Зоммер ошибся, а фэйл Нойера на самом деле не фэйл. Артем Ребров разбирает игру вратарей на ЧМ-2022

Друзья, всем привет! На ЧМ-2022 пауза – самое время разобрать ошибки и сэйвы вратарей. Помните, на Евро-2020 мы уже делали такой формат, давайте попробуем и сейчас?

Поехали.

1. Нойер пропускает в ближний с Японией

И Нойер, и Зоммер получили голы в ближний, но оправдать Нойера мне хочется больше. Я бы не вешал всю вину на немецкого вратаря.

Смотрите: японец с ним сблизился, Нойер подсел и ждал удар либо низом, либо невысоко от газона. В этой ситуации невозможно предугадать, что игрок ударит верхом. Потому что сделать это оттуда непросто, надо прямо подсечь мяч. У японца каким-то чудом все получилось.

Есть две составляющие этого момента. Первая – Нойер присел, а мяч полетел верхом, отбить его было сложнее.

Вторая – элемент неожиданности. Мы видим, что Нойер от мяча как бы уворачивается. Не надо думать, что он испугался. Нойер много раз в карьере стоял до конца – получал пушечные удары и в грудь, и в лицо, и куда угодно.

Просто удар верхом в этой ситуации был неожиданностью, это ненормальный удар. Нойера смутила именно внезапность, а не боязнь мяча или что-то еще. Он увернулся чисто инстинктивно, потому что человеческий организм так может реагировать на нестандартное развитие событий, это неконтролируемо.

Уверен, если бы японец так круто не подсек мяч, а все произошло, как должно было и как ожидал Нойер, он бы спокойно справился с ударом, мяч бы в него просто ударился.

Мое мнение: конечно, есть некоторая вина вратаря, но гол случился благодаря бешеному и отчасти случайному удару. Дайте японцу еще девять раз так пробить – сомневаюсь, что хоть раз так классно подсечет.

2. Зоммер пропускает в ближний и между с Португалией

А вот Зоммер ошибся – это гол вратаря. Если включить замедленный повтор, то можно увидеть, как до удара у него левое плечо идет левее. Потому что он начал предугадывать, заранее пошел в дальний.

Конечно, удар в ближний для него стал шоком. Если бы он стоял на месте, то с его реакцией должен был спокойно тащить, но Зоммер уже переложил вес на другую ногу, у него не оставалось ни одного шанса что-то сделать с этим мячом.

Более того, если бы Рамуш пробил не так сильно и четко, Зоммеру все равно бы пришлось дико сложно, он был не готов ни к какому удару в ближний. На этой фотографии видно, как он растерян.

Еще был другой интересный гол – между ног. Кажется, Зоммер там слишком сильно раскрылся. Останься в стойке, справился бы с ударом. При этом не записывал бы этот гол в ошибки. Скажем так, просто не выручил.

3. Провал Менди с Нидерландами

Я понимаю, что первый гол – это ошибка вратаря, что он чисто вратарский, но как же Менди было сложно!

Сам ненавидел такие подачи, сам так ошибался. Здесь какая особенность: с общей камеры видно, что набегает нападающий и что он будет первый на мяче. А с позиции вратаря это не сразу очевидно, сначала силуэт нападающего виден только периферическим зрением, ты не очень понимаешь его расположение.

Плюс просто идеальная подача – на удобной высоте для соперника, мяч неудобно падает прямо перед вратарем. Что тут мог сделать Менди? Почувствовать по ходу полета мяча, что не добирается, притормозить и попробовать раскрыться – в смысле, расставить руки, перекрыть как можно большую площадь и пытаться как-то пальцами отбить. Даже скорее рассчитывать, что в него попадет.

Видимо, ему до последнего казалось, что успевает, поэтому шел до конца. Да, ошибка, но это одна их самых неприятных ситуаций для вратаря вообще.

Второй момент очевиднее – не поймал простой мяч, который должен был ловить. Гол полностью вратарский, разбирать особо нечего.

Такой удар должен ловить даже любитель, не говоря уж о вратаре, который играет в топ-клубе и на чемпионате мира.

4. Японец Гонда получает за уши с Коста-Рикой

Здесь все не так однозначно, как кажется со стороны. Там же был рикошет, который сильно повлиял на полет мяча. Вратарь по удару толкнулся и, наверное, сделал это слишком рано. А когда защитник чуть изменил направление полета мяча, Гонда уже был в полете и не мог перестроиться.

В таком состоянии вратарь беспомощен – ему же надо толкаться, а он опускается вниз. Такое у всех вратарей бывало, в основном это случается на тренировках. Я бы не называл это большой ошибкой, но к логике действий вратаря тут есть вопросы.

Когда перед бьющим есть защитник, крайне маленькая вероятность, что последует плотный удар, на который надо прямо сразу реагировать и взлетать. У Гонды было время, чтобы толкнуться за мячом уже после того, как мяч перелетит защитников.

Можно было просто сделать движение вправо, чтобы быть готовым, а не торопиться. Будь Гонда на ногах, а не в воздухе, он бы сделал шаг назад и забрал мяч. И мы бы этот момент даже не обсуждали.

При этом повторюсь: это не катастрофа, он не пошел гадать. Просто рановато толкнулся, а с рикошетом не повезло.

Бывает.

5. Канадец Борян отдает голевой пас Зиешу

Во-первых, здесь ужасный пас защитника.

Во-вторых, Борян так и не понял, что хочет сделать – отдать ближнему или бросить на фланг. Кажется, из-за этого он принял какое-то полуторное решение. И получилось то, что получилось.

