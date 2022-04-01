«Федун смотрит на мое окровавленное лицо: «За это даже штрафной не дали?» Ребров – о романтике дерби с «Локомотивом»

Истории, которые вы так любите.

Всем привет! В субботу мы сыграем с «Локомотивом» – особым соперником для «Спартака».

В Черкизово прошло немало значимых матчей (в 2012-м мы там победили последнем туре и попали в Лигу чемпионов), да и вообще с «Локо» часто бывало жарко. Чего только стоит момент моего столкновения с Фарфаном, когда реально испугался за жизнь.

Для разогрева перед дерби предлагаю вспомнить истории про «Локомотив» и его футболистов. Набралось их много, точно есть что рассказать. Поехали!

* * *

Первые воспоминания про «Локомотив» – практически из детства. Ходил в Черкизово, когда приезжали «Боруссия» и «Интер». Тогда стадион «Локо» и стадион в Раменском стали первыми чисто футбольными, было немного неожиданно и непривычно сидеть так близко к полю. Билеты в Черкизово, кстати, делал Биляш (Динияр Билялетдинов – Sports.ru), он тогда в академии «Локомотива» играл.

В 2005-м я попал в «Сатурн», а там как раз были легенды «Локо» – Лоськов и Евсеев.

Про Лося могу так сказать: есть люди одаренные, которым даже особо тренироваться не надо, они все равно будут лучшими. Я в «Сатурне» и понял, почему в свое время Сычев перестал за «Локомотив» забивать. Да просто Лоськов ушел и некому было отдавать ему пасы за спины защитникам.

Лось их делал феноменально, как рукой туда забрасывал – что правой, что левой, ему вообще все равно. Наш тренер Андрей Гордеев на этом тактику и построил. У Лоськова с Кириченко тогда и образовалась отличная связка. Один точно бросает на ход, второй отлично открывается и убегает.

Лоськов еще очень спокойный, любил охоту. Ездил на огромной машине – то ли на «Тойоте», то ли на «Тахо». Его сын сейчас играет за молодежку «Локомотива», а тогда Гришка с нами бегал. Прямо вылитый Лосек, почему-то он мне очень запомнился.

Вадик Евсеев – отдельная тема. Вот кто работяга, так это он. Тренировался больше всех, дольше всех в тренажерном зале оставался, после этого еще и в баню. Уезжал всегда последним.

Его тренерская карьера мне немного напоминает историю Ещенко. Когда узнал, что Евсеев будет тренером, подумал: «Блин, куда Вадик пошел? Его же никто серьезно воспринимать не будет». Объясню: просто Евсеев своеобразный, бывает забавным, разговаривает необычно. Короче, зная Вадика как отличного игрока, вообще не представлял его тренером.

Теперь понятно, ошибался. Человек и до РПЛ дошел, да и Селихов с Джикией всегда говорили, что Валентиныч топ. Когда сейчас общаюсь с Евсеевым, сам вижу, что он сильно поменялся. Стал гораздо спокойнее, рассудительнее, другой человек вообще.

Дерби с «Локомотивом» за «Спартак» – не то же самое, что и дерби с ЦСКА. Всегда другое настроение было. Нет ощущения, что это твой заклятый противник, которого нужно смять, иначе он сомнет тебя. С «Локомотивом» всегда было как-то попроще – да, ты настраиваешься только на победу, но дополнительными интригами себя не накачиваешь.

Правда, серебряный матч с «Локомотивом» в 2012 году, когда мы взяли второе место и попали в Лигу чемпионов, все же отличался. На нас до этого никто не ставил, никто же не ждал, что мы победим «Зенит» в Санкт-Петербурге. Меня там вообще ничего не парило. Думал: «Ну, проиграем, никто ничего не скажет. Никакого давления не было».

А когда победили и дальше надо было играть за Лигу чемпионов, затрясло жутко. Там же еще не все от нас зависело, ЦСКА не должен был побеждать в Казани. Честно, первые 10-15 минут игры даже не помню. Успокоился, только когда мяч поймал. Игра закончилась, все что-то празднуют, а я в таком шоке, что вообще ничего не понимаю.

Меня журналист спрашивает: «Вы заняли второе место, какие ощущения?» А я смотрю на него: «Второе? Мы же третьи!» Журналист в шоке: «Артем, ты чего? Вы вторые, вы в Лиге чемпионов». Только тогда дошло, что все получилось. Вот такой стресс пережил. Думал только о том, как сыграть на ноль, а все расклады забыл.

