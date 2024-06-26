6 игроков Румынии – из академии Георге Хаджи. Он создал чудо посреди хаоса

Воспитанники выигрывают чемпионат.

Легендарного Георге Хаджи перед Евро спросили о волнении за сына Яниса, который сыграет за Румынию.

«У меня не один ребенок в этой сборной. Есть еще несколько», – красиво ответил Хаджи.

Георге имел в виду воспитанников академии.

6 футболистов сборной – из академии Хаджи

Янис, сын Геогре, тоже выпускник академии.

Любопытно: вся шестерка состоит из полузащитников и нападающих. Вратарей и защитников нет.

Могла быть и семерка: еще один выпускник Константин Грамени попал в расширенную заявку, но не в финальную.

Двое выступают в Румынии: 26-летний Флоринел Коман стал чемпионом с ФКСБ и лучшим бомбардиром (18 голов), 24-летний Даниэль Бырлиджа финишировал вторым с ЧФР.

Еще двое играют в Турции: 24-летний Денис Дрэгуш провел лучший сезон в карьере за «Газиантеп» (14 мячей) и уже выкуплен более сильным «Трабзонспором». Александру Чикылдэу на контракте с «Галатасараем», провел сезон в аренде в «Коньяспоре».

Есть и пара игроков в топ-лигах. Рэзван Марин бегал за «Эмполи» (в аренде из «Кальяри»), Янис Хаджи помогал «Алавесу» (в аренде из «Рейнджерс»).

Выходит, 23% из 26 заявленных футболистов – выпускники академии Георге Хаджи. Показатель выше, чем у любого румынского клуба.

Мечта Хаджи – воспитать чемпионов мира. Все дети в академии учат английский и испанский

Академия Георге Хаджи – это стадион, вмещающий 4,5 тысяч человек, семь тренировочных полей (есть и с натуральным, и с искусственным газоном), гостиница и функциональный центр на площади в семь гектаров.

Хаджи обустроил академию в 2009-м, инвестировав в благоустройство 11 миллионов евро.

Обучаются около 250 спортсменов, разделенных на 13 возрастных категорий от 6 до 19 лет. С 13 к детям уже относятся как к спортсменам: постоянное проживание на территории академии, школа, даже питание полностью контролируется.

Школа очень важна – без хороших оценок юношу не переведут в старшую группу, даже если он опережает сверстников по футбольным показателям. Все дети учат два обязательных иностранных языка: английский и испанский.

Уже за первые 10 лет существования академия выиграла 24 юниорских титула, а среднегодовое количество игроков, поставленных в сборную (от главной до U-15), превысило 40 человек.

Хаджи объяснял мотивы: «Я чувствую себя в долгу перед футболом. Академия – мой способ вернуть долг.

Я работаю над созданием чемпионов. Хочу вырастить чемпионов мира. Верю в свою работу и в талант румынских ребят. В румынском футболе всегда хватало талантливых игроков, но нельзя родиться и сразу стать лучшим в мире. Должны быть амбиции и титанический труд.

Нужно ставить только высочайшую цель, искренне верить в ее реализацию и трудиться. Только так.

Молодежь – золото каждой страны. Будущее за ними. Хочется помочь им быть еще лучше, чтобы они полностью раскрылись».

В интервью BBC Георге спросили, насколько важна академия для румынского футбола. «Я не знаю, позволю другим ответить на этот вопрос», – скромно ответил Хаджи. Но добавил: «На национальном уровне академия – лучшая. Это не наше мнение, а мнение федерации футбола, которая год за годом ставит нас на первое место. Я этим горжусь. Значит, у нас все хорошо».

Хаджи-футболист получил репутацию вспыльчивого индивидуалиста, пусть и невероятно одаренного. Поэтому его постепенно развивающийся проект ценен вдвойне. Хаджи рассказывал, что перед запуском объездил множество европейских академий и надолго задержался в Амстердаме для изучения молодежного центра «Аякса».

Хаджи управляет не только академией – целым клубом! Он создан в 2009-м, но уже дважды выиграл чемпионат

«Вииторул» придуман вместе с академией – Хаджи сразу планировал, что школа будет работать не в вакууме, а на базе профессионального клуба. Название команды переводится как «будущее».

Изначально Хаджи хотел выкупить «Фарул» из Констанцы. Это родной клуб, там Георге начинал карьеру, но не договорился о покупке и выбрал план Б – создать команду с нуля. Пусть это будет не родной «Фарул», зато родная Констанца. Так появился «Вииторул».

