Первый в мире футболист-швейцарский нож! Знакомьтесь: Мишель Эбишер

Новое амплуа.

Швейцарские армейские ножи отличаются многофункциональностью – это разновидность перочинного ножа, оснащенного клинком и несколькими дополнительными инструментами: отверткой, открывалками, штопором и прочим.

Хорошая метафора для описания игры Мишеля Эбишера из сборной Швейцарии против Венгрии.

Без мяча Эбишер располагался на месте левого защитника при тройке центральных.

Это необычно – чаще он играет ближе к атаке.

Все становилось интереснее, когда Швейцария забирала мяч.

Эбишер вел себя вообще не как типичный крайний защитник. Он постоянно смещался в центр. Действовал как ложный фулбек, то есть как крайний защитник, который держится на фланге при обороне, а при владении врывается в центр.

Но Эбишер был абсолютно повсеместен, поэтому определение «ложный фулбек» звучит скучновато. Предлагаю назвать Эбишера швейцарским ножом. Универсальным оружием, которое можно использовать где угодно и как угодно.

Десятка? Пожалуйста: Эбишер сделал голевую передачу с позиции под нападающим.

И с позиции под нападающим идеально пробил в дальний угол.

Дополнительный опорный полузащитник? Пожалуйста: Эбишер добавился третьим к Граниту Джаке и Ремо Фройлеру и помог пройти прессинг.

А вот Эбишер забежал за спины защитникам Венгрии в правом (!) полуфланговом коридоре. Перед матчем его там и рисовали по схеме. Вот только Эбишер прибегал туда с позиции левого защитника.

Важно проговорить: структура Швейцарии благоволила Эбишеру . Вернитесь к схеме в начале текста. Ближайший крайний защитник – Рикардо Родригес, большую часть карьеры закрывавший весь фланг, со временем переквалифицировался в ЦЗ в тройке. Ближайший инсайд – Рубен Варгас, который спокойно может сыграть широко вдоль боковой. Когда Эбишер смещался в центр, всегда находился игрок (Родригес или Варгас), предлагающий себя на фланге. Удобно.

Правда, и минусы у использования футболиста-швейцарского ножа есть. Порой вся троица – Эбишер, Родригес, Варгас – единовременно оказывалась слишком высоко, и будь соперник хоть немного живее Венгрии, можно было бы активнее выбегать по тому же флангу в ответ.

И в позиционной обороне видно, что Эбишер не защитник. Он легко упустил Барнабаша Варгу в эпизоде с единственным пропущенным. Он несколько раз терял позицию на краю защиты . В верховых единоборствах не очень удачно играл головой.

Так что были и минусы. Против Германии так смело сыграть почти наверняка не получится, можно этим ножом зарезать самого себя. Но против Венгрии плюсы очевидно перевесили минусы.

Напоследок – несколько любопытных фактов про Эбишера.

● . У Эбишера 1+1 по гол+пас за 80 матчей в Серии А за «Болонью» . И 1+1 против Венгрии на Евро. А ведь в «Болонье» Эбишер играет ближе к атаке!

● Знает итальянский и обожает Болонью : «У нас хорошая погода, много солнца, вкусная еда и напитки». При этом Мишель мечтает поиграть в Бундеслиге.

● Выбрал «Болонью» из-за Синиши Михайловича : «Мы поговорили о моих качествах, нужных команде, он сразу же дал мне почувствовать себя частью коллектива и сказал, чтобы я не боялся».

● Кумир Эбишера – Гранит Джака, хотя он старше его лишь на четыре года : «Гранит – великий игрок, беру с него пример и всегда стараюсь наблюдать за ним».

● В этом сезоне Мишель пару раз был капитаном «Болоньи» – Тиаго Мотта менял капитанов, повязку примерили больше пяти человек за сезон. Эбишер был в списке. Тренер называл его «очень умным игроком, умеющим понимать и вникать в суть вещей».

● У Эбишера был перелом лобной кости как раз перед переходом в «Болонью» – даже делали операцию и вставляли пластину.

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Grimm; Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press