Никогда не забуду декабрьский матч с «Локомотивом» в 2018-м, когда столкнулся с Фарфаном и рассек себе все лицо. На самом деле на том выходе мне было делать нечего, зря полез. Боролись Джикия, Комбаров и Фарфан, вратарь там точно был не нужен. Но я полетел – руками и головой вперед.

Там что случилось: мяч опускался Фарфану на стопу, если бы он туда и приземлился, то я бы легко накрыл. А получилось так: мяч случайно попал Фарфану в колено, из-за этого мое место встречи с мячом изменилось. В итоге мяч перелетел через мою голову, а я ему лицом и лбом прямо в шипы.

Наверное, самый страшный момент в карьере. В те мгновения вспомнил жену, детей, родителей. Подумал, что и зачем я творю. Реально казалось, что сломал шею, что сейчас может все закончиться. Отлегло только, когда понял, что двигаюсь как обычно, что не стал калекой. Да, все лицо рассекли, но не более того.

Смешно, что после этого хотел схватить мяч и бить свободный. А мне Джикия говорит: «Какой свободный? Нам гол забили». Представляете, от болевого шока даже не понял, что все голом закончилось. А замен нет – надо доигрывать. Мне голову замотали, я как-то не автомате доиграл, к счастью, особых моментов больше не было. Наверное, потому что пацаны мобилизовались, понимали, что вратарь сейчас не в себе, нельзя даже с центра поля давать бить.

После игры в раздевалку даже Леонид Арнольдович зашел. Смотрит на мое окровавленное лицо, в полном ахере, спрашивает: «Ты чего, как? И за это даже штрафной не поставили? Тебе же все лицо размазали!»

Фарфан, кстати, не подошел ни на поле, ни в раздевалке. Я не то чтобы хотел, чтобы меня жалели, но было удивительно. Если я кому-то наносил когда-то травмы, всегда потом уточнял, все ли хорошо. А тогда из «Локомотива» никто не подошел и ничего не спросил.

Этот случай никак не скорректировал мою игру в воротах в дальнейшем. Хоть и мало уже играл, но все равно продолжал лететь головой вперед. Это инстинктивные действия вратаря. Если на полном серьезе играешь, ты не можешь поступить иначе, автоматом так прыгаешь. Не просто так же говорят, что вратари не совсем нормальные люди.

С Семиным мы знакомы, пусть и не близко. Всегда после матчей подходил, обязательно говорил что-то хорошее. Казалось бы, ничего особенного, а так приятно. Вроде такой опытный и звездный тренер, зачем ему к какому-то там вратарю ходить руки жать, но Юрий Палыч так точно никогда не мыслил.

При этом Семин всегда был очень громким, в любом возрасте. Мне вечно было жаль крайних защитников и полузащитников «Локомотива», которые около его скамейки играли. Даже Комбарик жаловался. Помню, в перерыве говорит: «Господи, наконец-то на другую бровку уйду, а то он орет и орет, невозможно уже. Не представляю, как Самед эти пихачи выдерживает».

Меня все время раздражал Чорлука. Раздражал тем, что он хорошо играл. Вроде бы располагается от меня далеко, но даже оттуда было видно огромное мастерство. Как сейчас помню, что он постоянно убирал на замахах нападающих. Одним и тем же финтом. Я в раме про себя бубнил: «Да он уже сколько лет одно и то же делает, а вы ведетесь». На самом деле это эмоции – если человек владеет финтом на замахе, этому практически невозможно противостоять.

Самедов тоже бесил. Ненавижу его подачи с угловых, когда он закручивал от вратаря. Летит низко, подкручено, вообще не выйдешь. Фернандеш еще – вот же неприятно человек бил, мог воткнуть вообще из любой позиции. То крученый удар, то падающий, все крайне точно летит – вспоминать страшно.

С Гильерме мы немножко знакомы, один из любимых вратарей. Мы с ним первый раз встретились году еще в 2008-м, играли за дубли «Сатурна» и «Локомотива». Я тогда еще отметил, что хороший мальчишка.

Наверное, никто в нашем чемпионате не умеет играть на выходах так, как он. Конечно, у Гили все данные – и рост, и длинные руки, но это не ключевое. У него есть смелость в принятии решений. Бывает, вратари дергаются на выход, но пугаются и тормозят. У Гили такого нет – если он пошел, то идет. Это и что-то природное, и что-то южноамериканское, заложено так в детстве. Мне, честно скажу, такой смелости не хватало.

Плюс Гиля не вратарь «Спартака» – ему можно делать ошибки. Никогда не было такого, чтобы он один-два пустил, а против него сразу кампания начиналась: «О, убирайте Гилю из ворот и отправляйте в Бразилию».

Фото: РИА Новости/Антон Денисов, Григорий Сысоев, Александр Вильф, Владимир Песня