Он крайне быстро поднялся в румынский топ-дивизион. Сезон-2009/10: старт на третьей ступени румынских лиг – и сразу же подъем. Во втором дивизионе просидели лишь два года – по итогам второго сезона шагнули в элиту. «Вииторул» прогрессировал: 13-е место, 12-е, 11-е, 5-е и – бам! – золото в сезоне-2016/17.

За восемь лет – путь от создания клуба до чемпионства Румынии. В сезоне-2018/19 выигран и Кубок.

Хаджи счастлив. Но в разговорах о титулах всегда делает ремарки: «Главная цель академии – прогресс молодых игроков, а не трофеи».

Или: «Каждый год мы даем шанс в главной команде минимум двум лучшим игрокам академии. Не смотрим на возраст. Мне везло на хороших учителей, которые ускоряли прогресс».

Три игрока в десятке самых молодых дебютантов чемпионата Румынии – воспитанники Хаджи.

И да, Хаджи забрал титулы как тренер! Первое время он был скорее инвестирующим функционером, а в 2014-м совместил роли. И тренирует до сих пор (был только год перерыва). Правда, тренирует уже не «Вииторул», а «Фарул». Впрочем, речь про одну и ту же команду.

Запутались? Сочувствую, но в чемпионате Румынии бывают схемы и сумбурнее. Здесь же все относительно просто.

Дело в том, что тот самый «Фарул» – родной клуб Хаджи, за который он выступал в конце 1970-х и начале 1980-х – постепенно умирал. Будничная история для румынского футбола. И очень грустная: оригинальный «Фарул», существовавший аж с 1920 года, в 2016-м признали банкротом.

Фанаты сразу сформировали новую команду с тем же названием. В 2018-м новый «Фарул» перешел экс-футболисту Чиприану Марике. Многие его наверняка помнят: забивал за «Шахтер», «Штутгарт», «Шальке», «Хетафе». Сначала между Марикой и фанатами были сложные отношения, но постепенно все успокоились. Считается, что Хаджи на закрытой встрече пообещал: скоро «Фарул» перейдет к нему.

Так и получилось. В 2021-м «Фарул» и «Вииторул» объявили о слиянии. «Вииторул» переименовали в «Фарул» (кстати, в переводе «маяк»), и с новым названием клуб выиграл второе чемпионство! В сезоне-2022/23 прервали пятилетнюю гегемонию ЧФР (он неизменно побеждал именно после первого в истории золота «Вииторула»).

Хаджи особенно гордится, что его команда в годы чемпионств оказывалась самой молодой по среднему возрасту игроков – среди чемпионов всех европейских стран.

Единственная печаль: «Фарул» сейчас играет не в Констанце, а в Овидиу, где функционирует академия. Но это временно – старый стадион «Фарула», построенный в 1954 году, совсем обветшал к концу 2010-х. Его снесли в 2023-м, зато уже готовят новый, на 18,5 тысяч зрителей – откроется в 2025-м.

Кстати, фанаты «Фарула» сначала с обидой фиксировали успехи «Вииторула». Сами подумайте: главная легенда румынского футбола и воспитанник «Фарула» создает другой клуб и делает его чемпионом, пока сам «Фарул» умирает. Но эксперты румынского футбола говорят, что для всей Румынии история «Вииторула» в первую очередь воспринималась вдохновляющей сказкой. Да и в итоге Хаджи все равно породнился с «Фарулом».

В стране, где футбол коррумпирован, а клубы банкротятся быстрее, чем воспитывают хоть одного более-менее достойного игрока, появляется команда с замечательной академией, которая берет трофеи, активно используя воспитанников (на всякий случай: не весь состав «Фарула» состоит из игроков академии Хаджи). И все это реализовано легендой нации.

Впрочем, совсем чистым Хаджи не назвать. Black Sea и Gazeta Sporturilor в 2016-м вскрыли странную схему с продажей воспитанника. Кристиан Маня еще до 18-летия был отдан в кипрский «Аполлон» аж за 2,5 млн евро при рыночной стоимости около 400 тысяч – он не сыграл за «Аполлон» ни разу, съездил в аренду в скромный бельгийский «Мускрон», а потом вернулся в Румынию. 40% из суммы в 2,5 млн выплатили некоему мальтийскому посреднику. Хаджи впоследствии уходил от этой темы. Полная информация о расследовании здесь .

Проскакивают отдельные скандалы: например, 11 ребят из академии недавно подрались в ночном клубе, а родители жаловались, что у их детей вымогают деньги другие воспитанники академии.

Это, конечно, плохо.

Но в румынском футболе бывают вещи и пострашнее. А академия Хаджи все-таки невероятно эффективная. По меркам Румынии так точно.

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Фото: IMAGO/Alexandra Fechete/Global Look Press ; Facebook/farulconstanta ; academiahagi.ro