Пару слов скажу вообще о современных вратарях и их роли при игре ногами. По работе с Абаскалем понял, насколько важны вертикальные передачи вратаря вперед. Да, из-за этого бывают ошибки, но какой же потенциал у этих пасов, сколько они остроты создают.

По сути, вратарь одним простым пасом может отрезать одну, а то и две линии соперника. Да, можно отдать в край, но это не несет развития атаки, скорее, тормозит ее. А отдавая в центр вертикальную передачу, вратарь дает команде возможность уже через несколько секунд оказаться на чужой трети поля.

Это шаг вперед в футболе, роль вратаря становится шире. При этом, конечно, надо знать меру, чувствовать моменты. И не обострять там, где это делать небезопасно.

В случае Боряна рисковать точно было нельзя, потому что он был уже за пределами штрафной. Если в штрафной еще как-то можно накосячить, потому что есть шанс исправить ситуацию, то за штрафной права на ошибку нет – иначе ты сразу парашют получаешь за шкирку.

Что, собственно, мы и увидели. Беда тут еще в том, что это происходит на 3-й минуте, сразу весь настрой Канаде прибили такой глупостью.

6. Диогу Кошта дает Левенца с Ганой

Знаете, на любом производстве есть техника безопасности, которую обязательно надо соблюдать. Каждый фрезеровщик соблюдает определенные правила, чтобы не остаться без пальца.

Так и тут. Любой вратарь, прежде чем положить мяч на газон, обязан посмотреть назад и проверить, нет ли там Андрея Аршавина. Диогу Кошта почему-то решил технику безопасности не соблюдать, плюс ему никто не помог, не крикнул, что сзади игрок.

Просто повезло, что не забили. Надеюсь, сделает выводы и больше такого себе не позволит.

7. Австралиец Райан идет в обводку с Аргентиной

Здесь пас от защитника нормальный, а проблема – в первом касании вратаря. Райан отвратительно принял мяч, а все что случилось дальше – следствие этой обработки. Ну и все: стресс, вратарь плывет и идет обводить.

Вратари в принципе уступают в скорости и резкости полевым, особенно игрокам атаки. А тут Райан пытается проскочить между них за счет взрывного рывка. В спокойной обстановке хоть один вратарь примет такое решение? Конечно, нет. А на адреналине и не такое в голову приходит.

На самом деле там даже после плохой обработки был вариант не только вынести, но и отдать направо – партнер стоял один. Только, к сожалению, Райан даже не смотрел в ту сторону.

8. Алиссон с Кореей как самый красивый сэйв турнира

Поговорим и о хорошем. Например, был прекрасный сэйв Алиссона. Знаете, здесь настолько все своевременно и классно по технике, что эпизод прямо для учебников.

Один длинный приставной шаг, один короткий, толчок и дальней ручкой перебрасывает мяч – можно смотреть бесконечно. Все вратари ловят кайф, когда так удается отбить.

На фоне сэйва Алиссона хочется вспомнить второй гол Саудовской Аравии в дальнюю девять. Комментатор сказал, что это был неберущийся удар, что вообще без шансов. Возможно, так кажется со стороны, но у меня есть вопросы к вратарю.

Вот посмотрите на Алиссона – до прыжка он делает два шага и только потом толкается. Здесь же вратарь Аргентины прыгает сразу, без приставных шагов. Сложно сказать, взял ли бы он этот удар, если бы исполнил все по науке, но как минимум он мог сделать больше, чем сделал

9. Недооцененный сэйв Пикфорда с Сенегалом

Есть еще интересный сэйв Пикфорда, но он скорее получился вопреки, так как вратарь действовал не совсем верно. Да, это сумасшедшее спасение, удар ведь был с очень близкого расстояния, Пикфорд в этой ситуации победитель, вопросов ноль.

Но что не так? В таких ситуациях надо не расставлять руки, а наоборот вытягивать их вперед.

Да, расставленные руки создают большую площадь сопротивления, но пространства для полета мяча становится больше, нападающему проще направить его мимо рук.

А когда вратарь вытягивает руки вперед, то как бы уменьшает угол обстрела. Мяч до рук летит меньшее расстояние, у него меньше зон, чтобы пролететь сквозь вратаря.

10. Ливакович и Буну брали серии разными методами. Это как?

Напоследок несколько слов про героев серий пенальти. Ливакович показал, как надо выдерживать тайминг и здорово действовал по всем вратарским стандартам, а вот Буну из Марокко взял хитростью.

О нем и поговорим. Если посмотрите на удары внимательно, то заметите, что он движениями будто заманивал игроков бить в те углы, в которые собирался идти сам. Плюс разговаривал с бьющими, оказывал психологическое воздействие, выводил из себя. Например, что-то долго говорил Бускетсу.

Я помню, тоже так однажды пытался. Говорю чуваку: «Ну, давай, вправо пробьешь, я же знаю, бей в свой правый угол». Он взял и вправо пробил, а я влево упал. Он поржал надо мной, а я так остался лежать в левом углу.

Чтобы такие штуки вытворять, нужно обладать определенной харизмой. Вероятно, у Буну она есть.

Фото: REUTERS/Lee Smith, Paul Childs, Kai Pfaffenbach, Hannah Mckay, Fabrizio Bensch; Gettyimages.ru/Robert Cianflone, Francois Nel, Julian Finney; AFP/Natalia KOLESNIKOVA, Odd ANDERSEN, Kirill KUDRYAVTSEV