Так Австрия обыграла Нидерланды. Что у них за схема 1-9-1?

Экспресс-разбор Артема Денисова.

Австрия победила Нидерланды 3:2 и с осечкой Франции против Польши (1:1) финишировала первой в группе D.

Большое достижение для австрийцев.

Это был один из самых насыщенных матчей на турнире. Вот детали, которые хочется подсветить и обсудить.

Первая тренерская замена на Евро в первом тайме

Йоэй Верман ушел уже на 35-й минуте, Роналд Куман так быстро бросил вместо него Хави Симонса.

Все справедливо: кажется, еще ни один игрок на Евро не допустил так много ошибок на получасовом отрезке . Верман ломался под прессингом и допускал брак в простых ситуациях с обработкой мяча. Совсем жутким оказался эпизод за пару минут до замены – от Вермана как от дерева отлетел мяч прямо перед собственной штрафной.

Верман и против Польши регулярно ошибался. Во второй игре с Францией вышел только на замену.

Не смотрю чемпионат Нидерландов (Верман выступает за ПСВ), но Верман запомнился по матчам с «Дортмундом» в 1/8 финала ЛЧ. Великолепно раскидывал мяч из глубины. К сожалению, на Евро поплыл психологически.

Новый мастер-класс австрийского прессинга – и как Нидерланды адаптировались

Не только Верман плыл под прессингом Австрии – трудно было Нидерландам в целом.

Австрия давила в фирменном стиле: узкие 4-4-2 (можно даже представить как 4-2-2-2), перекрытие центра, соперник пасует на фланг, активируется мощнейшее зонное давление. Работало и слева, и справа. А ведь в запасе осталась главная прессинг-машина! Вероятно, Конрад Лаймер не попал в основу, потому что висел на желтой. Как и Кристоф Баумгартнер, главный креативщик этой Австрии.

В первом тайме Нидерланды кое-как продвигались только длинными забросами на Коди Гакпо и Мемфиса Депая. Они цеплялись за мячи.

Во втором тайме Нидерланды изменили структуру при владении. Правый защитник Лутсхарел Гертрюйда шел в центр поля. Схема менялась с 4-3-3 на 3-4-3, где 4 в центре – это ромб из Гертрюйды, Йорди Схаутена, Тиджани Рейндерса и Хави Симонса. Теперь Нидерланды могли продвигать мяч через центр за счет насыщенности оси, Австрия уже не загоняла соперника к боковой. С этим связан сильный отрезок Нидерландов сразу после 1:1.

Тиаго Мотта мог бы записать схему Австрии как 1-9-1

Наверное, вы слышали про схему 2-7-2 у Тиаго Мотты в «Болонье», где семерка фиксирует число игроков в центральной оси (включая вратаря), а двойки указывают, что на каждом фланге по два игрока.

Что ж, Мотта мог бы определить схему Австрии как 1-9-1 .

Ширину дают только крайние защитники Александр Прасс и Штефан Пош, остальная команда держится в середине. Это нужно для того, чтобы за счет перегруза продвинуть мяч через центр, а перед штрафной можно всегда удобно скинуть мяч на фланг, откуда обязательно пойдет навес или прострел.

Именно таким образом Австрия забила первый мяч. Да, это был автогол, но атака прошла по очевидному сценарию: пас между линиями в центре, разворот атаки на фланг, прострел в штрафную .

Детали про другие голы

1:1 – Филипп Линхарт очень легко дал Коди Гакпо подготовить удар с правой. Так нельзя защищаться против Гакпо. Он постоянно перекладывает мяч на правую. Это самый опасный вариант. Линхарт будто не знал, против кого обороняется.

2:1 в пользу Австрии – головой забил человек с ростом 168 см. Романо Шмид! Это один из самых низких футболистов на Евро. Ниже, возможно, только Каллум Стайлз, представляющий Венгрию (167 см).

2:2 – как же хорош Ваут Вегорст! Если сам не может пробить после навеса, обеспечит подыгрыш высочайшего уровня. Очень ценный игрок для финальных штурмов. И Мемфис Депай наконец-то забил. Ромелу Лукаку, догоняй!

3:2 – анекдот: Вирджил ван Дейк держит линию офсайда .

Австрию заслуженно хвалят. Но!

Австрия заслужила много комплиментов. Первое место в такой группе – мощь. Один из самых организованных и интенсивных прессингов на Евро, есть отрезки невероятной страсти и доминирования – в такие моменты Австрия напоминает сильную команду Бундеслиги в огне .

И все-таки у этой сборной есть очевидные слабые точки.

– Прасса (да и Филиппа Мвене, который стартовал в первых двух турах) на левом фланге защиты можно продавливать 1-в-1.

– Даже австрийский прессинг можно разбивать и длинными забросами, и хорошими адаптациями по ходу игры.

– Опорная в позиционной защите иногда жутковато пустует.

– Порой начинается пожар при навесах в штрафную.

– Есть недоработка в том, что высоких возвратов много, а моментов после них маловато. Потому что разрушителей в этой сборной явно больше, чем созидателей.

Может, странно писать про недостатки Австрии именно сейчас. Но команда все равно всюду получает похвалу, так что про слабости сказать тоже важно.

Впрочем, очевидно: даже если в плей-офф эту сборную быстро остановят, она успеет выпить много крови .

Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?

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Фото: Andreas Gora/Global Look Press