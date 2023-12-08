Вам пора узнать про прессинг «Серкль Брюгге». Статистически самый дикий в мире

Артем Денисов посмотрел чемпионат Бельгии.

В конце октября портал продвинутой статистики xvalue поделился графиком о мощности прессинга и контрпрессинга в топ-9 лиг Европы.

Бельгийский «Серкль Брюгге» – в космосе от остальных.

Визуализация шокировала настолько, что захотелось посмотреть матчи «Серкля» и разобраться в феномене.

Buildup disruption – показатель, по которому «Серкль Брюгге» обгоняет всех в мире. Вот что это значит

Сейчас объясним, но для начала оцените лидерство «Серкль Брюгге» по этому показателю внутри Бельгии. Я никогда не видел статистику, где был бы настолько монструозный отрыв.

Пояснение: соперники «Серкль Брюгге» в матчах против «Серкль Брюгге» пасуют на 17,77% менее точно, чем в среднем в остальных играх. Соперники «Гента», например, пасуют против «Гента» лишь на 3,11% менее точно, чем в других встречах.

Buildup disruption можно перевести как «подрыв билд-апа». Билд-апом в футбольной тактике называют подготовительную стадию атак: розыгрыш от ворот или владение мячом до продвижения к чужой штрафной. Чем выше, агрессивнее и эффективнее прессинг, тем сложнее сохранять высокую точность передач. Метрика buildup disruption фиксирует, против кого спокойно удерживать мяч тяжелее всего.

Вторым за «Серклем» в топ-9 лиг Европы идет «Галатасарай» с подрывом билд-апа в 12,14%. Лидеры топ-5 лиг: «ПСЖ» (9,70%), «Бохум» (8,71%) и «Севилья» (8,41%).

Это не единственный показатель, в котором «Серкль» доминирует. Какая-то команда атлетов

В любой статистике, хотя бы косвенно связанной с физической подготовкой, «Серкль» держится среди лидеров.

Артем Прожога в замечательном телеграм-канале про бельгийский футбол делился парой цитат, где соперники ругали «Серкль» за непозволительный стиль.

Легенда «Брюгге» Ханс Ванакен отказался называть игру «Серкля» футболом: «Сплошные дуэли, фолы и выносы в сторону чужих ворот в надежде, что мяч удачно залетит. Они всегда так действуют, это печально».

Тренер «Кортрейка» Бернд Шторк издевался: «Наши игроки заточены на футбол, а не на борьбу. Радует, что в следующих турах мы встретимся с командами, которые хотят играть в футбол».

Интригующе.

Включаем матчи «Серкля». Это увлекательное зрелище

Шок, но игра «Серкля» на мяче восхитила больше, чем без мяча. Почти каждый пас направлен вперед. Максимальная вертикализация. По-хорошему дворовый футбол. «Серкль» может владеть мячом 37% времени, но лидировать по передачам в финальной трети 59 против 18 – реальная статистика первых 30 минут с «Сент-Труйденом».

Главная фишка – стандарты. Любое нарушение соперника превращается в штрафной с подачей. Даже если фол был еще на половине «Серкля». Исполнитель стандартов – вратарь Варлесон.

У него очень сильные удары на большую дистанцию. У «Серкля» вообще нет коротких розыгрышей от ворот – только выносы Варлесона. Смотрится олдскульно. Красивый бонус: бразильский вратарь уже отметился одним ассистом.

Теперь о прессинге.

Высокий, персональный, интенсивный. Он не выглядит исключительным. Что-то похожее показывал «Марсель» Игора Тудора.

Ключевая особенность – постоянство. Прессинг «Серкля» на 80-й минуте не сильно отличается от прессинга «Серкля» на 10-й минуте. Интенсивность сохраняется. Обычно лютое давление держится порядка 45-60 минут – так было, например, у «Галатасарая» в первом матче против «Баварии» в группе ЛЧ. Аномальное давление, но футболисты выдохлись к середине второго тайма. Футболисты «Серкля» будто бы не устают. Ужаленный футбол. Даже при 2:0 к 85-й минуте все полевые выдвигаются на чужую половину. Если вдруг прессинг проходят, «Серкль» всем составом отрабатывает назад.

