7 комментариев

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Семь худших боев Федора Емельяненко

Федор Емельяненко Федор Емельяненко
Зулузиньо
Райан Бейдер Райан Бейдер
Дэн Хендерсон Дэн Хендерсон
Фабио Мальдонадо Фабио Мальдонадо
Антонио Сильва Антонио Сильва
Мэтт Митрион Мэтт Митрион
MMA MMA
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Ох, что это вообще было?

В марте 2023 года было 20 лет с момента первого чемпионства Федора Емельяненко в Pride, а сам он запомнился множеством великих поединков: трилогия с Ногейрой, победа над Мирко Филиповичем, невероятный камбэк в бою с Кевином Рэндлменом.

А какие бои Федора не хочется вспоминать?

31 декабря 2005 года: Федор Емельяненко – Зулузиньо

В 2021 году Рамир Габдуллин, президент Союза ММА России, который сейчас возглавляет Емельяненко, заявил: «Считаю, что «фрик-бои» и так называемые поп-ММА не развивают, а позорят ММА, привносят неправильные ценности в наш вид спорта. Это нежелательный опыт, и мы в Союзе ММА России не поддерживаем начинания, которые в прямом смысле дискредитируют наш вид спорта».

Сам Емельяненко при этом выступал в прародителях фрик-боев. В 2005 году он вышел против практически 200-килограммового бразильца Зулузиньо. Этот бой преподносили как противостояние сумо против самбо, Зулузиньо выходил на этот поединок с рекордом 7-0, а турнир Pride Shockwave 2005 проводился в канун нового года.

Конечно, Емельяненко, который в прошлом бою победил опаснейшего тяжеловеса Мирко Филиповича, легко разобрался с Зулузиньо. Тот сильно уступал по уровню, не нанес ни одного удара и быстро улетел в нокаут.

Бои против Зулузиньо и Чхве Хон Мана (того самого двухметрового корейца) часто вспоминают как фанаты, так и хейтеры. Фан-база говорит об этих поединках как о превосходстве навыков против размеров и физической силы; хейтеры вспоминают, что эти бойцы даже близко не были на уровне Федора и стали для него легким заработком.

12 февраля 2011 года: Федор Емельяненко – Антонио Сильва

Это был третий бой Федора в Strikeforce: первый он выиграл, нокаутировав Бретта Роджерса классическим оверхендом, а в следующем впервые за 10 лет и 27 боев проиграл Фабрисио Вердуму. Но если в поединке с Вердумом казалось, что это случайность или неосторожность, которая привела к поражению треугольником, то бой против Бигфута Сильвы – избиение.

Первый раунд был примерно равным – Емельяненко начал бой как обычно: блицевал Бигфута, атаковал размашистыми боковыми и оверхендами, совершенно не думал о защите. Сильва оказался намного крепче большинства оппонентов Федора, выдерживал чистые попадания, от которых падали предыдущие соперники.

И отвечал – его удары оставляли очень много видимого урона на лице Емельяненко. Бигфут давил в клинче, показывая огромное превосходство в физической силе. Ближе к концу раунда он попытался перевести Емельяненко, но неудачно. Федор оказался в позиции сверху, даже нанес несколько опасных ударов и угрожал болевыми приемами.

Второй раунд тянул на 10-8 или даже 10-7. На первых же секундах Сильва перевел Федора на землю, занял позицию сверху и нанес огромное количество ударов. Если раньше Емельяненко мог что-то придумать в таких ситуациях, выйти на рычаг локтя или кимуру, то теперь выглядел абсолютно беспомощным. Несколько раз сам Сильва пробовал закончить бой сабмишеном, но неудачно. Поединок завершили врачи, снявшие Федора с третьего раунда.

30 июля 2011 года: Федор Емельяненко – Дэн Хендерсон

Последний бой в Strikeforce спустя пять месяцев после поединка с Сильвой. По сути Дэн Хендерсон – средневес, который не стал гонять вес и вышел в тяжелом (был всего на килограмм больше лимита в полутяжелый). Сильнейшая сторона Хендерсона – правая рука, которую в англоязычных спортивных СМИ называли H-Bomb (водородная бомба).

