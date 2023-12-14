Почему «Байер» называют Неверкузеном?

«Байер» – лидер Бундеслиги после 14 туров, обгоняющий «Баварию» на 4 очка (у нее на матч меньше). В комментариях на Sports.ru позитив про Хаби Алонсо перемежается с шутками о Неверкузене. Иностранные медиа с удовольствием эксплуатируют тему, типичный заголовок: «Сможет ли Хаби Алонсо заставить всех забыть о Неверкузене?»

А что это значит?

В оригинале – Вицекузен, а не Неверкузен

В немецком языке «Байер» насмешливо называют не Неверкузеном, а Вицекузеном, обыгрывая название города Леверкузен и статус вице-чемпиона, то есть команды, занимающей второе место.

Неверкузен появился в английском языке, где never – это «никогда». По-немецки «никогда» будет niemals. Не очень подходит. Вицекузен звучнее.

Английский вариант прижился в русском языке. Импортозамещение с Никогдакузеном не сработало.

Термин закрепился в 2002-м, когда «Байер» упустил три трофея

В сезоне-2001/02 «Байер» дошел до финала Лиги чемпионов, попал в финал Кубка Германии и единолично лидировал в Бундеслиге за два тура до финиша. Но ни один из турниров «Байер» так и не выиграл.

4 мая 2002 года чемпионом Германии стал «Дортмунд» под руководством 34-летнего Маттиаса Заммера. Хотя еще несколько недель назад, 14 апреля, «Боруссия» будто бы сошла с чемпионской гонки: 0:1 против «Кайзерслаутерна», отрыв «Байера» вырос до пяти очков (хотя сам «Байер» в те же выходные сыграл вничью с «Гамбургом»), оставалось лишь три тура. Слишком короткая дистанция, чтобы растерять преимущество.

«Байер» справился с этой сложной задачей. 1:2 против «Вердера», 0:1 против «Нюрнберга», две победы «Дортмунда» в то же время – и все, «Байер» уже на 2-м месте. 4 мая «Байер» победил «Герту» 2:1, но в те времена «Дортмунд» еще умел забирать решающие матчи в Бундеслиге, хоть и тоже не без приключений. 0:1 на 17-й минуте против «Вердера», 1:1 на 41-й, 2:1 на 74-й. Волевая победа и волевое чемпионство.

11 мая победителем Кубка Германии стал «Шальке». Тоже волевая победа: «Байер» повел в счете благодаря голу Димитара Бербатова, но дальше «Шальке» забил четыре мяча подряд, причем еще на 67-й минуте счет был 1:1, а на 85-й – уже 4:1. От разгрома «Байер» спас 36-летний Ульф Кирстен. 4:2 в пользу «Шальке».

На пути к финалу «Байер» спасался, уступая в счете, дожимал соперников во вторых таймах, в полуфинале сломил «Кельн» только в экстра-таймах, но в решающей игре не справился с неудобным соперником, который и в Бундеслиге не проиграл «Байеру»: 3:3 и 0:1.

14 мая Лигу чемпионов забрал «Реал». В дебюте разменялись голами Рауля и Лусио, а затем исход одним из величайших мячей в истории турнира решил Зинедин Зидан.

Именно в ЛЧ «Байер» не был фаворитом, начинал еще с квалификационного раунда. В первом групповом этапе дважды победил «Барселону», во втором вместе с «Депортиво» шагнул в плей-офф, хотя влетел в гостях «Ювентусу» 0:4 и «Арсеналу» 1:4. В четвертьфинале прошел «Ливерпуль» 4:3, забив определяющий гол на 84-й минуте ответного матча. В полуфинале остановил «Ман Юнайтед», ни секунды не лидируя в счете: 2:2 на «Олд Траффорд», 1:1 дома и проход в финал за счет правила гостевого гола.

Вряд ли многие бы удивились, если «Байер» после побед в Бундеслиге и Кубке уступил бы в финале ЛЧ. Но «Байер» проиграл везде. Финал ЛЧ был последним шансом на трофей. Поэтому поражение «Реалу» – самое драматичное, именно оно спустя два десятилетия ассоциируется с трагедией «Байера».

Конечно, «Байеру» в первую очередь не повезло. Рациональный довод – накопленная усталость, умноженная на психологический надрыв, когда команда поплыла в Бундеслиге. Между полуфиналами с «МЮ» был 33-й тур Бундеслиги, когда «Байер» проиграл «Нюрнбергу» и пропустил «Дортмунд» вперед. Жутко не хватало скамейки – минимальная ротация. Капитан Йенс Новотны пропустил финалы Кубка и ЛЧ из-за травмы в ответке с «МЮ».

