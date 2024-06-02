Как «Дортмунд» давил, а «Реал» наказал. Экспресс-разбор циничного финала ЛЧ

От Артема Денисова.

«Реал» цинично прибил «Дортмунд» в финале ЛЧ – 2:0.

Вот экспресс-разбор матча. Утром выйдет большой – от Вадима Лукомского.

«Боруссия» сминала «Реал» в первом тайме

До перерыва «Дортмунд» был явно опаснее «Реала». Вот рецепт.

1. Прекрасные быстрые переходы из защиты в атаку . Три главных фигуры: Юлиан Брандт, Марсель Забитцер и Джейдон Санчо. Взаимопонимание, четкость действий, темповые передачи, правильное движение. Очень красиво.

2. Рывки Карима Адейеми за спину . Сами рывки – супер. Проблема обнажалась дальше: то неудачное завершение, то плохое касание перед ударом. Скорость Адейеми – очевидная угроза, с которой «Реал» не справлялся. Помогло, что мысли в голове Адейеми, как и защитники «Реала», не очень успевают за ногами Адейеми.

3. Верховые единоборства Никласа Фюллькруга . Вратарь Грегор Кобель регулярно исполнял забросы. Фюллькруг открывался в недодачу, уходя в глубину от центральных защитников «Реала». Это умное решение – так Никлас избегал дуэлей с Антонио Рюдигером.

4. Качественный план без мяча . Владение «Дортмунда» в первом тайме – 42%. У «Реала» 431 действие с мячом в первом тайме, но лишь шесть из них внутри штрафной «Боруссии». Это жутко мало.

«Дортмунд» смело перекрывал центр: Забитцер и Брандт не садились глубоко, даже Эмре Джан дергался вперед. Джуд Беллингем регулярно оказывался между линиями, но «Реал» не вскрывал «Боруссию» проникающими передачами, потому что а) «Дортмунд» перекрывал направления; б) «Реал» не рисковал, лишь бы не нарваться на опасный перехват.

Обычно Беллингем разводит руками, когда празднует голы. В первом тайме Беллингем разводил руками, в очередной раз не получая мяч из глубины между линиями .

Мячи доставляли на фланги. На левом краю атаки «Реала» Юлиан Рюэрсон мгновенно налетал на Винисиуса, пытаясь остановить его на приеме. Винисиус пару раз убирал Рюэрсона первым касанием, но «Дортмунд» был к этому готов. Включался Матс Хуммельс, и уж он останавливал бразильца. Пока не ушли далеко: Хуммельс и при владении был шикарен: одним пасом вывел Адейеми 1-на-1, еще пару раз разрезал между линиями.

Хоть какие-то подходы «Реал» организовывал справа, куда Тони Кроос сильными точными диагоналями переводил мяч, и трио Дани Карвахаля, Феде Вальверде и Родриго несколько раз напрягли Иана Матсена, Нико Шлоттербека и Адейеми. Но это были лишь редкие подходы, а не опасные моменты.

5. Физически «Дортмунд» явно превосходил «Реал» . Все ничейные мячи оказывались мячами «Дортмунда». Забитцер выигрывал любые стыки.

1,44-0,09 по xG в пользу «Дортмунда» – разумное отображение происходившего в первом тайме.

Как «Реал» выровнял игру

Именно выровнял – доминирования все еще не было.

1. «Дортмунд» сбавлял в физике . На 68-й минуте Забитцер и Брандт поочередно не ускорились в эпизоде, где еще в первом тайме полетели бы отрывать ноги. Это не новость: нечто похожее было с «Дортмундом» в обоих матчах с «ПСЖ».

2. «Реал» уже не допускал большого числа быстрых выпадов . Контроль мяча оставался контролем мяча, а не убийственной позиционной атакой, но главное, что контригра «Дортмунда» потускнела.

3. Угловые! Две одинаковых подачи Крооса : в начале второго тайма Карвахаль опасно пробил выше, во второй раз идеально положил в ворота.

Самому «Дортмунду» явно не хватило опасности на угловых, а ведь их только в первом тайме было пять штук. В отрезках явного давления «Боруссия» зарабатывала угловой, но ничего не выжимала, и «Реал» успокаивал игру. Сам же «Реал» во втором тайме показал, как важно созидать со стандартов.

4. «Дортмунду» не хватило опыта больших матчей . Звучит банально, но давайте аргументирую.

Во-первых, «Боруссии» явно следовало больше держать мяч, отдыхать от отрезков позиционной защиты. Шансы были – «Реал» не сильно прессинговал. Но «Дортмунд» форсировал любую атаку и по-прежнему много выносил на Фюллькруга в ситуациях, где можно разыграть накоротке.

Во-вторых, есть вопрос к заменам Эдина Терзича. Он уже выпускал Марко Ройса вместо Карима Адейеми против «ПСЖ» – это плохая замена, потенциал быстрых выпадов сильно снижается, а ведь контригра важна в сценарии, где владеешь мячом меньше соперника. Почему бы вместо Адейеми не выпустить Дониэлла Малена или Джейми Байно-Гиттенса, более скоростных и резких?

Вы можете сказать: постфактум легко анализировать. Ваше право. Но эти пункты кажутся очевидными. Особенно второй. Терзич повторил ошибку, а не ошибся впервые.

Кстати, у Ройса за 11 минут после выхода на замену (появился на 72-й) лишь одно действие с мячом – пас назад Матсену перед его привозом. Грустненько.

Как «Реал» прибил «Дортмунд»

Лучшее время «Реала» в матче – отрезок с 1:0 (74-я минута) по 2:0 (83-я).

7:0 по ударам в пользу «Реала» (до этого было 6:11), стабильно выигранные стыки, поставленные удары издали, максимально уверенное владение. И «Дортмунд» психологически поплыл, и «Реал» почуял кровь . В этом смысле второй гол символичен: и Матсен жутко привез, и Винисиус хладнокровно наказал.

В умении наказывать «Реал» уж точно сильнейшая команда мира.

***

Видел мнения, что «Реал» контролировал игру все 90 минут, просто не включался раньше времени. На мой взгляд, для такого мнения первый тайм был слишком односторонним.

«Реал» ничего не создавал, «Дортмунд» точно мог забить хотя бы один. Причем динамика внутри тайма в пользу «Дортмунда»: чем ближе к перерыву, тем больше остроты.

Терзич классно подготовился, и он же так себе управлял командой во втором тайме. А «Реал» не паниковал, потихоньку успокаивал игру, нашел шанс, забил, прибавил после 1:0 и довел матч до победы.

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Фото: East News /AP Photo/Frank Augstein, Kirsty Wigglesworth; Gettyimages.ru /Lars Baron, Dan Mullan