Несмотря на это, Федор зарубился и с Хендерсоном, дав единственный шанс на победу – попасть правым оверхендом. Боец, который специально подбирал геймплан под джиу-джитсу Ногейры и кики Крокопа, как будто полностью забыл о подготовке к оппоненту, ограничившись обычной работой по лапам и кроссами. Кажется, что  пытался забрать любой бой за счет бокса, который никогда не был идеальным, а с возрастом от него ушла и скорость.

Поединок с Хендерсоном был похож на драку в баре, в которой Федор практически победил – отправил Дэна в нокдаун, начал добивать, но тот встал, забрал спину Емельяненко и ударил с неожиданного угла. После этого Федор сам оказался в нокдауне – Хендерсон добивал, а потом рефери остановил бой.

17 июня 2016 года: Федор Емельяненко – Фабио Мальдонадо

Второй бой Емельяненко после возвращения в спорт и первый – в России. Соперник – полутяжеловес Фабио Мальдонадо, который шел на серии поражений от Кори Андерсона и Куинтона Джексона. Легкий соперник для возвращения в Россию?

Начало поединка диктовало именно такой характер. Федор обстреливал Мальдонадо сериями, показывал неплохую скорость, но снова подвела защита. Мальдонадо поймал Емельяненко точным прямым в челюсть, добавил левым боковым – и Федор рухнул на настил. Следующие четыре минуты Емельяненко спасался от ударов, несколько раз падал, хотя рефери не останавливал бой.

Второй и третий раунд Федор вел, несмотря на тяжелый урон. Кажется, Мальдонадо просто выдохся, пытаясь финишировать Емельяненко, после чего стал пассивным, стоял у клетки и изредка шел в контратаки.

Двое из трех судей отдали победу Емельяненко со счетом 29-28, хотя такой результат не был объективным. Очевидно, что Федор проиграл первый раунд 10-8, поэтому более справедливым был бы счет 28-28. Так говорила судья с опытом работы в UFC Мария Махмутова, которая поставила 28-28:

«Думаю, что я была максимально честна. Мы все видели первый раунд, который был решающим в моей итоговой записке. Федор – очень близкий мне человек. Во-первых, было очень сложно смотреть на это, практически не показывая эмоций, потому что судишь. Во-вторых, всегда тяжело принимать решение не в пользу человека, который близок. Но судьи есть судьи, это работа. Думаю, Федор поймет».

24 июня 2017 года: Федор Емельяненко – Мэтт Митрион

Возвращение Емельяненко в лигу Скотта Кокера – только теперь не Strikeforce, а Bellator. Снова бой против ветерана – Мэтта Митриона, бывшего участника The Ultimate Fighter с рекордом в UFC 9-5. Митрион был заметно больше Емельяненко, тяжелее, моложе, но бодрили заявления Федора, что он залечил все травмы и полностью готов к поединку.

Залеченные травмы не повлияли на тактику Емельяненко: он снова вышел с опущенными руками и без намерения бороться. Даже несмотря на звание мастера спорта по самбо и черного пояса Митриона по карате, Емельяненко даже не попытался пройти в ноги.

После минуты без активных действий бойцы одновременно пробили правым прямым, оба упали в нокдаун, но Митрион встал быстрее и добил Емельяненко. «Несмотря на то, что бой продлился около минуты, я точно могу сказать, что Федор был самым лучшим из всех моих соперников. Это самая крупная победа в карьере», – сказал Митрион.

26 января 2019 года и 4 февраля 2023 года: Федор Емельяненко – Райан Бейдер 1 и 2

После поражения от Митриона Емельяненко вернулся и выдал два очень захватывающих боя против Фрэнка Мира и Чейла Соннена. В поединке против Мира Федор снова едва не проиграл на первых секундах, но восстановился и перевернул поединок, отправив соперника в нокаут. В бою против Соннена Емельяненко не улетал в нокдаун, но отдал спину. Соннен не воспользовался выгодной позицией и проиграл нокаутом.

Райан Бейдер – один из лучших бойцов в истории Bellator, перед первым боем с Емельяненко имел победную серию из шести поединков и считался фаворитом. Он на семь лет младше Федора, пришел из полутяжей, но обладал силой тяжа, что нивелировало преимущество Емельяненко в скорости, показывал отличные результаты в борьбе, имеет пурпурный пояс по БЖЖ.