У истории мог быть еще более печальный конец: в следующем сезоне «Байер» занял 15-е место в Бундеслиге – последнее спасительное, три команды ниже вылетели. Кошмар растянулся на год: Баллак и Зе Роберто уехали в «Баварию», в один момент у «Байера» было семь травмированных защитников, тренера Клауса Топпмеллера уволили после 21-го тура, когда «Байер» был в зоне вылета, а менеджер Райнер Кальмунд говорил, что клуб не мог отпустить трагедию мая-2002.

У «Байера» есть другие важные поражения

Главное поражение до хоррор-требла – упущенная Бундеслига-1999/2000.

Перед последним туром «Байер» лидировал с 73 очками, «Бавария» отчаянно пыталась угнаться с 70. «Байер» еще не гарантировал чемпионство, поскольку при равенстве очков «Бавария» была бы выше из-за разницы забитых и пропущенных. Но для чемпионства «Байеру» было достаточно не проиграть на выезде «Унтерхахингу», у которого на 10-м месте не осталось никаких турнирных задач.

Перед «Унтерхахингом» «Байер» не проигрывал в Бундеслиге 14 матчей подряд. У него было лишь два поражения за чемпионат: против «Вольфсбурга» и «Баварии».

Ладно, интригу в этом тексте сохранить невозможно. Вы прекрасно понимаете, чем закончился матч с «Унтерхахингом».

Все началось с автогола Михаэля Баллака на 20-й минуте – в параллельном матче «Бавария» уже вела у «Вердера» 3:0, так что можно представить, как у футболистов «Байера» дрожали коленки. Они, конечно, продолжали атаковать, но второй и последний гол в матче забил тоже «Унтерхахинг». 0:2. И 3:1 в пользу «Баварии» в параллельной игре. «Байер» спустился на второе место.

Тренер «Унтерхахинга» Лоренц-Гюнтер Кестнер рассказывал, что мотивировал парней рассказом о том, как менеджеры «Байера» ходили по стадиону «Унтерхахинга» и планировали чемпионскую церемонию. Впрочем, Кестнер признавался, что все и так были заряжены: Унтерхахинг – южное предместье Мюнхена, многие игроки болели за «Баварию», четверо даже играли за нее перед «Унтерхахингом».

Драма еще и в том, что Кестнер дружил с тренером «Байера» Кристофом Даумом, но впоследствии отношения охладились. Кестнер точно знает, что Дауму и менеджерам «Байера» не понравилось появление Кестнера и игроков «Унтерхахинга» на праздновании чемпионства «Баварии» в студии телеканала ZDF.

Уже тогда «Байер» съел гигантскую порцию издевок. Самые запоминающиеся: баннер на стадионе «Унтерхахинга» с надписью «Вечно второй Леверкузен» и фраза Ули Хенесса «Леверкузенцы не обойдут нас и через сто лет».

Самое время проговорить забавный факт: по числу вторых мест в истории Бундеслиги «Байера» нет даже в тройке.

Но причины, почему именно «Байер» ассоциируется со вторым местом, понятны.

1. «Байер» никогда не побеждал в Бундеслиге. Второе место – его исторический потолок. Да, есть «Шальке», который тоже без побед и с еще большим числом вторых мест, но у «Шальке» есть семь чемпионств Германии до создания Бундеслиги.

2. «Байер» собирал серебро на очень компактном отрезке: 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2001/02. Четыре раза за шесть сезонов. Еще одно добавилось в сезоне-2010/11.

Сразу два вторых места на этом отрезке – уникальные по драматизму. Внезапное поражение «Унтерхахингу» и комплект из упущенных Бундеслиги, Кубка и ЛЧ.

3. У «Байера» слишком мало трофеев, только Кубок УЕФА-1987/88 и Кубок Германии-1992/93. Ну ладно, еще чемпионство в северной зоне второй Бундеслиги-1978/79.

4. Естественно, «Байер» упускал титулы не только в Бундеслиге. Есть три проигранных финала Кубка Германии: 2001/02, 2008/09 и 2019/20. И проигранный Суперкубок Германии-1992/93.

Получается, с выигранного Кубка Германи-1992/93 у «Байера» пять проигранных финалов, пять вторых мест в Бундеслиге и нуль трофеев.

Неверкузен с лета 1992-го.

Синдром Неверкузена связывали даже с «Баварией» и сборной Германии

Сразу после того, как «Байер» упустил три трофея в 2002-м, подошло время ЧМ-2002. В заявку сборной Германии попали пять футболистов «Байера»: Михаэль Баллак, Оливер Нойвилль, Карстен Рамелов, Бернд Шнайдер и Ханс-Йорг Бутт. Крупнейшее клубное представительство в той сборной.

Одни немцы опасались ауры неудачников, другие рационально беспокоились о психологическом состоянии парней.

Германия вышла в плей-офф с первого места, и в матчах навылет забивали только футболисты «Байера». 1:0 против Парагвая в 1/8-й – Нойвилль, 1:0 против США в 1/4-й – Баллак, 1:0 против Южной Кореи в 1/2-й – Баллак.

