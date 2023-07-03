7 комментариев

Ох, что это вообще было?

В марте 2023 года было 20 лет с момента первого чемпионства Федора Емельяненко в Pride, а сам он запомнился множеством великих поединков: трилогия с Ногейрой, победа над Мирко Филиповичем, невероятный камбэк в бою с Кевином Рэндлменом.

А какие бои Федора не хочется вспоминать?

31 декабря 2005 года: Федор Емельяненко – Зулузиньо

В 2021 году Рамир Габдуллин, президент Союза ММА России, который сейчас возглавляет Емельяненко, заявил: «Считаю, что «фрик-бои» и так называемые поп-ММА не развивают, а позорят ММА, привносят неправильные ценности в наш вид спорта. Это нежелательный опыт, и мы в Союзе ММА России не поддерживаем начинания, которые в прямом смысле дискредитируют наш вид спорта».

Сам Емельяненко при этом выступал в прародителях фрик-боев. В 2005 году он вышел против практически 200-килограммового бразильца Зулузиньо. Этот бой преподносили как противостояние сумо против самбо, Зулузиньо выходил на этот поединок с рекордом 7-0, а турнир Pride Shockwave 2005 проводился в канун нового года.

Конечно, Емельяненко, который в прошлом бою победил опаснейшего тяжеловеса Мирко Филиповича, легко разобрался с Зулузиньо. Тот сильно уступал по уровню, не нанес ни одного удара и быстро улетел в нокаут.

Бои против Зулузиньо и Чхве Хон Мана (того самого двухметрового корейца) часто вспоминают как фанаты, так и хейтеры. Фан-база говорит об этих поединках как о превосходстве навыков против размеров и физической силы; хейтеры вспоминают, что эти бойцы даже близко не были на уровне Федора и стали для него легким заработком.

12 февраля 2011 года: Федор Емельяненко – Антонио Сильва

Это был третий бой Федора в Strikeforce: первый он выиграл, нокаутировав Бретта Роджерса классическим оверхендом, а в следующем впервые за 10 лет и 27 боев проиграл Фабрисио Вердуму. Но если в поединке с Вердумом казалось, что это случайность или неосторожность, которая привела к поражению треугольником, то бой против Бигфута Сильвы – избиение.

Первый раунд был примерно равным – Емельяненко начал бой как обычно: блицевал Бигфута, атаковал размашистыми боковыми и оверхендами, совершенно не думал о защите. Сильва оказался намного крепче большинства оппонентов Федора, выдерживал чистые попадания, от которых падали предыдущие соперники.

И отвечал – его удары оставляли очень много видимого урона на лице Емельяненко. Бигфут давил в клинче, показывая огромное превосходство в физической силе. Ближе к концу раунда он попытался перевести Емельяненко, но неудачно. Федор оказался в позиции сверху, даже нанес несколько опасных ударов и угрожал болевыми приемами.

Второй раунд тянул на 10-8 или даже 10-7. На первых же секундах Сильва перевел Федора на землю, занял позицию сверху и нанес огромное количество ударов. Если раньше Емельяненко мог что-то придумать в таких ситуациях, выйти на рычаг локтя или кимуру, то теперь выглядел абсолютно беспомощным. Несколько раз сам Сильва пробовал закончить бой сабмишеном, но неудачно. Поединок завершили врачи, снявшие Федора с третьего раунда.

30 июля 2011 года: Федор Емельяненко – Дэн Хендерсон

Последний бой в Strikeforce спустя пять месяцев после поединка с Сильвой. По сути Дэн Хендерсон – средневес, который не стал гонять вес и вышел в тяжелом (был всего на килограмм больше лимита в полутяжелый). Сильнейшая сторона Хендерсона – правая рука, которую в англоязычных спортивных СМИ называли H-Bomb (водородная бомба).

Несмотря на это, Федор зарубился и с Хендерсоном, дав единственный шанс на победу – попасть правым оверхендом. Боец, который специально подбирал геймплан под джиу-джитсу Ногейры и кики Крокопа, как будто полностью забыл о подготовке к оппоненту, ограничившись обычной работой по лапам и кроссами. Кажется, что пытался забрать любой бой за счет бокса, который никогда не был идеальным, а с возрастом от него ушла и скорость.

Поединок с Хендерсоном был похож на драку в баре, в которой Федор практически победил – отправил Дэна в нокдаун, начал добивать, но тот встал, забрал спину Емельяненко и ударил с неожиданного угла. После этого Федор сам оказался в нокдауне – Хендерсон добивал, а потом рефери остановил бой.