Первый бой закончился слишком быстро. Бейдер нокаутировал Емельяненко левым хуком. Когда-то его крепкая челюсть, которая помогла выстоять в боях против Мальдонадо и Мира, перестала спасать.

Второй бой между Бейдером и Емельяненко прошел через четыре года. Федор провел два поединка, в которых снова казалось, что он вернулся, пришел к прежней скорости и готов забрать пояс чемпиона тяжелого веса у Бейдера. Нет.

Емельяненко выглядел медленным на фоне Бейдера. Тот видел все летевшие в него удары, а Федор не успевал отскакивать на челноках. Казалось, Емельяненко вышел с единственной надеждой – зарубиться и попасть оверхендом. Вадим Немков подтверждал: «Когда закончился бой, я был чуть рад и чуть не рад. Потому что я знаю, как шла подготовка у Федора. Знаю, что Федор умудрился в Америке приболеть чуть. Единственное, на что мы рассчитывали – что Федор попадет в первом раунде и закончит бой досрочно».

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На самом деле Федор Емельяненко закончился больше 10 лет назад. Грустно, что не ушел раньше и сам подпортил величие

Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев; AP Photo/Gregory Payan, Kamil Krzaczynski, Chris Carlson; globallookpress.com/Matt Davies, Amy Sanderson

7 комментариев

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Рома Политов
Ответ rude.
Федор продукт грамотной раскрутки и менеджмента. Тут пусть Вадику спасибо скажет. Японцы повелись на сказки про русского богатыря, это подхватили за океаном, и самое главное, на родине. 70% кого он бил это клоуны и фрики которые даже в поп-мма отлетели бы сегодня. Фанаты часто вспоминают Крокопа и Биг Нога, забывая что это весьма ограниченные бойцы, которые в ЮФС потом только от ленивого не отлетали. Прайд сам по себе это было больше про шоу а не серьезный турнир по спорт.признаку. Серьезную оппозицию Федор получил уже в Страйкфорс, и результат все видели. Все долго спорят почему Федор так и не подписался в ЮФС, придумывают какие-то нелепые истории про якобы нелестное поведение Даны. По факту, пацаны просто понимали что там Феде сопли намотают на кулак, и не стоит разрушать этот миф и образ. Потому что это был бы второй Аскрен, 100%. Только у Бена в отличии от Феди не нашлось рядом кого-то, кто бы мог ему это сказать, Бен дурачок, поверил в свой мифологический образ и был жестоко наказан.
Ну вы совсем уж преуменьшаете заслуги Фёдора. Помимо Крокопа и Ногейры были и Арловский, Рэндельман, Марк Хант. Все это лучшие бойцы своего времени. И Фёдор имел стрик из 27 побед подряд на протяжении 9 лет
+2
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barcelonistas
Печальная статья, конечно. Фёдор рано вышел на пик и к 32 годам с учетом всего полученного урона был к сожалению неконкурентоспособен. В идеале было закончить карьеру тогда в 2011 чемпионским боем в UFC против Леснара. Вопросов по величайшему тяжеловесу бы не осталось. Но увы, это все если бы да кабы.
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Рома Политов
Ответ rude.
Да не были они таковыми. Да, крепкие бойцы своего времени. Но не лучшие. При всей моей любви к тому же Ханту.
А кто тогда в нулевые был топовым?
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Стен Шайпак
Ответ rude.
Да не были они таковыми. Да, крепкие бойцы своего времени. Но не лучшие. При всей моей любви к тому же Ханту.
В нулевые едва ли можно было назвать UFC показательным промоушеном с высоким уровнем навыков бойцов. Одна только чемпионская чехарда в тяжёлом весе чего стоит. Да и Федор туда не попал только из-за огромной цены, которую заломили менеджеры Емельяненко для Уайта(Дана это кстати сам и подтвердил,а потом радовался отсутствию этого контракта после поражений Федора в страйкфорсе.) Думаю всем очевидно,что всеми тогда желанный бой "Леснар-Емельяненко" закончился бы победой Федора.
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