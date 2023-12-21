Артем Ребров
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«Мы вместе не справились со «Спартаком». Ребров дополняет пост про Эмери

Артем Ребров Артем Ребров
Унаи Эмери Унаи Эмери
Спартак Спартак
Футбол Футбол

Важные уточнения.

Друзья, всем привет! Пост про Унаи Эмери получился очень обсуждаемым – почти три сотни комментариев. И немало возмущенных. 

 

Увидев реакцию и перечитав текст, я понял, что, возможно, не все мысли донес так, как хотел. И необходимо пояснение.

Со второй попытки проговорю пару важных вещей – как было с постом про Олега Кононова, когда тоже потребовалось дополнение. 

* * * 

Во-первых, хочется подкорректировать заголовок. Со «Спартаком» не справились мы все вместе, а не один Унаи Эмери. 

Зафиксируем: нельзя винить только тренера, команда несет точно такую же ответственность за результат. Но, к сожалению, если результата нет, страдает обычно тренер.

Во-вторых, я точно плохо донес, что транслирую мысли и ощущения Артема Реброва из 2012-го, а не из 2023-го. Поэтому попробуем еще раз.

Не могу говорить за иностранцев, но русский костяк вырос в суровом футбольном мире. Мы не привыкли к лояльности тренеров, с детства все было прямо и жестко. Да, могли похвалить и вознаградить, но в основном был кнут. Особенно если что-то идет не так.

Мой пример про Макгиди (Эмери в шутку на коленях умолял его подать угловой) – иллюстрация разницы менталитетов и подходов.

Мы не видели такого, мы не привыкли к таким ходам тренера. И в моменте казалось, что на коленях умолять Макгиди подавать угловой – какой-то абсурд, что так быть не может. 

Ребров из 2023-го, который с тех пор многое повидал, много с кем поработал и много чего проанализировал, конечно, понимает, какой посыл тогда нес Эмери.

А вот Ребров из 2012-го, на которого всю жизнь просто орали, когда что-то шло не так, не воспринимал радикально другой подход.

В таких штуках команда и тренер не сходились. И это даже не чья-то вина, а просто данность, с которой столкнулись обе стороны. Информация воспринималась не так, как преподносилась. 

К сожалению, в том «Спартаке» только формировался русский костяк. Пожалуй, не было вожака, который бы придумал, как синхронизировать команду и тренера.

Представьте то же самое, но не в Тарасовке, а в офисе какой-нибудь компании. Приходит, например, начальник с необычным прогрессивным подходом  – и это сотрудников начинает смущать. Чтобы понять топ-менеджера, не хватает опыта, люди с детства привыкли к традиционной коммуникации (через крик и кнут). Точно так же и здесь. 

И еще важное: никто не ставит под сомнение, что Эмери топовый тренер. Что тогда был, что сейчас – после того, как несколько раз взял Лигу Европы, потренировал «ПСЖ» и «Арсенал».

Но, несмотря на все скиллы, чисто на ментальном уровне в «Спартаке» не пошло. И это не получилось исправить. Например, с тем же Дзюбой, которого можно назвать одним из лидеров той команды, они не сели и не поговорили.

Да, тренер на первом плане, но команда же тоже есть. И если что-то не идет, виноваты все. И с команды никто ответственности не снимает. 

Мое сравнение «Спартака» с «Арсеналом» и «ПСЖ» не стоит воспринимать буквально. Имелся в виду не глобальный класс, а команда в масштабе своей лиги. Просто в России «Спартак» воспринимается как «ПСЖ» во Франции, а не как «Валенсия» или «Севилья» в Испании. Никто не сравнивает силу игроков и вообще мощь команд, речь ведь о статусе и давлении внутри страны.

Если бы я сейчас вдруг оказался около Эмери, с удовольствием бы повспоминал то время и узнал, как он видит тот отрезок.

Почему у нас не получилось и что Унаи хотел дать команде. 

Был бы счастлив – потому что, повторюсь, прекрасно отношусь к Эмери, радуюсь его победам и горжусь, что поработал у такого топ-тренера.

Пусть в молодости и не все понимал.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Куденко

36 комментариев
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Если университетский профессор высшей математики будет преподавать в школьном классе коррекции, дети, смеющиеся от слова "многочлен", не будут воспринимать его авторитет.