Есть два сценария игры против «Серкля».

Первый – техничный, но рискованный выход из-под прессинга за счет коротких передач. Можно сознательно наказать «Серкль» за высокий прессинг, но требуются хладнокровие и культура розыгрышей накоротке.

Второй – простые и безопасные выносы от ворот куда подальше. Хаос и постоянная борьба. Кто сильнее, тот и победит.

Вернемся к словам соперников «Серкля» о том, что футбол «Серкля» – не футбол, а борьба. С этим сложно согласиться. Матчи очень интересно смотрятся, если соперник выбирает первый сценарий. Дуэль техники против атлетизма. Во втором сценарии – да, получаем бей-беги в обе стороны. Так что именно соперник определяет ход игры: увлекательная дуэль стилей или турнир по забросам через полполя.

Какой бы ни был соперник у «Серкля», ему почти наверняка забьет главная звезда – центрфорвард Кевин Денкей, лучший бомбардир чемпионата Бельгии с 11 голами, ни у кого в команде больше нет даже трех мячей. 23-летний атлетичный тоголезец. Не просто столб (рост всего 181 см, маловато для гиганта на острие), достаточно техничен для форварда, но, конечно, в первую очередь выделяется трудолюбием и цепкостью. Иначе в «Серкле» никак.

Главное, что атлетичный стиль приносит результат

Сейчас «Серкль Брюгге» идет на 6-м месте в чемпионате Бельгии после 16 туров.

Это отличный результат: за многие десятилетия после Второй мировой войны высочайшее место «Серкля» – 4-е в сезоне-2007/08. После этого «Серкль» откатился в середину таблицы, потом боролся за выживание, потом вылетел и три сезона провел во втором дивизионе, потом поднялся обратно и еще пару лет боролся за выживание.

Подъем был постепенным: 10-е место в сезоне-2021/22, 8-е место в сезоне-2022/23, промежуточное 6-е в сезоне-2023/24. Все эти годы связаны именно с курсом на физическое превосходство. Сначала команду взбодрил Доминик Тальхаммер, но после очередной ямы «Серкль» подхватил его помощник Мирон Муслич. С тех пор в ямы попадают только соперники «Серкля».

Муслич – очень строгий мужик. Так говорят все, кто с ним работал. Самые популярные слова на тренировках: бег с высокой интенсивностью, спринты, скорость, общая дистанция. У «Серкля» относительно большой штаб, где есть люди, чья основная функция – наблюдение за конкретными игроками на тренировках. Тренировки Муслича короткие, но безумно интенсивные. Он требует, чтобы на них выкладывались на 120%.

Средний возраст футболистов «Серкля» – 22,6, самый низкий показатель в Бельгии. Тренеру все нравится. Он считает, что прессинг-стиль лучше подходит именно молодым, они с большим энтузиазмом включаются в бесконечное давление.

Сам Муслич объясняет любовь к прессингу биографией: «Я военный беженец, и желание выжить во что бы то ни стало явно повлияло на мое видение футбола». Муслич родился в 1982 году и в 90-е бежал с территории современной Боснии и Герцеговины в Австрию, где прожил почти 30 лет перед тем, как присоединиться к «Серкль Брюгге».

А еще у «Серкля» крепкая связь с «Монако»

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев владеет и «Серкль Брюгге». Контрольный пакет выкуплен в мае 2017-го. Именно после этого клуб планомерно развивается: возвращение в элиту и постепенный прогресс. В «Серкле» постоянно есть игроки в аренде из «Монако».

Не каждый аутсайдер чемпионата Бельгии может заплатить за игрока 2 млн евро, но в статусе клуба-сателлита «Монако» это возможно. За такую сумму этим летом в «Серкль» приехал Алан Минда из эквадорского «Индепендьенте дель Валье». Клуб и не скрывает, что по финансам точно перерос борьбу за выживание. Цель – дальше прогрессировать и расти.

Хороший проект.

Фото: Global Look