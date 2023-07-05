Артем Нагорный – с тактическим ревью.

UFC 291 оправдал все ожидания: всего два из 11 боев завершились решением, а итогом стали невероятные нокауты, неожиданные сабмишены и множество апсетов.

Что сделало турнир в Солт-Лейк-Сити таким жарким и насыщенным?

Роман Копылов оформил нокаут и показал отличный контроль дистанции

Перед поединком мы говорили, что Копылов более универсальный, чем Клаудио Рибейро. При этом его соперник более мощный, поэтому Копылову требовалось отстреливаться на дистанции. Он идеально следовал этому геймплану.

Копылов был очень методичен и аккуратен и тщательно вымерял дистанцию. Когда она была верной – атаковал.

Копылов увидел, что дистанция уменьшилась и Рибейро прижат к сетке

Тут же выбросил колено в прыжке

Бой был односторонним до последних 30 секунд первого раунда, когда Рибейро использовал единственный козырь – силовые одиночные удары. Он пробил мощным правым прямым, после чего прижал Копылова у сетки и накидывал комбинации из очень сильных ударов руками, практически забыв о защите. Копылов пережил этот шторм.

Уже в начале второго раунда он оформил шикарный нокаут. Сначала сделал финт вниз, показав либо на проход, либо на удар по корпусу.

После чего попал идеальным по технике хай-киком прямо в открытую челюсть

Копылов показал отличный контроль дистанции, неплохую работу на контратаках (все же в конце первого раунда Рибейро его прижал) и великолепную технику захода на хай-кик и его исполнения. Ждем поединков против топовых соперников.

Габриэль Бонфим оформил 15-ю досрочную победу подряд – снова гильотина

Младший из братьев Бонфим – единственный боец на турнире без поражений. Он сохранил победный рекорд: 15-0 в карьере, 12 побед сабмишенами, три – нокаутами. Прошлый поединок он выиграл точно так же, как и последний.

UFC 283: Бонфим накинул гильотину на Мунира Лаззеза

UFC 291: Бонфим накинул гильотину на Тревина Джайлза

В прошлом поединке все получилось совсем удачно – после падения в гард Бонфим перевернул позицию и вышел на гильотину в маунте.

Ударку Бонфима пока что оценить сложно – против Лаззеза он показал быстрые руки, но осмысленности в его комбинациях мало. При этом Бонфим – очень интересный проспект, за которым нужно следить.

Апперкоты и колени Холланда решили исход боя с Кьезой

Майкл Кьеза вернулся в UFC с поражением – его засабмитил ударник Кевин Холланд. Ключевую роль сыграли не борцовские скиллы Холланда и даже не навыки в БЖЖ, а ударка. Он специально выбрал под Кьезу более низкую стойку, чтобы было проще контрить проходы и пробивать апперкоты и колени под попытки нырков.

Холланд пробил тяжелейший апперкот под проход

Холланд показал на апперкот, Кьеза среагировал

После очередного такого нырка Холланд зарядил летящее колено

И так посредственная стойка Кьезы стала еще хуже, а борьба не спасла – Холланд защитился от всех попыток тейкдауна и полностью разобрал соперника. Удушающий получился очень хорошим, но для черного пояса по БЖЖ против уставшего и избитого соперника – легкий вариант.

Тони Фергюсон ничего не противопоставил джебам, прямым и облик-кикам Бобби Грина

Бобби Грин оказался слишком быстрым, точным и ловким для Фергюсона. Тони не мог запустить никакую серию, а нестандартные атаки шли в пустоту. Аналитик ESPN Дин Томас заметил, что Бобби Грину удобны бойцы со стандартным стилем, так как он заставляет их терять позицию. Фергюсон, по мнению Томаса, строит атаки нестандартно, поэтому его нельзя вывести из позиции. Но в этом бою Тони был максимально стандартен.

Большинство удачных действий он совершил, пробивая обычные оверхенды и прямые. Например, отправил Грина в нокдаун, сконтрив прямым его лоу-кик. В остальном атаки у Фергюсона не получались.

Грин отлично встречал Фергюсона с помощью точнейших джебов и прямых (точность ударов – 64%) и использовал облик-кики – технику, которую Джон Джонс сделал популярной.

Фергюсон пытался начать комбинацию, Грин встретил его прямым ударом в колено, сбив с движения и тайминга

Фергюсон дрался с желанием, постоянно шел вперед, но, как ожидалось, закончился физически. У него больше нет скорости и ловкости. Вряд ли в ростере UFC в легком весе есть боец, которого Фергюсон уверенно победит. Да, у него осталась сила удара, но этого слишком мало.

Первый раунд боя Перейры и Блаховича выкачал из них все силы

Один из самых взрывоопасных боев турнира превратился в один из самых скучных из-за тактики Яна Блаховича. Да, это рационально – измотать Перейру борьбой и финишировать в стойке во втором раунде. Но Перейра держался дольше, чем рассчитывал Блахович, из-за чего оба израсходовали силы ко второму раунду.

Блахович расходует энергию на попытки прохода

Перейра расходует энергию на удержание на себе 100+ килограммового Блаховича.

Во втором раунде был еще один размен в борьбе, который оставил Блаховича практически без сил к концу, но и Перейра не был так свеж, как в начале. Он делал распрыжки и заходил на фирменный левый хук – не хватило сил.

Джастин Гейджи сотворил шедевр – прекрасно обошел блок Порье

Гейджи и Порье показали отличный бой в стойке. Техничный и быстрый бокс Порье против чуть менее техничного, но более мощного бокса Гейджи. Главную роль сыграли кики. В первом раунде Порье ловил Гейджи на странной защите от ударов ногами в корпус – Джастин нырял в эти удары с поднятыми руками.

Но ММА – игра сантиметров, и Порье не повезло. Он не поймал Гейджи и попался сам. Порье подвел тот самый филли шелл. Дело в том, что для защиты от прямых ударов он немного подворачивает голову и корпус в сторону удара, чтобы его заблокировать.

Порье подвернул голову и корпус для блокирования правого прямого Гейджи

Но Гейджи собрал в комбинацию к правому прямому правый хай-кик, чем обнажил слабость в обороне Порье. После боя Дастин сказал, что даже не увидел нокаутировавшего удара.

Порье частично заблокировал удар, но этого не хватило – нога залетела за ухо

Идеальная подводка к удару, идеальный удар – идеальный нокаут. Идеальное завершение для отличного турнира.

Фото: UFC