Примерно то же самое было и тут.
+36
0
+36
То, что Артем пытается донести до читателей свою точку зрения, уточняя и дополняя ее, большой плюс, кстати. Спасибо за это больше. Вопрос соглашаться или нет - это уже другое дело, тут можно спорить, но то, что Ребров пошел на это, много говорит о нем самом в позитивном плане.
+26
-2
+24
- вместе с Эмери мы не справились,
- вместе с Лаудрупом мы не справились,
- вместе с Карпиным мы не справились,
- вместе с Якином мы не справились,
-- вместе с Тедеско мы не справились
...
Интересно, Реброва ничего не настораживает?
+17
0
+17
Ответ Кирилл Голивец
Если университетский профессор высшей математики будет преподавать в школьном классе коррекции, дети, смеющиеся от слова "многочлен", не будут воспринимать его авторитет. Примерно то же самое было и тут.
С вашего позволения, добавим немного географии и истории: Миссисипи, Пипин Короткий.
+13
-1
+12
Ну откровенно говоря и у Эмери при всех его трофеях были определенные проблемы в том числе в коммуникации с игроками. Возможно с опытом он стал лучше в этом отношении, на тот момент он был ещё достаточно молодым тренером.
+11
-1
+10
Время всегда все расставляет по своим местам..сейчас все на своих)
+7
0
+7
ну на спортсе как на минном поле - пара двусмысленных фраз и всё, из князя в грязи.

