоборств из-за Конора, разве не из-за безумства вы здесь?

Разве не безумие в современном мире говорить такие слова бразильцу Жозе Альдо: «Если бы это было другое время, я бы ворвался в его фавелу и убил бы всех, кто не готов работать»? А не безумием было драться на коротком уведомлении против человека, который на 11 кг тяжелее и самый неудобный соперник из всех возможных?

Прыжок Хабиба в толпу, словесные атаки Колби Ковингтона на всех родственников Камару Усмана и Хорхе Масвидаля, бойцы, принимающие поединки на ультракоротком уведомлении и гоняющие по 5-10 кг за две недели, как Да’мон Блекшир и Тони Фергюсон!

Все эти дикари находятся под руководством обезумевшего промоутера, самого безумного CEO среди всех компаний в мире – Даны Уайта, который идет против ковидного мейнстрима и продолжает делать турниры во время локдауна, первым полностью открывает арены для фанатов, посылает судей и стебет собственных бойцов. Разве это не прекрасно? Разве это не безумие?

И вот. Когда все позевывали (в том числе и я), что нас ждет проходной поединок, который, как казалось, сделали, чтобы не оставлять Австралию без главного хедлайнера региона, Шон Стрикленд выдал ЭТО.

Шон Стрикленд, стойку которого бывший боец UFC Дэн Харди называл «стойкой членососа», сделал великий апсет. И это был не лакипанч. Это что-то на уровне камбэков «Ливерпуля» в Лиге чемпионов или возвращения «Кливленд Кавальерс» в финале НБА с 1-3 против величайшей команды в истории баскетбола. Это дикое желание победить, смешанное с отличным планом и жесткой дисциплиной.

У Стрикленда не было права на ошибку, не было возможности отдать раунд и расслабиться хоть на секунду. Он был идеально собран и сосредоточен 24 минуты и 40 секунд. А когда понял, что побеждает одного из лучших ударников в истории не только смешанных единоборств, но и единоборств в целом, со «стойкой членососа» пошел на него с опущенными руками и диким криком, давая последний шанс на победу. Разве это не безумие?

Да, возможно, уже в реванше Адесанья легко перебьет Стрикленда или даже отправит в нокаут, но какая вообще разница, что будет потом? Дайте Шону Стрикленду насладиться этим моментом – главным моментом в жизни.

И наслаждайтесь сами!

Фото: Gettyimages.ru/Mark Evans