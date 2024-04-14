«Байер» – чемпион! 20 причин восхищаться командой Хаби Алонсо

Список Артема Денисова.

«Байер» – чемпион Германии! Прекрасная история успеха.

Мы отобрали 20 главных поводов для восхищения замечательной командой.

1. Хаби Алонсо – архитектор триумфа. В прошлом сезоне он возглавил потерянный «Байер», опустившийся в зону вылета после восьми туров. Спустя полтора года это абсолютно лучшая команда Бундеслиги.

2. Позиционные атаки с быстрым движением мяча и монструозным контрпрессингом – вот портрет «Байера» Алонсо. Сколько же красивых комбинаций создала эта команда!

3. До сих пор ни одного поражения в сезоне. 43 матча подряд – самая длинная беспроигрышная серия в истории среди команд топ-5 лиг. «Байер» будто физически не может проиграть.

4. «Байер» способен побить рекорд чемпионатов Германии по наибольшему количеству очков за сезон. Ориентир – «Бавария»-2012/13 Юппа Хайнкеса. В оставшихся пяти матчах хватит четырех побед и ничьей, чтобы перебить 91 очко той легендарной «Баварии». Но «Байер» в любом случае попадет в пятерку лучших за всю историю. Там только «Бавария». Теперь среди самых доминирующих будут «Бавария», «Бавария», «Бавария», «Бавария» и «Байер» Алонсо.

5. Короли камбэков. В 2024-м «Байер» пять раз забивал победные голы на 90-й минуте и позже. В четырех случаях это случалось в матчах, где «Байер» уступал. «Байер» будто бы специально делал все, чтобы сломать исторический образ неудачника, отдающего титулы в решающие моменты.

6. 100% побед в играх, где «Байер» лидировал в счете. Ничьи были лишь в тех матчах, где приходилось отыгрываться (+ 0:0 с «Гладбахом»). Формально работает так: «Байер» повел – все, это победа. На деле чуть сложнее: некоторые соперники восстанавливали ничейный счет, но затем «Байер» все равно обязательно побеждал.

7. Флориан Виртц – главная звезда «Байера». В 20 лет он уже лидер чемпиона Германии и один из главных созидателей мирового футбола (18 ассистов во всех турнирах, больше нет ни у кого в топ-лигах). Управляет прессингом, как Томас Мюллер. Разрезает защиту, как Кевин Де Брюйне. В 20 лет!

8. Алекс Гримальдо и Джереми Фримпонг войдут в историю как самая атакующая пара крайних защитников. 49 очков по гол+пас. 49! И сезон еще продолжается.

9. Джереми Фримпонг касается мяча в чужой штрафной чаще, чем Харри Кейн, Эрлинг Холанд и Роберт Левандовски. Я живу с этим фактом несколько недель и до сих пор не могу его переварить.

10. Удары Гримальдо – нечто невероятное. Настолько непредсказуемой траектории нет больше ни у кого в современном футболе.

11. Монументальный Гранит Джака. Игрок типажа Хаби Алонсо в команде Хаби Алонсо. Самый устойчивый под прессингом корпус в мире. Фундамент позиционных атак «Байера». Феноменальное преображение из психованного таланта в хладнокровного диспетчера.

12. Джонатан Та – один из самых надежных защитников Германии. Звучит как оксюморон. Нет, это реальность.

13. Истории прогресса, как случай Та, – норма для «Байера». Алонсо сделал из привозилы Одилона Коссуну монстра контрпрессинга. Роберт Андрих не всегда проходит в основу «Байера», но играет так мощно, что приглашается в сборную Германии. Эксекиэль Паласиос рядом с Джакой и под присмотром Алонсо стал шикарным разыгрывающим опорником, моментально возвращающим мяч при потере.

14. Надежная защита. Когда травмировался Виктор Бонифасе и сдал Йонас Хофманн, в атакующем трио тащил только Виртц, ему помогали лишь Гримальдо с Фримпонгом. Недостаток ударной мощи требовалось компенсировать крепкой обороной. У Алонсо получилось, хотя посреди сезона на Кубок Африки уехали основные Эдмонд Тапсоба и Коссуну. Ничего, Пьеро Инкапиэ и Йосип Станишич подстраховали. Итог – меньше «Байера» в топ-лигах пропускают лишь «Интер» и «Реал».

15. Здоровый спортивный менеджмент. К нему было достаточно вопросов до назначения Алонсо, но после появления Хаби все изменилось. Директорат «Байера» будто бы понял: этого тренера нужно поддержать на 10000%. Летом 2023-го провели великолепную трансферную кампанию, состав подкрутили именно под позиционные атаки Алонсо, Гримальдо с Джакой запросто войдут в десятку лучших сделок года. Главная сделка лета 2024-го в «Байере» уже состоялась – Хаби Алонсо останется в клубе.

16. Видео с тренировок «Байера», где Хаби Алонсо – в главной роли. То исполняет радиоуправляемые диагонали, то подсказывает Гримальдо, как правильно бить из-за штрафной с острого угла. Гримальдо уверен: 42-летний Алонсо до сих пор мог бы играть. И в тактических упражнениях на владение мячом Хаби не с бровки, а из центра поля руководит темпом, ускоряет ритм. Сам показывает, как быстро «Байер» должен двигать мяч.

17. 3:0 против «Баварии» – заслуженная победа в важнейшем очном матче. Перед игрой «Байер» был впереди всего на два очка – за следующие два месяца разрыв вырос до 16. Тактически Алонсо уничтожил Томаса Тухеля: перешел на контратакующий футбол и абсолютно ничего не допустил у своих ворот. Еще и гол Фримпонга на 90+5 – в пустые ворота под разгром! И нереальная радость стадиона, Фримпонга, Алонсо.

18. Ощущение сказки. «Бавария» – с отрывом самая сильная команда Германии по составу и финансам, так что чемпионство любого другого клуба – это сюрприз.

19. Степень доминирования «Байера». Титул добыт уже по итогам 29-го тура. «Бавария» за 11 сезонов гегемонии только в двух случаях подтверждала золото раньше.

20. Справедливость чемпионства. «Байер» на всей дистанции выглядел топ-клубом. В конкретный сезон эта команда явно мощнее остальных в Германии.

Что восхитило именно вас? Давайте расширять список до бесконечности!

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Фото: Gettyimages.ru /Lars Baron