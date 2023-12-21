«Мы вместе не справились со «Спартаком». Ребров дополняет пост про Эмери
Важные уточнения.
Друзья, всем привет! Пост про Унаи Эмери получился очень обсуждаемым – почти три сотни комментариев. И немало возмущенных.
Увидев реакцию и перечитав текст, я понял, что, возможно, не все мысли донес так, как хотел. И необходимо пояснение.
Со второй попытки проговорю пару важных вещей – как было с постом про Олега Кононова, когда тоже потребовалось дополнение.
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Во-первых, хочется подкорректировать заголовок. Со «Спартаком» не справились мы все вместе, а не один Унаи Эмери.
Зафиксируем: нельзя винить только тренера, команда несет точно такую же ответственность за результат. Но, к сожалению, если результата нет, страдает обычно тренер.
Во-вторых, я точно плохо донес, что транслирую мысли и ощущения Артема Реброва из 2012-го, а не из 2023-го. Поэтому попробуем еще раз.
Не могу говорить за иностранцев, но русский костяк вырос в суровом футбольном мире. Мы не привыкли к лояльности тренеров, с детства все было прямо и жестко. Да, могли похвалить и вознаградить, но в основном был кнут. Особенно если что-то идет не так.
Мой пример про Макгиди (Эмери в шутку на коленях умолял его подать угловой) – иллюстрация разницы менталитетов и подходов.
Мы не видели такого, мы не привыкли к таким ходам тренера. И в моменте казалось, что на коленях умолять Макгиди подавать угловой – какой-то абсурд, что так быть не может.
Ребров из 2023-го, который с тех пор многое повидал, много с кем поработал и много чего проанализировал, конечно, понимает, какой посыл тогда нес Эмери.
А вот Ребров из 2012-го, на которого всю жизнь просто орали, когда что-то шло не так, не воспринимал радикально другой подход.
В таких штуках команда и тренер не сходились. И это даже не чья-то вина, а просто данность, с которой столкнулись обе стороны. Информация воспринималась не так, как преподносилась.
К сожалению, в том «Спартаке» только формировался русский костяк. Пожалуй, не было вожака, который бы придумал, как синхронизировать команду и тренера.
Представьте то же самое, но не в Тарасовке, а в офисе какой-нибудь компании. Приходит, например, начальник с необычным прогрессивным подходом – и это сотрудников начинает смущать. Чтобы понять топ-менеджера, не хватает опыта, люди с детства привыкли к традиционной коммуникации (через крик и кнут). Точно так же и здесь.
И еще важное: никто не ставит под сомнение, что Эмери топовый тренер. Что тогда был, что сейчас – после того, как несколько раз взял Лигу Европы, потренировал «ПСЖ» и «Арсенал».
Но, несмотря на все скиллы, чисто на ментальном уровне в «Спартаке» не пошло. И это не получилось исправить. Например, с тем же Дзюбой, которого можно назвать одним из лидеров той команды, они не сели и не поговорили.
Да, тренер на первом плане, но команда же тоже есть. И если что-то не идет, виноваты все. И с команды никто ответственности не снимает.
Мое сравнение «Спартака» с «Арсеналом» и «ПСЖ» не стоит воспринимать буквально. Имелся в виду не глобальный класс, а команда в масштабе своей лиги. Просто в России «Спартак» воспринимается как «ПСЖ» во Франции, а не как «Валенсия» или «Севилья» в Испании. Никто не сравнивает силу игроков и вообще мощь команд, речь ведь о статусе и давлении внутри страны.
Если бы я сейчас вдруг оказался около Эмери, с удовольствием бы повспоминал то время и узнал, как он видит тот отрезок.
Почему у нас не получилось и что Унаи хотел дать команде.
Был бы счастлив – потому что, повторюсь, прекрасно отношусь к Эмери, радуюсь его победам и горжусь, что поработал у такого топ-тренера.
Пусть в молодости и не все понимал.
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«Кински сказал: «Я сейчас этому тренеру ##### дам». Ребров рассказывает, как вратарей заставляют бегать
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Куденко
Примерно то же самое было и тут.
- вместе с Лаудрупом мы не справились,
- вместе с Карпиным мы не справились,
- вместе с Якином мы не справились,
-- вместе с Тедеско мы не справились
...
Интересно, Реброва ничего не настораживает?
Спортс - это современная Спарта на просторах интернета
Когда читал в прошлой статье, сначала понял именно так. Но весь остальной текст наводил именно на мысль что "Спартак" сильнее всяких "валенсий".
За последние 20 лет «Спартак» выиграл чемпионат 1 раз и кубок 2 раза, в еврокубках никаких успехов не было. Да, были золотые годы в девяностые, и в Европе тогда же пошумели. Да, есть победные традиции еще со времен Бескова и в более ранние периоды. Да, большая армия болельщиков.
Во Франции точно такая же ситуация у «Марселя» (1 титул за 20 лет в 2010, а на стыке 80-90-х 5 чемпионств подряд и победа в ЛЧ-93), а не у ПСЖ, который прямо сейчас берет чемпионаты пачками подряд, имеет самый большой бюджет и самый звездный состав в Лиге 1.
Просто игроки не врубились как это тренер нормально с ними общается, не орет матом, не заставляет бегать бесконечные кроссы и т.д. Восприняли за слабость. У наших людей нету чувства нормальной субординации и корпоративной этики, "начальник" должен быть как собака и все тут, а иначе его слушать никто не будет. Уже неоднократно сталкивался: лояльные, тактичные, понимающие руководители редко делают карьеры в этой стране...
Другой разговор, что не всякий университетский профессор может преподавать детям: досконально знать предмет и уметь донести его до детей - не одно и тоже.
Мне кажется, что здесь просто "не срослось". Так бывает даже у прекрасных тренеров и команд.