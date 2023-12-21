«Мы вместе не справились со «Спартаком». Ребров дополняет пост про Эмери

Важные уточнения.

Друзья, всем привет! Пост про Унаи Эмери получился очень обсуждаемым – почти три сотни комментариев. И немало возмущенных.

Увидев реакцию и перечитав текст, я понял, что, возможно, не все мысли донес так, как хотел. И необходимо пояснение.

Со второй попытки проговорю пару важных вещей – как было с постом про Олега Кононова, когда тоже потребовалось дополнение.

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Во-первых, хочется подкорректировать заголовок. Со «Спартаком» не справились мы все вместе, а не один Унаи Эмери.

Зафиксируем: нельзя винить только тренера, команда несет точно такую же ответственность за результат. Но, к сожалению, если результата нет, страдает обычно тренер.

Во-вторых, я точно плохо донес, что транслирую мысли и ощущения Артема Реброва из 2012-го, а не из 2023-го. Поэтому попробуем еще раз.

Не могу говорить за иностранцев, но русский костяк вырос в суровом футбольном мире. Мы не привыкли к лояльности тренеров, с детства все было прямо и жестко. Да, могли похвалить и вознаградить, но в основном был кнут. Особенно если что-то идет не так.

Мой пример про Макгиди (Эмери в шутку на коленях умолял его подать угловой) – иллюстрация разницы менталитетов и подходов.

Мы не видели такого, мы не привыкли к таким ходам тренера. И в моменте казалось, что на коленях умолять Макгиди подавать угловой – какой-то абсурд, что так быть не может.

Ребров из 2023-го, который с тех пор многое повидал, много с кем поработал и много чего проанализировал, конечно, понимает, какой посыл тогда нес Эмери.

А вот Ребров из 2012-го, на которого всю жизнь просто орали, когда что-то шло не так, не воспринимал радикально другой подход.

В таких штуках команда и тренер не сходились. И это даже не чья-то вина, а просто данность, с которой столкнулись обе стороны. Информация воспринималась не так, как преподносилась.

К сожалению, в том «Спартаке» только формировался русский костяк. Пожалуй, не было вожака, который бы придумал, как синхронизировать команду и тренера.

Представьте то же самое, но не в Тарасовке, а в офисе какой-нибудь компании. Приходит, например, начальник с необычным прогрессивным подходом – и это сотрудников начинает смущать. Чтобы понять топ-менеджера, не хватает опыта, люди с детства привыкли к традиционной коммуникации (через крик и кнут). Точно так же и здесь.

И еще важное: никто не ставит под сомнение, что Эмери топовый тренер. Что тогда был, что сейчас – после того, как несколько раз взял Лигу Европы, потренировал «ПСЖ» и «Арсенал».

Но, несмотря на все скиллы, чисто на ментальном уровне в «Спартаке» не пошло. И это не получилось исправить. Например, с тем же Дзюбой, которого можно назвать одним из лидеров той команды, они не сели и не поговорили.

Да, тренер на первом плане, но команда же тоже есть. И если что-то не идет, виноваты все. И с команды никто ответственности не снимает.

Мое сравнение «Спартака» с «Арсеналом» и «ПСЖ» не стоит воспринимать буквально. Имелся в виду не глобальный класс, а команда в масштабе своей лиги. Просто в России «Спартак» воспринимается как «ПСЖ» во Франции, а не как «Валенсия» или «Севилья» в Испании. Никто не сравнивает силу игроков и вообще мощь команд, речь ведь о статусе и давлении внутри страны.

Если бы я сейчас вдруг оказался около Эмери, с удовольствием бы повспоминал то время и узнал, как он видит тот отрезок.

Почему у нас не получилось и что Унаи хотел дать команде.

Был бы счастлив – потому что, повторюсь, прекрасно отношусь к Эмери, радуюсь его победам и горжусь, что поработал у такого топ-тренера.

Пусть в молодости и не все понимал.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Куденко