17 июня 2016 года: Федор Емельяненко – Фабио Мальдонадо

Второй бой Емельяненко после возвращения в спорт и первый – в России. Соперник – полутяжеловес Фабио Мальдонадо, который шел на серии поражений от Кори Андерсона и Куинтона Джексона. Легкий соперник для возвращения в Россию?

Начало поединка диктовало именно такой характер. Федор обстреливал Мальдонадо сериями, показывал неплохую скорость, но снова подвела защита. Мальдонадо поймал Емельяненко точным прямым в челюсть, добавил левым боковым – и Федор рухнул на настил. Следующие четыре минуты Емельяненко спасался от ударов, несколько раз падал, хотя рефери не останавливал бой.

Второй и третий раунд Федор вел, несмотря на тяжелый урон. Кажется, Мальдонадо просто выдохся, пытаясь финишировать Емельяненко, после чего стал пассивным, стоял у клетки и изредка шел в контратаки.

Двое из трех судей отдали победу Емельяненко со счетом 29-28, хотя такой результат не был объективным. Очевидно, что Федор проиграл первый раунд 10-8, поэтому более справедливым был бы счет 28-28. Так говорила судья с опытом работы в UFC Мария Махмутова, которая поставила 28-28:

«Думаю, что я была максимально честна. Мы все видели первый раунд, который был решающим в моей итоговой записке. Федор – очень близкий мне человек. Во-первых, было очень сложно смотреть на это, практически не показывая эмоций, потому что судишь. Во-вторых, всегда тяжело принимать решение не в пользу человека, который близок. Но судьи есть судьи, это работа. Думаю, Федор поймет».

24 июня 2017 года: Федор Емельяненко – Мэтт Митрион

Возвращение Емельяненко в лигу Скотта Кокера – только теперь не Strikeforce, а Bellator. Снова бой против ветерана – Мэтта Митриона, бывшего участника The Ultimate Fighter с рекордом в UFC 9-5. Митрион был заметно больше Емельяненко, тяжелее, моложе, но бодрили заявления Федора, что он залечил все травмы и полностью готов к поединку.

Залеченные травмы не повлияли на тактику Емельяненко: он снова вышел с опущенными руками и без намерения бороться. Даже несмотря на звание мастера спорта по самбо и черного пояса Митриона по карате, Емельяненко даже не попытался пройти в ноги.

После минуты без активных действий бойцы одновременно пробили правым прямым, оба упали в нокдаун, но Митрион встал быстрее и добил Емельяненко. «Несмотря на то, что бой продлился около минуты, я точно могу сказать, что Федор был самым лучшим из всех моих соперников. Это самая крупная победа в карьере», – сказал Митрион.

26 января 2019 года и 4 февраля 2023 года: Федор Емельяненко – Райан Бейдер 1 и 2

После поражения от Митриона Емельяненко вернулся и выдал два очень захватывающих боя против Фрэнка Мира и Чейла Соннена. В поединке против Мира Федор снова едва не проиграл на первых секундах, но восстановился и перевернул поединок, отправив соперника в нокаут. В бою против Соннена Емельяненко не улетал в нокдаун, но отдал спину. Соннен не воспользовался выгодной позицией и проиграл нокаутом.

Райан Бейдер – один из лучших бойцов в истории Bellator, перед первым боем с Емельяненко имел победную серию из шести поединков и считался фаворитом. Он на семь лет младше Федора, пришел из полутяжей, но обладал силой тяжа, что нивелировало преимущество Емельяненко в скорости, показывал отличные результаты в борьбе, имеет пурпурный пояс по БЖЖ.

Первый бой закончился слишком быстро. Бейдер нокаутировал Емельяненко левым хуком. Когда-то его крепкая челюсть, которая помогла выстоять в боях против Мальдонадо и Мира, перестала спасать.

Второй бой между Бейдером и Емельяненко прошел через четыре года. Федор провел два поединка, в которых снова казалось, что он вернулся, пришел к прежней скорости и готов забрать пояс чемпиона тяжелого веса у Бейдера. Нет.

Емельяненко выглядел медленным на фоне Бейдера. Тот видел все летевшие в него удары, а Федор не успевал отскакивать на челноках. Казалось, Емельяненко вышел с единственной надеждой – зарубиться и попасть оверхендом. Вадим Немков подтверждал: «Когда закончился бой, я был чуть рад и чуть не рад. Потому что я знаю, как шла подготовка у Федора. Знаю, что Федор умудрился в Америке приболеть чуть. Единственное, на что мы рассчитывали – что Федор попадет в первом раунде и закончит бой досрочно».

Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев; AP Photo/Gregory Payan, Kamil Krzaczynski, Chris Carlson; globallookpress.com/Matt Davies, Amy Sanderson