Из-за перебора желтых Баллак, самый яркий футболист той Германии, пропустил финал против Бразилии, где Германия проиграла 0:2. В основе от «Байера» были Рамелов, Шнайдер и Нойвилль. Да, все они в четвертый раз подряд остановились в шаге от титула.

В следующий раз ярлык Неверкузена прицепили к «Баварии». В сезоне-2011/12 она финишировала второй в Бундеслиге, проиграла 2:5 «Дортмунду» в финале Кубка Германии и уступила по пенальти «Челси» в финале Лиги чемпионов. Формально повторила достижение «Байера» спустя 10 лет, но все-таки эффект не тот. Во-первых, в Бундеслиге «Бавария» отстала от «Дортмунда» на 8 очков, там не было финальной интриги. Во-вторых, у «Баварии» и так слишком много трофеев, чтобы культивировать один сезон с обидной развязкой. Хотя поражение «Челси», где «Бавария» на родной «Альянц Арене» давила 120 минут, все равно максимально печальное.

Кстати, «Бавария»-2012 была близка к достижению «Байера»-2002 и в контексте турнира сборных: на Евро-2012 у Германии было восемь футболистов «Баварии» (наибольшее представительство), но команда вылетела в полуфинале от Италии.

Сейчас Вицекузен – торговая марка. Клуб зарабатывает на прозвище

В 2010 году химико-фармацевтическая компания Bayer, которой принадлежит одноименный клуб, зарегистрировала торговую марку Vizekusen в Немецком бюро патентов и товарных знаков.

Типы товаров, попавшие под защиту: бумажные и картонные изделия, печатный материал, фотографии, канцелярские товары, текстильные изделия, покрывала, флаги и вымпелы, одежда, обувь, головные уборы, шарфы, спортивные товары, елочные украшения.

Немецкое футбольное сообщество восприняло это как элегантную самоиронию.

«Байер» и его материнская компания еще за несколько лет до регистрации Вицекузена разглядели потенциал в самоуничижительном маркетинге. Точкой отсчета считается пиар-кампания Werkself в сезоне-2006/07, когда «Байер» без увиливаний начал позиционировать себя как заводскую команду. Звучит странновато, но раньше «Байер» стеснялся собственной истории. Традиционная Германия недолюбливала клуб из-за несоблюдения правила 50+1 – и клуб терпел с опущенной головой.

С новой маркетинговой стратегией все изменилось. Например, «Байер» зарегистрировал торговые марки Werksclub («фабричный клуб») и Pillendreher («пилюльщик», а еще есть Heilige Pillendreher – так на немецком называется священный скарабей, это навозный жук). Оба считались ругательствами, которыми пользовались фанаты соперников.

Один из лидеров фан-движения «Байера» Андреас Паффрат объяснял: «В том, что вы воплощаете для других, должно быть что-то важное, иначе вы бы не встретили столько реакций, пускай и негативных. Нас называли таблеточниками, химическими обезьянами, имея в виду связь с фармацевтической компанией. Говорили, что у нас нет традиций. Но связь с большой корпорацией – это и есть наша традиция, наша история».

Харальд Хартель, один из создателей кампании, развивал мысль: «Клуб понял, что негативные образы, созданные фанатами соперников, можно трансформировать во что-то позитивное».

Фактически «Байер» на базисе издевок создал айдентику. Клуб, который называли пластмассовым, показал, что в этой надуманной пластмассовости и есть его жизнь, история и традиции.

Кстати, Werkself, название маркетинговой кампании и главное прозвище «Байера» в Германии, – тоже игра слов. Werks – фабрика, elf – 11. Одиннадцать заводских как аналог стартовых 11.

В 2008-м клуб стал лауреатом Премии спортивного маркетинга в Германии.

Естественно, есть и те, кому не нравится имиджевый стиль «Байера». В этом видят ментальность лузеров. Даже внутрь команды проникали критики концепта. Например, тренер Петер Бос: «Маркетинг, построенный вокруг Вицекузена, не кажется хорошей идеей. Лично я всегда хочу побеждать. Даже в карточной игре против детей. Хочу, чтобы мои игроки хотели быть лучше других даже на тренировках. Образ Вицекузена этому противоречит».

Легендарному форварду Ульфу Кирстену тоже не нравится: «Возможно, это было разумно с маркетинговой точки зрения, но я не понимаю такого подхода, это выглядит странно».

Наверное, для суеверных фанатов «Байера» это и правда ад. Зато у «Байера» есть компромисс. Будет долгожданная Бундеслига – вселенское счастье. Не будет – подскочат продажи товаров с Вицекузеном в клубных магазинах.

Фото: Gettyimages/Alexander Hassenstein / Staff, Sandra Behne / Staff, Andreas Rentz / Staff, Shaun Botterill / Staff, Stu Forster / Staff Martin Rose / Staff; en.wikipedia.org