Спортс - это современная Спарта на просторах интернета
+6
-1
+5
Ответ Николай Кошкин
С вашего позволения, добавим немного географии и истории: Миссисипи, Пипин Короткий.
У нас в области есть река Уй. Отлично заходила
+5
0
+5
Ответ Николай Кошкин
С вашего позволения, добавим немного географии и истории: Миссисипи, Пипин Короткий.
Без легендарного озера Титикака список считаю неполным.
+6
-1
+5
"Мое сравнение «Спартака» с «Арсеналом» и «ПСЖ» не стоит воспринимать буквально. Имелся в виду не глобальный класс, а команда в масштабе своей лиги"
Когда читал в прошлой статье, сначала понял именно так. Но весь остальной текст наводил именно на мысль что "Спартак" сильнее всяких "валенсий".
+4
0
+4
Ответ Боевой Бурят Путина
Артем, «Спартак» в России ни в 2012-м, ни в 2023-м году не воспринимался и не воспринимается как ПСЖ во Франции. За последние 20 лет «Спартак» выиграл чемпионат 1 раз и кубок 2 раза, в еврокубках никаких успехов не было. Да, были золотые годы в девяностые, и в Европе тогда же пошумели. Да, есть победные традиции еще со времен Бескова и в более ранние периоды. Да, большая армия болельщиков. Во Франции точно такая же ситуация у «Марселя» (1 титул за 20 лет в 2010, а на стыке 80-90-х 5 чемпионств подряд и победа в ЛЧ-93), а не у ПСЖ, который прямо сейчас берет чемпионаты пачками подряд, имеет самый большой бюджет и самый звездный состав в Лиге 1.
Согласен, если уже и сравнивать лигу фермеров и лигу приколов, то более уместно провести параллель между ПСЖ и Зенитом.
+3
0
+3
Артем, «Спартак» в России ни в 2012-м, ни в 2023-м году не воспринимался и не воспринимается как ПСЖ во Франции.
За последние 20 лет «Спартак» выиграл чемпионат 1 раз и кубок 2 раза, в еврокубках никаких успехов не было. Да, были золотые годы в девяностые, и в Европе тогда же пошумели. Да, есть победные традиции еще со времен Бескова и в более ранние периоды. Да, большая армия болельщиков.
Во Франции точно такая же ситуация у «Марселя» (1 титул за 20 лет в 2010, а на стыке 80-90-х 5 чемпионств подряд и победа в ЛЧ-93), а не у ПСЖ, который прямо сейчас берет чемпионаты пачками подряд, имеет самый большой бюджет и самый звездный состав в Лиге 1.
+5
-2
+3
Ответ Николай Кошкин
Ну, тогда еще: Членистоногие!)
а как же э(е)бонитовая палочка
+3
0
+3
Ответ Кирилл Голивец
Если университетский профессор высшей математики будет преподавать в школьном классе коррекции, дети, смеющиеся от слова "многочлен", не будут воспринимать его авторитет. Примерно то же самое было и тут.
Слово «многочлен» вызывало бурную реакцию даже в математическом лицее, в классе эдак с 6 по 11, тут все зависит от индивидуумов , которые дают эту реакцию
+2
0
+2
Ответ Николай Кошкин
С вашего позволения, добавим немного географии и истории: Миссисипи, Пипин Короткий.
Моему школьному классу помню с лихвой хватало Навуходоносора) А от Пипина точно бы все легли))
+3
-1
+2
Ответ SadlerRG
Без легендарного озера Титикака список считаю неполным.
Ну, тогда еще: Членистоногие!)
+2
0
+2
Ответ SadlerRG
Без легендарного озера Титикака список считаю неполным.
И про Антиоха не стоит забывать)
+1
0
+1
Ответ Eskender
- вместе с Эмери мы не справились, - вместе с Лаудрупом мы не справились, - вместе с Карпиным мы не справились, - вместе с Якином мы не справились, -- вместе с Тедеско мы не справились ... Интересно, Реброва ничего не настораживает?
Вот-вот
+1
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+1
Ответ Дренажная вода 4
Ну откровенно говоря и у Эмери при всех его трофеях были определенные проблемы в том числе в коммуникации с игроками. Возможно с опытом он стал лучше в этом отношении, на тот момент он был ещё достаточно молодым тренером.
Нормальный он был тренер уже тогда.
Просто игроки не врубились как это тренер нормально с ними общается, не орет матом, не заставляет бегать бесконечные кроссы и т.д. Восприняли за слабость. У наших людей нету чувства нормальной субординации и корпоративной этики, "начальник" должен быть как собака и все тут, а иначе его слушать никто не будет. Уже неоднократно сталкивался: лояльные, тактичные, понимающие руководители редко делают карьеры в этой стране...
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Ответ Fonbaron
Ну хоть что то. А то реально поражаешься насколько у нас слабый и недоразвитый футбольный мир в России. Кстати, в Европе не любят российских игроков. Потому что если удачный сезон, то игрок празднует, бухает, корону одевает и снижает требования. А условный менее одаренный немец и даже хорват после первого миллиона будет думать как заработать пять. А наш типа Игнатьева-купить новенький БМВ и постараться выбить новый жирный контракт. По сути игроки наши виноваты на 50%, что они зажравшееся говно. Остальные 50% такими их делают условия. Лимит на иностранцев, государственные бюджеты, где пилят денежки, наши менеджеры в клубах. По большому счету профессионалами выглядят только в Зените. В Краснодаре своих растят. А остальные как правило или чиновники или нигде не востребованные но знающие кухню делюганы. Эмери желаю успехов, с удовольствием смотрю на место АВ в таблице АПЛ
По такой логике, Грилиша должны были сжечь на костре.
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Молния: Ребров признал, что они были офигевшим разбалованным лимитным говном.
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Ответ Михан Первый
У нас в области есть река Уй. Отлично заходила
хорошая речка, пробы с неё отбирал
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Ответ Кирилл Голивец
Если университетский профессор высшей математики будет преподавать в школьном классе коррекции, дети, смеющиеся от слова "многочлен", не будут воспринимать его авторитет. Примерно то же самое было и тут.
Вы не правы: хороший преподаватель справится и с таким вызовом. Это не так сложно, как вам кажется.
Другой разговор, что не всякий университетский профессор может преподавать детям: досконально знать предмет и уметь донести его до детей - не одно и тоже.
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Что ж ты фраер сдал назад….
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Ответ Николай Кошкин
С вашего позволения, добавим немного географии и истории: Миссисипи, Пипин Короткий.
Гондурас, Писистрат
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Ответ rude.
Нормальный он был тренер уже тогда. Просто игроки не врубились как это тренер нормально с ними общается, не орет матом, не заставляет бегать бесконечные кроссы и т.д. Восприняли за слабость. У наших людей нету чувства нормальной субординации и корпоративной этики, "начальник" должен быть как собака и все тут, а иначе его слушать никто не будет. Уже неоднократно сталкивался: лояльные, тактичные, понимающие руководители редко делают карьеры в этой стране...
Я не спорю, что он нормальный тренер. Я говорю, что у него и после Спартака были проблемы в коммуникации с игроками, тут даже на спортсе по-моему была статья об этом.
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Очень хорошо, что Артем сделал уточнение к изначальному материалу. И тем не менее если бы в комментариях не было такого разноса, то этого дополняющего поста бы и не было.
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Разные бывали тренеры. Далеко не все наши тренеры были такими уж жесткими.
Мне кажется, что здесь просто "не срослось". Так бывает даже у прекрасных тренеров и команд.
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