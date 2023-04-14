Оцениваем выбор.

Хабиб Нурмагомедов опубликовал топ-15 лучших бойцов в истории вне весовых категорий. Себя Хабиб в список не включил. Итоговая версия:

1. Федор Емельяненко / Джон Джонс

2. Жорж Сен-Пьер

3. Андерсон Сильва

4. Деметриус Джонсон

5. Даниэль Кормье

6. Генри Сехудо

7. Жозе Альдо

8. Камару Усман

9. Исраэль Адесанья

10. Би Джей Пенн

11. Ройс Грейси

12. Рэнди Кутюр / Кейн Веласкес

13. Дэн Хендерсон / Маурисио Руа

14. Мирко Филипович / Стипе Миочич

15. Доминик Круз / Фрэнки Эдгар

Все справедливо?

Кажется, главный критерий при составлении – спортивное наследие

Хабиб часто говорил о наследии как о главном компоненте спортивной карьеры: «Наследие? Это означает, что, например, дети будут на меня смотреть и вдохновляться, заниматься спортом. Например, были такие спортсмены, на кого я смотрел. Такие, как Федор Емельяненко, Мухаммед Али, Майк Тайсон. Смотрел на них, их бои, клипы, и мне всегда хотелось идти в зал. Вот это я считаю наследием».

Федор Емельяненко – обладатель величайшей серии без поражений в истории ММА. 27 боев подряд он не попадал в нокауты в весе с самым большим количеством нокаутов, встречался с сильнейшими ударниками времени, стероидными борцами и топовыми джитсерами. 10 лет без поражений, в среднем почти три боя за год – легендарное резюме.

Далее идут четыре бойца с наибольшим количеством побед в титульниках UFC. Джонс, Сен-Пьер, Сильва – мейнстримные чемпионы, постоянно попадающие во все топы лучших бойцов в истории, а вот Деметриус Джонсон сильно недооценен. Из-за UFC 12 побед подряд Джонсона стираются из памяти многих, но в истории MMA он останется как один из самых умных и техничных бойцов.

Следующие два места заняли олимпийские борцы с самым высоким бойцовским интеллектом в истории – Генри Сехудо и Даниэль Кормье. Кажется, это не выбор в пользу друзей, а уважение к вольной борьбе и Олимпийским играм. Доказательство этого – слова Хабиба о главной цели в тренерской карьере: «Моя глобальная цель – воспитать олимпийского чемпиона. Я бы хотел, чтобы из зала вышел олимпийский чемпион по вольной борьбе».

С шестого по восьмое место – Жозе Альдо, Исраэль Адесанья и Камару Усман. Их объединяет недооценка карьер со стороны ММА-сообщества. Карьеру Альдо испортил тот самый нокаут от Конора, Адесанья был чемпионом с кучей скучных и спорных побед (возможно, теперь все изменится), Усман провел не так много защит. Но уровень оппозиции, количество побед подряд и доминация в титульниках показывают, что места Адесаньи, Усмана и Альдо в топ-10 лучших бойцов в истории объективны.

Конец рейтинга – споры. Больше всего выделяется одна из самых спорных фигур в истории ММА Ройс Грейси. Он популяризатор смешанных единоборств и UFC и боец, побеждавший огромных тяжеловесов, хотя сам – природный средневес. При этом вокруг него много слухов, что победа на UFC 1 была подставной, а весь турнир прошел для рекламы бразильского джиу-джитсу. Большинство побед Грейси были в середине 90-х годов, а уже в начале нулевых он проиграл «убийце Грейси» Казуши Сакурабе.

Какое место в этом списке занял бы сам Хабиб и можно ли поместить туда Конора?

Рейтинг Хабиба составлен в соответствии с величиной спортивного наследия и весомостью резюме. Несмотря на 29-0, резюме Хабиба не так велико. Показательная статистика до прихода в UFC: совокупный рекорд соперников – 63-46. Для сравнения: совокупный рекорд первых 16 соперников Жозе Альдо – 116-41.

После прихода в UFC Хабиб стал абсолютно доминирующим бойцом, только два человека забрали у него раунд на судейских карточках – Конор Макгрегор и Джастин Гейджи. Но у Хабиба только четыре победы в титульных боях и всего 13 – в UFC (у Сен-Пьера – 13 побед в титульных боях в UFC). Нурмагомедов с каждым боем становился лучше, но фанаты так и не увидели боев ни с Тони Фергюсоном, ни с Чарльзом Оливейрой, ни с Майклом Чендлером – бойцами, которые могли составить Хабибу оппозицию.

Исходя из этого, место Нурмагомедова в этом списке должно быть около другого великого легковеса – Би Джей Пенна. Те, кто выше, выиграли больше титульников (Пенн тоже, но его рекорд в конце карьеры был испорчен), провели больше боев в UFC и были более активными. Хабиб однозначно заслуживает звания самого доминирующего бойца в истории, поэтому его место в топ-10 лучших бойцов в истории абсолютно заслужено.

Карьера Конора – не про количество боев и доминацию, а про яркость. Наследие Макгрегора очень спорно, поэтому он вряд ли попадет даже в топ-20. Но если мы будем оценивать бойцов со стороны яркости их пика или влияния на развитие спорта, то имя Макгрегора должно стоять очень высоко (даже выше Хабиба). Конор оставил после себя яркие нокауты, стреляющие фразы и миллионы фанатов, но точно не великое резюме и наследие.

Фото: AP Photo/Gregory Payan; Gettyimages.ru/Ed Mulholland; essentiallysports.com